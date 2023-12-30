Год социального геноцида. Планету спасет не многополярность, а рабочая борьба, - С.Кожемякин

18:12 01.01.2024 Год социального геноцида. Планету спасет не многополярность, а рабочая борьба



Уходящий год обострил противоречия на международной арене и конфликт труда и капитала внутри отдельных стран. Остановить грабеж и страдания миллиардов людей способны не преувеличенные надежды на многополярный мир, а активизация рабочей борьбы.



Беды капитализма



Все последние годы ситуация в мире напоминает серию лавин. Небольшие, казалось бы, подвижки вызывают грозные катаклизмы - и вот бедствие обрушивается на мирные долины. Отличие социально-экономических и политических кризисов от природных - в рукотворном происхождении и куда большем размахе. Заложницей пороков капиталистической системы является вся планета, и в обозримом будущем положение не улучшится. В борьбе за сохранение прибылей буржуазия усиливает эксплуатацию внутри своих государств и экспансию - вовне.



Приходится слышать, что переломом в глобальном развитии стала пандемия коронавируса. В этом есть изрядная доля лукавства, ведь за причину сложностей выдается вроде бы объективное явление. В действительности вал проблем нарастает по крайней мере с глобального кризиса 2008 года, завершившего вызванный разрушением СССР период временной стабилизации капитализма. Например, регресс показателей голода ООН фиксирует уже почти десять лет. То же самое касается бедности и неравенства. А в последнее время ухудшение происходит в геометрической прогрессии. Хронический голод к началу 2023 года испытывали более 800 млн человек, ближайшие отчеты покажут еще более тревожную картину. В одном только Судане число голодающих выросло с 9 до 18 млн, в Западной и Центральной Африке от недоедания рискуют умереть 2,6 млн человек.



Связь с социально-экономическими процессами прямая. По данным исследующей неравенство организации "Оксфам", половина созданного в 2012-2020 годах мирового богатства оказалась в руках одного процента самых обеспеченных жителей. За три последних года эта доля увеличилась до 63 процентов. Еще почти треть богатства попадает к последующим девяти процентам "счастливчиков", так что девять десятых обитателей Земли довольствуются скромными 10 процентами прироста глобальных активов. Как отмечают эксперты, пока миллионы людей ложатся спать голодными, пищевые и энергетические корпорации за год удвоили свои прибыли. В этом, а не в пандемии или "зерновом кризисе" - главная причина прогрессирующего обнищания.



Давно подмечено, что лишения бедной части человечества усиливаются в той же пропорции, в какой растут прибыли на противоположном полюсе. За последний год число долларовых миллиардеров выросло на 7 процентов, с 2376 до 2542, а их суммарное состояние - на 9 процентов, с 11 до 12 трлн долл. Если же окинуть взглядом последнее десятилетие, прирост еще более впечатляющ: с 5,6 до 12 трлн долл. Ни о каких талантах (разве что "таланте" безнравственности), отличающих богатеев от трудяг, говорить, разумеется, нельзя. Все дело в условиях, создаваемых буржуазному классу буржуазными правительствами. Например, богатейшие дельцы - Джефф Безос и Илон Маск - отдают в качестве налогов соответственно 1 и 3,3 процента своих доходов.



Это неудивительно, учитывая сращивание капитала и власти. Согласно недавнему исследованию, 11 процентов миллиардеров занимают политические посты или боролись за них в недавнем прошлом. Дональд Трамп стал первым долларовым миллиардером на посту президента США, его французский коллега Эмманюэль Макрон работал инвестиционным банкиром в финансовой империи Ротшильдов, а Риши Сунак является богатейшим премьером в истории Великобритании. Поэтому превращение бизнеса в закрытую касту все очевиднее. Прирост состояния миллиардеров за последний год более чем наполовину произошел за счет полученных наследств.



