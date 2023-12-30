|Мощные толчки качают Японию - до 7,6 в Исикаве: несколько многоэтажек сложились гармошками
19:11 01.01.2024
Японские метеорологи зафиксировали новое землетрясение в префектуре Исикава
В префектуре Исикава в Японии зафиксировано новое мощное землетрясение, сообщили в Главном метеорологическом агентстве страны.
По данным метеорологов, магнитуда землетрясения, которое произошло в 23:03 по местному времени (17:03 мск), составила 4,6.
В понедельник утром на западе Японии зафиксирована серия мощных землетрясений. Первые подземные толчки магнитудой 5,7 произошли в 10:06 мск.
Второй, более мощный удар магнитудой 7,6 зафиксирован в 10:10 мск. Спустя еще восемь минут произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,1.
Метеорологи объявили угрозу цунами. Сильные подземные толчки ощущали жители Осаки, Киото и Токио. В связи с ЧП было остановлено движение скоростных поездов.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что данных о сбоях в работе АЭС, расположенных в зоне сейсмической опасности, не поступало.
После землетрясений при канцелярии премьер-министра был образован штаб по сбору информации.
Радио Sputnik сообщало, что под завалами рухнувших в Японии зданий могут находиться люди.