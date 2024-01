Под прицелом – Венгрия: Сорос-младший атакует Европу, - В.Прохватилов

00:15 02.01.2024 01.01.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Глобалисты готовятся атаковать правительство неугодного им Виктора Орбана



Популярная венгерская газета Magyar Nemzet опубликовала очередной цикл статей о попытках заокеанских глобальных планировщиков привести к власти в этой стране своих ставленников и положить конец независимой политике правительства Виктора Орбана.



На этот раз героем журналистского расследования стал наследник империи Джорджа Сороса, его сын Александр, который уже проявил себя как гораздо более радикальный демократизатор стран-мишеней, чем его престарелый папаша.



Ранее Джордж Сорос заявлял, что никогда не допустит до правления фондом своих отпрысков, но вскорости, видимо, получив нагоняй от своих кураторов из Госдепа, передумал. Стало известно и имя преемника: им стал старший сын от второй жены Сороса, тот самый Александр, бывший легендированный гуляка и плейбой.



"Джордж Сорос передал эстафету своему сыну, и Алекс Сорос стал новым хозяином своей империи стоимостью $25 млрд. и взял на себя руководство фондом "Открытое общество" (OSF). Вполне возможно, что он будет придерживаться гораздо более радикальных взглядов, чем его отец. Новый лидер, как и его отец, любит называть себя филантропом, утверждает, что имеет венгерское гражданство, частенько посещает нашу страну и претендует на право голоса в венгерской политике", – пишет Magyar Nemzet, посвятившая политическим амбициям и подрывным намерениям "сына спекулянта" цикл статей.



Александр Сорос в настоящее время является председателем запрещенного в России фонда "Открытое общество" (OSF)* и единственным членом семьи в инвестиционном комитете семейного фонда Soros Fund Management. Не будем перечислять все его должности, но он также входит в правление Центрально-Европейского университета Сороса и Европейского совета по международным отношениям (ECFR), членами которого также являются вышеупомянутые Кораньи и Байнаи. Согласно его биографии, опубликованной на сайте OSF, его статьи публиковались, в частности, в New York Times, Guardian, New York Daily News, Reuters и Politico. Этот список также дает хорошее представление о сфере влияния клана Соросов в международной прессе, и неслучайно именно эти издания входят в число основных критиков Венгрии.



Свои атаки на независимую внешнюю политику Венгрии Алекс Сорос начал достаточно давно.



В 2015 году, выступая в Университете имени своего отца в Будапеште, "сын спекулянта" заявил о своей поддержке миграции в Венгрию и Евросоюз.



18 марта 2016 года он приехал в Венгрию во время визита в Будапешт президента Польши Анджея Дуды и сходу обвинил Венгрию, а заодно и Польшу в ксенофобии и национализме, заявив, что "они ставят под угрозу открытое общество во всей Европе и, по сути, саму Европу".



Очень уж хотелось сыну американского спекулянта наводнить Европу тысячными толпами мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Да и сейчас это является одной из его "идей фикс".



Летом 2017 года он снова был с визитом в Будапеште, где снял любимый номер своего отца в отеле Four Seasons, одном из самых дорогих отелей города, рядом с основанным Соросом Центрально-Европейским университетом (Central European University – CEU). Александр Сорос встречал в этом отеле лидеров финансируемой им венгерской оппозиции и обсуждал местную политическую повестку, которая, как нетрудно догадаться, была ему крайне не по нраву.



В апреле 2018 года газета Magyar Idok через несколько дней после выборов сообщила, что Александр Сорос поделился на своей странице в соцсети видео антиправительственной демонстрации, состоявшейся несколькими днями ранее. Газета также сообщила, что оппозиционная организация под названием "Мы – большинство" на своей странице в запрещенной в России социальной сети Facebook* обратилась к разочарованным оппозиционным избирателям за финансовой поддержкой для проведения еще одной демонстрации. Как известно, задаром соросята даже пальцем не шевельнут.



В качестве бенефициара "гражданские лица" назвали ассоциацию "Человеческая платформа" "гражданского активиста" Мартона Гуляса, которого финансирует все тот же Алекс Сорос. Примечательно, что наследник глобалистской империи не скрывает своих, прямо сказать, нетрадиционных наклонностей, видимо, полагая, что ему, как пламенному борцу за демократию по американскому образцу, они очень даже к лицу. Партнера Александра Сороса модельера Максвелла Осборна можно регулярно видеть в социальных сетях. "Модельера и политического активиста часто изображают на фотографиях, на которых они обнимают друг друга", – усмехается Magyar Nemzet.



В июне 2019 года неугомонный Алекс Сорос выступил на выпускной церемонии CEU в Будапеште, заявив, что "университет запрещен и фактически изгнан из страны". На вечеринке во Дворце искусств он заявил, что с нетерпением ждет того дня, когда Венгрия снова станет демократической страной. "Но до тех пор мы будем упорствовать", – заявил преемник одержимого идеями глобализма международного спекулянта.



Этим летом издание Politico опубликовало статью Алекса Сороса, в которой он ясно дал понять, что новости о том, что они уходят из Европы, вводят в заблуждение. "Мы не уходим", - пообещал гламурный борец за правильную демократию по-американски.



"Итак, мы видим, что Александр Сорос подготовился к долгой битве против суверенных сил [Венгрии], включая правительство Орбана", – пишет Magyar Nemzet, раскрывая методички нового поколения соросят.



Но прежде всего Алекс Сорос позаботился о том, чтобы упрочить свою политическую базу в Америке, мощно профинансировав Демпартию.



