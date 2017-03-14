Пока РосФемида чесала репу олигарх Мошкович успешно растащил по офшорам "РусАгро"

00:44 02.01.2024

"Рольф" передали государству. "Русагро" приготовиться?

Компания с офшорной структурой Вадима Мошковича может стать второй после прецедента с известным автодилером



Дмитрий Виноградов



Президент страны передал акции одного из самых крупных российских автодилеров, компанию "Рольф", под временное управление Росимущества - после скандала с выводом этой фирмой 4 миллиардов рублей из страны в офшорные юрисдикции. Такая же участь, по мнению экспертов рынка, может ожидать ООО "ГК "Русагро", которое депутат Госдумы Михаил Делягин уличил в перечислении не менее значительных средств в западную юрисдикцию, а именно в кипрские оффшоры.



Кроме того, офшорные операции компании могут свидетельствовать также о возможном переводе государственных субсидий в юрисдикции, подконтрольные недружественным России государствам.



Денежная дорожка



За последние годы группа компаний "Русагро" получила от государства десятки миллиардов рублей в виде различных субсидий. Это не считая денег, вырученных по госконтрактам. При этом до сих пор штаб-квартира "Русагро" - Ros Agro Plc - зарегистрирована в юрисдикции, подконтрольной враждебным к России западным странам, а именно на Кипре, по адресу: улица Афродитис 25, офис 300. Это видно из юридической базы СПАРК-Интерфакс, опирающейся на данные ЕГРЮЛ и Росстата.



Часть своих производственных активов "Русагро" переводило на Кипр. Так, в 2019 году компания "прописала" на Кипре свою долю в 22,5 процента в белгородском производителе свинины ООО "ГК "Агро-Белогорье".



Туда же могли выводить субсидии, деньги, полученные с государственных контрактов, и дивиденды компании "Русагро". Установить адресат поступлений затруднительно, поскольку кипрская фирма Ros Agro Plc, распоряжающаяся активами "Русагро", выступает все лишь "прокладкой", и контролируется другой фирмой из Кипра - Granada Capital cy Limited, директором которой значится Вадим Мошкович, основной владелец группы компаний "Русагро".



Не исключено, что через эту сеть кипрских оффшоров компания "Русагро" выводила часть получаемых ею миллиардов рублей, которые в качестве субсидий передавались компании государственными структурами.



Миллиарды от государства



Согласно данным отчета Rusagro-Annual-Report-2022-RUS-Appendices.pdf самого холдинга, только за 2021−2022 годы группа обзавелась государственными субсидиями на общую сумму в 20 миллиардов 478 миллионов рублей. 2022 год оказался более хлебным, на него пришлось 11 млрд 153 млн рублей. Следует из отчета группы компаний (суммы в документе указаны в тысячах рублей).



Эти деньги поступали "Русагро" из регионов, в основном, из бюджета Тамбовской и Белгородской областей, но и федеральное правительство России также пополняло кошелек компании, бенефициаром которой является миллиардер Вадим Мошкович.



Согласно документам, часть выделенных денег предназначалась на частичное возмещение инвестиций, вложенных холдингом в закупку сельскохозяйственного оборудования, производство сахара и реконструкцию свиноводческих комплексов и скотобойни. На эти цели компания получила от государства в 2021 году 94,9 млн рублей, а в 2022 году - 317 млн, следует из публичного отчета "Русагро".



Деньги из госбюджетов предназначалась, в том числе, на компенсацию расходов за выплату процентов по кредитам, взятым на строительство свиноводческих комплексов на Дальнем Востоке и в Тамбове. Государственные субсидии на эти цели составили 1 млрд 337 млн рублей в 2021 году и 2 млрд 184 млн руб в 2022 году соответственно.



Еще 2 млрд 135 млн и 1 млрд 343 млн рублей предназначались в качестве компенсации операционных расходов корпорации - за 2021 и 2022 годы соответственно. Эти деньги распределялись почти равномерно между разными отраслями бизнеса "Русагро": производством сельхозпродукции, мяса, сахара, масла и жиров. Из федерального бюджета "Русагро" также получала средства за сдерживание роста цен на сахар и подсолнечное масло.



Где деньги, Зин?



