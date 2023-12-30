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Новые учебники истории России - полный курс дезинформации
00:55 02.01.2024

Авгиевы конюшни "достоверных" описаний нашего прошлого от навоза никто не чистил

Александр Широкорад

Российской истории, столь натерпевшейся от прихотей царей и генсеков, грозит новая беда - "линейка" единых учебников истории. В ней все наоборот.

Жили русские люди 800 лет и не ведали, что у них было "иго Золотой Орды". Ни Калита, ни Иван III, ни его свирепый внук не знали термина "иго" и что такое "Золотая Орда". За них это через три столетия выдумали историки для собственного удобства, как метки в их опусах. Так появились Золотая Орда, Киевская Русь, "древний боярский род" т.д. Ну, а сейчас наши умники объединили "иго" и "Золотую Орду".

Казалось бы, наоборот, надо оба термина потихоньку задвигать и "называть кошку кошкой". Возьмем, к примеру, "владычество татар над северо-западными русскими княжествами". А причем тут вся Русь? Например, Господин Великий Новгород и Смоленское княжество никогда не контролировались татарами. Новгород нерегулярно платил дань, точнее, "отступное", но не татарским ханам, а московским рэкетирам. Есть настроение у московского князя Ивана или там Димитрия "наехать" на Новгород - плати.

Задерется Васенька с родственниками, начнет им глазки выкалывать, потом и самого хулиганы зрения лишат. В результате Новгород десятилетиями никому ничего не платит. А Смоленск отродясь ни Москве, ни Сараю дань не платил, за исключением нескольких лет правления татарского ставленника Федора Чермного.

А на Господин Великий Новгород и Смоленск татарские темники ходили только в сопровождении московских воевод. И кто кого наводил на эти города - вопрос весьма спорный. Во всяком случае, до 1478 года московско-татарскому войску ни разу не удалось захватить ни Новгород, ни Смоленск.

Любопытно, кому пришла идея объединить три совершенно различных события - Февральскую революцию, Октябрьскую революцию и Гражданскую войну в Великую Российскую революцию?

Если в 1905-1907 годах революция была по всей стране, буквально от Кронштадта до Владивостока и от Севастополя до Свеаборга, то в феврале 1917 года имели место опереточные беспорядки лишь в одной точке империи - в Петрограде, а реально переворот осуществился в Ставке путем генеральского референдума, когда все командующие фронтами и флотами высказались за отречение императора.

Результатом Февральского переворота стало возникновение хаоса в России. Армия и флот потеряли боеспособность, резко уменьшилось производство, усилились перебои в работе транспорта и снабжении городов продовольствием. С июня по октябрь 1917 года сгорело на порядок больше помещичьих усадеб, чем при Разине и Пугачеве, вместе взятых.

На местах объявилось три-четыре власти: власть временного правительства, власть командования военного округа, власть Советов рабочих и солдатских депутатов, ну а на окраинах - еще и власть националистов, разных там курултаев, сеймов, рад и т. д.

Даже если бы в сентябре 1917 года лидеры большевиков укатили обратно в Швейцарию, США или сибирскую ссылку, падение временного правительства и Гражданская война были бы неизбежны.

А кто начал Гражданскую войну? Увы, не большевики и не белогвардейцы, а сепаратисты. Уже в 1915-1916 годах по городам Франции, Германии и Австро-Венгрии маршировали ударные части Гражданской войны: польские легионы французского и германского формирования, финские егеря, сичевые стрельцы и прочая. К 25 октября 1917 года на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, Финляндии, Крыму, Закавказье и т. д. под ружьем у сепаратистов состояло не менее миллиона штыков и сабель.

В "Концепции" русской истории велено заменить термин "белогвардейцы" ("белое движение") на совершенно непонятное - "антибольшевистские силы" (АС).

Любопытно, входила ли в АС повстанческая армия батьки Махно? Или воинство гетмана Скоропадского?

А как насчет добровольческой армии князя Авалова численностью около 60 тысяч человек? Кстати, в ней служил капитаном пока еще неизвестный Гейнц Гудериан. Идеология Берманта-Авалова была близка к фашистской. И позднее в эмиграции в Германии он создал русскую фашистскую партию. Но воевать с красными Авалов, несмотря на все призывы Юденича, не пожелал, а дрался в 1919 году с латышскими сепаратистами и англо-французскими интервентами. Его куда, в АС или в большевики прикажете записать?