"В 2022 году Алекс Сорос унаследовал от своего отца политическую организацию Democracy PAC, которая в 2022 году потратила $32 млн, чтобы помочь левым [демократам США] победить республиканцев на промежуточных выборах в США".



Большая часть этих денег пошла "крайне левым группам". Фонд Сороса оказался "крупнейшим донором" электорального цикла 2022 года в США, потратив не менее $178 млн на поддержку демократов.



В распоряжении сына спекулянта оказалась основанная его отцом глобальная сеть университетов "Открытое общество" (OSUN) с бюджетом в один миллиард долларов, имеющая целью привить молодежи крайне радикальное прогрессивное мировоззрение. Два учреждения, возглавляемые OSUN, – Центрально-Европейский университет (CEU) и Bard-колледж – также получили дополнительные $1,3 млрд.



Алекс Сорос сейчас является старшим членом комитета управления OSUN и входит в советы директоров Bard и CEU. Его Пожертвования красноречиво свидетельствуют, на кого он делает ставку. В период с 2012 по 2021 год его фонд выделил свыше четырех миллионов долларов десяти радикальным лево-глобалистским группировкам Америки, работающим по широкому спектру задачи от демонизации республиканцев, поддержки цензуры со стороны правительства и IT-корпораций, пропаганды ЛГБТ до поддержки трансгендеризма и изменения пола детей без согласия родителей.



Алекс Сорос только с виду изображал из себя безбашенного гуляку, а на самом деле потратил годы на создание своей агентурной сети как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.



Он контактировал со многими ведущими вашингтонскими демократами и посещал Белый дом во время президентства Байдена как минимум двадцать раз, чтобы подготовиться к своему приходу к власти. Кроме того, по данным аналитической компании MRC Business, он встретился как минимум с 43 мировыми лидерами, такими как папа Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



О своих радикальных политических взглядах Алекс Сорос не раз заявлял в соцсетях. Например, он считает Республиканскую партию "конфедерацией", явно апеллируя ко временам Гражданской войны в XIX веке и недвусмысленно намикая на необходимость разгрома преемников "южан". Борьбу Дональда Трампа с абортами он считает угрозой здоровью всего человечества. Также Сорос-младший предсказывает "конец демократии" и "гражданскую войну", если Трамп будет переизбран в 2024 году.



Сегодня соросовская клиентела, вдохновленная крайне радикальными взглядами своего идеологического предводителя, готовится к захвату политической власти в Венгрии.



В июне этого года активизировался бывший организатор противостоявшей Виктору Орбану коалиции "левоцентристских" партий и борец за легализацию наркотиков Питер Юхаш, выразивший свой восторг от того, что Александр Сорос заменил своего отца у руля его империи. "Я в восторге от того, что Алекс гораздо более яростен и вовлечен в политику и будет не только поддерживать неправительственные организации, но и будет уделять особое внимание политике. Я, конечно, приветствую это", – откровенничает он интервью одному из местных телеканалов.



В свое время "Петер Юхаш получил деньги из пока неизвестного источника для систематических нападок на депутатов правительства в ходе избирательной кампании 2022 года. Более 60 миллионов форинтов из 4 миллиардов иностранных фондов венгерской оппозиции были переданы активисту за либерализацию наркотиков в преддверии последних выборов", пишет Magyar Nemzet, подразумевая, что Юхаш рассчитывает на то, что сын спекулянта осыплет его грантами с ног до головы и благословит на наркотизацию Венгрии.



Однако в отношении Юхаша, замешанного во множестве сомнительных финансовых махинаций, венгерская прокуратура ведет расследование, и тому светит скорее длительная отсидка в местах не столь отдаленных, чем реанимация грантоедского активизма.



Magyar Nemzet напоминает, что сам Александр Сорос отдает предпочтение поддержке организации Action for Democracy (A4D), через которую известный оппозиционный политик Гергей Карачон и доверенное лицо бывшего премьер-министра Венгрии Гордона Байнаи Дэвид Кораньи собирали деньги на предвыборную кампанию Петера Марки-Зая, сокрушительно проигравшего, как мы писали, Виктору Орбану в 2022 году.



Финансирование реванша венгерских леваков-глобалистов будет вновь проходить через A4D, находящейся под полным контролем Демпартии США. "Ключевым игроком в консультативном совете" A4D является бывший Верховный главнокомандующий НАТО генерал Уэсли Кларк, консультировавший в 2022 году Петера Марки-Зая.



На роль организатора реванша венгерских левых Алекс Сорос и его кураторы из Демпартии США выдвинут основателя взятой Джорджем Соросом на полный пансион пиар-компании "Политический капитал" Золтана Шомодьи, в задачу которого входит, как мы писали, формирование "так называемого правоцентристского формирования" для борьбы против "многомиллионного консервативного христианского национального политического лагеря" во главе с правящей партией "Фидес – Гражданский союз" (Fiatal Demokraták Szövetsége – Fidesz) во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном.



Вполне примечательно, Шомодьи пытается представить опекаемые им экстремистские структуры как умеренно консервативные. Речь идет о партии "Йоббик", которая начинала как ультраправая организация с военизированным крылом под названием "Венгерская гвардия", использовавшая униформу и символику венгерских нацистов 40-х годов.



Шомодьи изменил название партии на "Йоббик – Консерваторы". Аналитическую поддержку в раскрутке этой партии ему оказывает польский Институт Civitas. Помогает ему и Золтан Кеш, бывший конкурент Виктора Орбана на выборах 2022 года.



В следующей статье мы расскажем, как финансируемая Алексом Соросом компания "Политический капитал" готовится свергнуть правительство Виктора Орбана. Источник - fondsk.ru