Любопытно, что несмотря на огромные суммы государственных денег, выделяемых на развитие корпорации Вадима Мошковича, холдинг зачастую не выполнял взятые на себя обязательства. Так в конце 2016-года совет директоров "Русагро" внезапно решил заморозить проект строительства тепличного комплекса на 100 га в Тамбовской области, где планировалось выращивать огурцы, помидоры и салат.



Строительство комплекса оценивалось в 25 млрд рублей. Вину за срыв инвестиционного проекта в компании возложили ("Русагро" не досчиталась господдержки - Газета Коммерсантъ № 42 (6036) от 14.03.2017) на спонсоров, то есть на государство, заявив о недостаточной господдержке сельского хозяйства на грядущий 2017 год.



"Компания не может рассчитывать на получение всех льгот, таких как субсидирование процентных ставок и возмещение капитальных затрат, в полном объеме", - заявили тогда менеджеры "Русагро".



Чужие деньги терять не страшно



Однако даже несмотря на провал с реализацией крупного проекта в 2021-м году ООО "ГК "Русагро" оказалось в числе главных претендентов на распределение 410 миллионов рублей, выделяемых властями Самарской области на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона. Принадлежащее холдингу АО "Самараагропромпереработка" претендовало на большую часть от выделяемых субсидий.



Кроме того, некоторые транши от госструктур и подконтрольных им компаний ООО "ГК Русагро" получало через госзакупки. Так, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, компания "Русагро-Тамбов" освоила 25 заказов от Тамбовского областного госучреждения "Жердевский колледж сахарной промышленности", некогда принадлежавшего Минсельхозу РФ.



По "случайному" совпадению, компанию "Русагро-Тамбов" холдинг приобрел у Министерства имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области.



А фирма "Русагро-овощи", также входившая в состав холдинга, заключала контракты с Корпорацией развития Тамбовской области.



Привлекает внимание еще одна компания, подконтрольная холдингу "Русагро" - "Примагро", зарегистрированная в Уссурийске Приморского края, и занятая там выращиванием зерновых культур.



Эту компанию холдинг приобрел у Министерства сельского хозяйства России, вложив деньги в покупку акций. Теперь приморская фирма приносит 5 млрд рублей годовой выручки.



Кстати, эта сделка может указывать на особое положение "Русагро" и доступ к ответственным лицам в Минсельхозе, с которым корпорация может договариваться о государственных субсидиях.



Деятельность компании Вадима Мошковича на этой неделе привлекла внимание российских парламентариев. В частности, заместитель главы комитета по экономике Госдумы Михаил Делягин прокомментировал использование офшорных схем руководством "Русагро".



Обещания его топ-менеджеров перевести активы холдинга из кипрской офшорной юрисдикции в российскую, которые длятся с прошлого года, депутат Госдумы назвал "словесной эквилибристикой". "Более чем за год компания „Русагро", по сути, не сделала ничего для перерегистрации бизнеса в РФ", - заявил известный экономист. В качестве примера вывода средств из страны парламентарий привел историю с 22,5% доли в ООО "ГК "Агро-Белогорье", которую предприятие Мошковича купило за 8.5 млрд., а затем в скором времени перевело на Кипр, куда на счета материнского офшора "Русагро" - Ros Agro PLC - в течение трех лет могли поступать дивиденды от деятельности крупнейшего в Белгородской области сельскохозяйственного холдинга. А в прошлом году кипрский офшор продал эту долю обратно в "Русагро", но уже на 3.5 млрд. дороже! Эти деньги, по мнению депутата Делягина, также могли быть отправлены из РФ в недружественную страну. То есть данная ситуация практически схожа с офшорными схемами компании "Рольф", за что его руководство было приговорено с большим срокам заключения, а сама компания передана в управление Росимуществу.



"Офшорная зависимость нашей экономики является основным коридором, лишающий Россию необходимых бюджетных и инвестиционных средств, - считает депутат Госдумы Андрей Кузнецов. - Только за 2022 год из страны вывели рекордные 220 миллиардов долларов! Это уже не просто ошибка, сегодня это уже преступление".



Теперь оценку действиям руководства компании "Русагро" должны дать правоохранительные органы.