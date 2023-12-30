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|Миллеровские дружбаны. Казахстан повышает тариф на прокачку рос-нефти в Китай и Узбекистан
14:59 01.01.2024
Национальный оператор Казахстана АО "КазТрансОйл" сообщил о повышении тарифов на транзит российской нефти по участку ТОН-2 с 1 января. Об этом решении сообщается на официальном сайте компании.
Теперь, по обновленным данным оператора, стоимость транзита на расстояние в одну тысячу километров составляет 11,28 доллара без НДС. Такое решение было утверждено председателем правления компании в начале декабря.
Уточняется, что до этого стоимость транзита на одну тысячу километров составляла 9,3 доллара. Такие параметры были согласованы еще в 2018-м.
ТОН-2 имеет пропускную способность 10 миллионов тонн в год. При этом проектная мощность достигает 18 миллионов тонн в год. По территории Казахстана, как уточняется, идет участок протяженностью 186,25 километра - через него нефть из России поставляется до Павлодарского нефтехимического завода, затем часть направляется в Китай и Узбекистан.
В декабре 2023 года также стало известно, что Казахстан договорился с Россией о поставках нефти в Германию. В 2024-м через "Дружбу" должны направить в Германию около 1,2 миллиона тонн нефти.