Между тем, уточняют в "Оксфам", даже 5-процентный налог на состояния сверхбогатых позволит вывести 2 млрд людей из бедности. Но власти ориентированы на неолиберальную политику. Любопытен анализ, проведенный научным журналом "Ланцет": по крайней мере 100 млн человек ежегодно пополняют ряды бедняков из-за недостаточного развития государственной медицины. А из запрошенных Всемирной продовольственной программой ООН на 2023 год средств на ее счета поступило меньше половины. У капиталистических правительств иные приоритеты…



Не стоит думать, что собственные рабочие вызывают у сильных мира сего больше сочувствия, чем африканские или латиноамериканские. В США после отмены "пандемийных" пособий уровень бедности подскочил с 7,8 до 12,4 процента, каждый пятый житель Евросоюза - более 95 млн человек - сталкивается с угрозой бедности или социальной изоляции. С 1,5 до 3,8 млн выросло за последние пять лет число живущих в нищете британцев. После недавнего отказа властей повышать пособия хотя бы на уровень инфляции положение только ухудшится. Чем дальше, тем меньше остается в Европе рудиментов "социального государства", возникшего в ответ на успехи СССР. Показатели реального неравенства уже откатились на уровень, что был перед Второй мировой войной.



Такова стандартная практика капиталистического мира. По подсчету Международной конфедерации профсоюзов, доля стран, где нарушаются права на забастовку, выросла за десятилетие с 63 до 87 процентов. Примерно такой же расклад с препятствованием коллективным переговорам, созданию независимых профсоюзов и т.д. В 44 странах за год отмечено насилие против трудящихся, а в восьми (Бразилия, Гватемала, Перу, Сьерра-Леоне, Эсватини и др.) - убийства рабочих активистов.



Инстинкты хищников



Но внутренней "кормовой базы" капиталу не хватает, и, говоря словами Розы Люксембург, он "рыщет по всему свету, запасается средствами производства из всех уголков земли". В уходящем году тенденция обострения международных отношений не обратилась вспять, а отдельные шаги навстречу не в состоянии перебороть силу глубинных процессов. Характерно развитие американо-китайских отношений. В ноябре Председатель КНР Си Цзиньпин совершил первый за шесть лет визит в США. По итогам переговоров было решено восстановить каналы прямой связи между военными и принять ряд других мер по сближению. За дружественными заверениями, однако, последовали враждебные выпады. В Белом доме назвали Китай "самой большой угрозой для США", расширив ограничения на поставки полупроводниковых изделий.



В законопроекте американского конгресса утверждается, что "под руководством Компартии Китай свернул с пути экономических и политических реформ, усилил репрессивные действия и дестабилизирующую активность". Парламентарии рекомендуют администрации Байдена "агрессивно" противостоять Пекину, укрепляя технологическую блокаду и подрывая инициативу "Один пояс, один путь". В декабре было объявлено о поставках на Тайвань ракет для истребителей и снарядов для артиллерии, в Пентагоне допустили размещение в регионе наземных ракет средней дальности.



На этом фоне одобрен рекордный военный бюджет объемом 886 млрд долл. Схожими темпами растут военные расходы других стран НАТО, уже достигшие 1,2 трлн долл. Это свыше половины общемировых трат на оборону. Кто извлекает пользу из гонки вооружений, видно по прибылям военных корпораций. Акции американских производителей (Lockheed Martin, Northrop Grumman и др.) подорожали в среднем на 10-11 процентов, а европейских (Rheinmetall AG, Thales, BAE Systems и т.д.) - на 4-7 процентов. "Мы посылаем нашей оборонной промышленности четкий сигнал: производите, а мы будем покупать", - сообщил президент Евросовета Шарль Мишель.



Средства убийства производятся не для складов. Столкновения интересов разжигают войны в самых разных регионах. Программа сбора данных о конфликтах на базе Уппсальского университета (Швеция) показывает, что в 2022 году в мире было 55 активных "горячих точек". Это серьезный всплеск: за предыдущие семь лет происходило в среднем 33 конфликта ежегодно. Число жертв за год выросло вдвое - до 238 тыс., что является максимумом со времен геноцида в Руанде почти 30 лет назад. Сведений за уходящий год пока нет, но войны в Судане, секторе Газа и т.д. наверняка оставят предыдущий рекорд далеко позади.



В ООН отмечают беспрецедентное число беженцев: с января по сентябрь ими стали свыше 14 млн человек. Эти цифры не учитывают катастрофу в секторе Газа, где свои дома вынуждены были покинуть 2 млн жителей.



