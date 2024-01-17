Памяти Лимонова - Национал-большевика № 1*

00:45 02.01.2024

Лимонов

Национал-большевик № 1*



Владимир Винников



В то, что Эдуард Вениаминович Савенко (22 февраля 1943 г. - 17 марта 2020 г.), больше известный как писатель Эдуард Лимонов, проживет до 77 с лишним лет, изначально поверить было трудно. При его стиле жизни шансов на это, казалось, не было никаких. Ведь стиль - это человек. А стиль Лимонова неизменно был стилем еnfant terrible, стилем конфликта, стилем молодежного, отчасти даже подросткового бунта. Бунта как поиска точки опоры, приложив к которой избыток своих жизненных сил, можно перевернуть Землю.



Что делать с такой перевернутой Землей дальше? Да неважно - что-нибудь, что угодно, но в своем прежнем виде она точно не имеет смысла. Как и собственная жизнь без стремления перевернуть Землю. Здесь Лимонов был не просто максималистом, но, если обращаться к литературным прототипам, своего рода синтезом Дон Кихота с Дон Жуаном. "Я думаю, его единственной любовью был он сам… Его политические взгляды были приложением к этой большой любви - любви к самому себе", - писал об авторе романа "Это я, Эдичка" в слове прощания с ним Александр Дугин. А Александр Проханов охарактеризовал Лимонова так: "Русский поэт, русский мечтатель, русский подвижник". Вот это действительно было главным - тем, что скрывалось за всеми скандальными, эпатажными и прочими ролевыми масками писателя, а также тем, на чем все эти маски держались. Лимоновские роли с течением времени менялись, но - здесь надо отдать "Эдичке" должное - он, будучи цельной натурой, ни от одной из них никогда не отказывался, потому что не только исполнял эти роли, но и писал, создавал их. В разное время эти роли оказывались по-разному востребованы. И обществом, и миром, и самим Лимоновым тоже.



Какую из этих ролей можно считать главной? Писателя, художника - или "перманентного революционера", политика, бойца? Или это были две стороны одной медали, одной роли, ставшей уникальной человеческой жизнью? В его библиографии значатся 145 книг, художественных и нон-фикшен. При этом он категорически не был ни графоманом, ни трудоголиком. А вот "жизнеголиком" был. И его политический "движ", несомненно, сыграл в постсоветской отечественной истории определенную, достаточно важную, роль. Сколько молодежи прошло в лихие 90-е через лимоновскую партию*, которая так и не была официально зарегистрирована, а впоследствии признана экстремистской, - даже трудно сказать. Если брать тех, кто ее хотя бы однажды коснулся или брал в руки газету "Лимонка"** (запрещенную еще раньше, в 2002 году), то счет, наверное, должен идти на десятки или даже сотни тысяч человек. И это были в подавляющем большинстве своем неординарные молодые люди, цвет России, которые сегодня, полтора-два десятилетия спустя, во многом определяют жизнь современного российского общества. Причем мало кто из них данную страницу своей биографии склонен скрывать или осуждать, даже если потом их пути с Лимоновым разошлись: "Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца…" В том, что Россия не стала обществом потребителей, состоящим из офисного планктона, конечно, немалая заслуга Лимонова.



Еще в 1984 году, обитая уже в Париже и будучи одним из самых успешных писателей - эмигрантов из Советского Союза, Лимонов опубликовал в издании левой богемы "Зулу" эссе-гротеск "Исчезновение варваров" (с эпиграфом из стихотворения греческого поэта Константиноса Кавафиса "В ожидании варваров"), где описал внезапное исчезновение СССР и последствия этой катастрофы для остального мира. Как выяснилось позднее, описал с высокой степенью точности.



Правда, "белого гипсового пятна" на одной шестой части суши не возникло - здесь Лимонов ошибся. И сам внес в эту ошибку немалый личный вклад, когда не остался на Западе, а вернулся в Россию. Когда защищал Дом Советов в "черном октябре" 1993 года. Когда публиковался в газетах "День" и "Завтра". Когда больше четверти века был постоянным "фактором Лимонова" в культурной и общественно-политической жизни нашей страны.



Неизбежно подавляющее большинство тех, кто говорит и пишет о Лимонове, берут его уже "в чистом виде", как данность. Но эта данность возникла не сама по себе, не спонтанно, а на определенной почве, в определенной среде. Район Старой Салтовки в Харькове, где он рос, к сожалению или счастью, вряд ли кто-то уже опишет, как некогда описал одесскую Молдаванку первых десятилетий ХХ века Иосиф Бабель. В 50-е годы прошлого века, время детства и юности Эдуарда Лимонова, это была даже не окраина индустриального Харькова, а некий "провал" на полпути от центра города к знаменитому тракторному заводу, район бараков, где царили, мягко говоря, своеобразные и суровые нравы. В которые "подросток Савенко" по ряду причин вписаться не то что не мог - мог, конечно, однако ни они, ни возможное место в этих нравах его не устраивали.



Поэтому "молодой негодяй", типичный "салтовский сявка" не остался на месте и не двинулся в сторону тракторного завода - он направился в противоположную сторону, к центру. Сначала - к центру Харькова, потом - Советского Союза (в Москву), потом - мира (Нью-Йорк - Париж - снова Москва). Его нигде не ждали, всякий раз приходилось пробиваться и доказывать… нет, не свою значимость - просто само свое право на существование здесь и сейчас. Чем Лимонов постоянно и занимался везде и во всем, всегда ощущая себя "в круге света", будь то даже свет слабосильной лампы в коридоре нью-йоркской трущобы или в камере российской тюрьмы. Поэтому Лимонов (или, может быть, лучше сказать "фактор Лимонова"?) не умер и не мог умереть: он продолжает мечтать о себе и создавать себя - просто уже в иных пространстве и времени.



* Национал-большевистская партия (НБП) - запрещенная в РФ экстремистская организация



** "Лимонка" - запрещенное в РФ экстремистское СМИ