Авторы концепции ввели термин "сталинский (советский) путь модернизации России". А что, был еще какой-нибудь путь? Святая правда! Сотни профессоров и приват-доцентов исписали горы бумаги, "как нам обустроить Россию". Только использовались эти опусы исключительно в отхожем месте. А у белых вождей с идеологией была напряженка - "Вот возьмем Москву, повесим большевиков и еще кой-кого из инородцев на фонарных столбах, тогда и подумаем, что делать".

А, может, вообще идея "единого школьного учебника" дурная? Вначале Ньютон опубликовал три своих закона, а только потом их ввели в школьные учебники.

А, может, следует написать подробные официальные труды по времени Александра Невского, Петра Великого, Александра II, Сталина, Брежнева, а уж потом на их базе создать университетские учебники истории? А затем уж, адаптируя вузовские учебники, взяться за написание школьных.

Ах, это займет десятки лет?! Недели! Если за это сядут грамотные и порядочные специалисты. Сейчас XXI век, и не надо ждать, пока типографии отпечатают роскошные фолианты. На следующий день после окончания труда он может появиться в Интернете и на миллионах дисков. Далее - обсуждения, внесения корректив специальной объективной комиссией, и опять на следующий день - в Интернет.

Главное - писать правду, одну только правду, но только с патриотических позиций. Была у нас опричнина, а у них - инквизиция, Варфоломеевская ночь, герцог Альба в Нидерландах, Елизавета Кровавая в Англии.

Голод в 1933 году в СССР был организован большевиками? А как Сталин ухитрился организовать голод в 1896 году в России и в том же 1933 году - в Западных Украине и Белоруссии?

Поражения 1941 года? Да еще какие! Но в Смоленске уличные бои шли больше месяца. Зато Вермахту потребовалось две недели, чтобы разгромить двухмиллионную польскую армию, и четыре недели, чтобы капитулировали армии Голландии, Бельгии и Франции. А английская армия, бросив вооружение, драпанула в Дюнкерке через Ла-Манш.

Были ли депортации целых народов в СССР? Депортаций не было - в другие страны никого не выселяли. Имели место принудительные переселения крымских татар, чеченцев и др. Но по сравнению с тем, как вели депортации мирного германского населения в 1945-1947 годах Польша и Чехословакия, переселения "репрессированных народов" можно сравнить с туристической прогулкой.

Применяя современные теоретические "либеральные" ценности к другим эпохам, можно сделать чудовище из любого политического деятеля. Те же мушкетеры Дюма по современным понятиям - бандиты, вымогатели, альфонсы и алкоголики.

P.S. Закончив статью, я включил телевизор. Там говорилось о подготовке к празднованию 80-летия "окончательного снятия блокады Ленинграда", уничтожения "немецкого кольца" и т. д. Действительно, в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции (так сейчас называют Первый Сталинский удар) наши войска с 4 января по 1 марта 1944 года отбросили части Вермахта на 120−180 км от первоначальных позиций под Ленинградом.

Но вот я раскрываю секретную "Хронику боевых действий Балтийского флота", и там ни один день с начала марта по июнь 1944 года не обходится без контрбатарейной стрельбы кораблей Балтийского флота, фортов Кронштадта и железнодорожной артиллерии. Причем по интенсивности эти стрельбы не уступали 1941−1942 годам. По кому же они стреляли? По немцам, окопавшимся под Нарвой?

Увы, северный сектор блокадного кольца осталась нетронутый, и оттуда на Кронштадт, Ольгино, Лисий Нос и другие районы Ленинграда летели тяжелые снаряды. И вот тогда артиллеристы получали приказ…

Лишь 9 июня 1944 года началось окончательное снятие блокады Ленинграда. По финским войскам ударили сотни батарей тяжелых орудий Ленинградского фронта, Балтийского флота, включая корабли, форты, железнодорожные установки и 406−180-мм установки Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона. В наступление пошли 31 дивизия, 6 бригад и 4 укрепленных района.

А 17 июня 1944 года 180-мм железнодорожные установки уже громили Выборг. Финны очень надеялись на англичан, и вот 20 июня в Выборг ворвались тяжелые танки "Черчилль". Но к великому разочарованию финнов на них были красные звезды.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704146100


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