Слово за трудящимися



Что же остановит этот социальный геноцид, проводимый руками обезумевшего от жадности капитала? Часто можно услышать, что выход уже найден. Набирающее оборот движение к многополярному миру якобы сделает мир равноправнее и спокойнее. Автор считает эти надежды преувеличенными. Гегемония западного капитала действительно размывается, но идущие ей на смену "полюса" в большинстве своем ничуть не справедливее. Правящие классы Индии, Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ укрепляют свои позиции жестоким угнетением, религиозно-националистическим дурманом и экспансией, ограничения на которую пока накладывает лишь недостаток ресурсов.



Освобождение трудящихся может быть достигнуто только ими самими, путем свержения власти капитала, а не благодаря соперничеству разных буржуазных сил. За прошедший год забастовочная активность росла по всему миру, причем наибольший рывок она совершила в развитых странах. В США с января произошло около 400 забастовок с полумиллионом участников. В этот максимальный в текущем столетии взрыв внесли свой вклад рабочие автомобильной промышленности, медики, учителя и даже сценаристы и актеры Голливуда. По соседству, в канадской провинции Квебек, прошла недельная забастовка свыше 400 тыс. работников образования, здравоохранения, социальных услуг.



Еще более внушительный размах получила рабочая борьба в Великобритании, где такого количества забастовок не было с 1980-х годов. В отдельные месяцы, например в феврале - апреле этого года, протесты стали самыми масштабными за все время учета, с 1931 года. В Германии в декабре прошла вторая за два месяца общенациональная забастовка машинистов. В Италии сокращение бюджетных расходов вызвало серию стачек на транспорте, в сферах образования и здравоохранения. Аналогичный крайне правый дрейф совершает Финляндия, где реформа рынка труда - с упрощением увольнений, сокращением пенсий и "больничных" выплат - привела к забастовке с участием 100 тыс. человек.



В Чехии единый день протеста 27 ноября стал крупнейшим за всю историю страны. Работу прекратил 1 млн человек - четверть всех трудящихся. Их возмущение вызвали урезание бюджетных трат на социальные программы, отмена налоговых льгот для малоимущих и рост тарифов. Во Франции в последние недели года бастовали авиадиспетчеры и педагоги, в Испании - железнодорожники, в Сербии недовольство низкими зарплатами выражал штат национальной почтовой службы.



В Южной Корее прошла серия забастовок металлургов и железнодорожников. В Бангладеш рабочие легкой промышленности, требовавшие повышения минимальной зарплаты с 8 тыс. до 23 тыс. така (с 6,5 до 19 тыс. руб.), столкнулись с насилием властей. В результате разгона митинга у фабрики "Тусука" были убиты несколько человек, тысячи активистов арестованы. Нападениям полиции подвергаются турецкие швейники, решившие создать независимый профсоюз. В ЮАР протестовали рабочие платиновых и золоторудных месторождений, общенациональные забастовки охватили Индонезию, Нигерию и другие страны.



Шагом вперед в рабочей борьбе стала ее интернационализация. В ноябре в более чем 30 странах прошла глобальная забастовка корпорации "Амазон". Тысячи людей потребовали прекратить преследования профсоюзов, ввести оплату больничных и отменить потогонную систему труда. Внимание также было привлечено к участию компании - вместе с другими технологическими гигантами - в формировании системы слежки и репрессий в Палестине.



Международный охват получила кампания против израильской агрессии, пример солидарности показала и забастовка шведского подразделения компании "Тесла". После отказа руководства заключить с рабочими коллективный договор протестующих поддержали трудящиеся Норвегии, Дании и Финляндии. Они препятствуют разгрузке продукции корпорации в своих портах.



Однако перерастание экономической борьбы в политическую происходит медленно. В 2023 году баланс оказался не в пользу левых сил. Частичные успехи на выборах в Греции, Австрии, Испании перекрыты поражениями в Аргентине, Эквадоре, Парагвае, где укрепились правые режимы. Задача обратить процесс вспять лежит на коммунистах. Время требует от них не меньшей принципиальности и продуманности своих действий, чем столетие назад.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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