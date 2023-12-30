Миру в 2024 году предрекли "новую геополитическую реальность": от Украины до Тайваня

01:00 02.01.2024 Дан глобальный политический прогноз на ближайшие 12 месяцев



Весь мир может выглядеть совершенно по-другому к 1 января 2025 года, в зависимости от исхода масштабных конфликтов, ключевых глобальных выборов и геополитических сил, которые создадут критические моменты в наступившем году. Аналитики CNN выступили с прогнозом о главных политических тенденциях-2024.



Судьбоносная гонка за Белый дом снова поставит под угрозу демократию в Соединенных Штатах, утверждает канал CNN. И Дональд Трамп далеко не единственный крайне правый популист, переживающий возрождение; движение набирает обороты и в Европе. Конфликты на Украине и в Газе рискуют вызвать гораздо более широкие последствия, в то время как экономической и политической стабильности угрожают массовые миграционные потоки, опасения рецессии и усиливающиеся последствия изменения климата.



Мир не меняется только потому, что календарь переключается с одного года на другой. Но, учитывая стечение событий, которые, как мы знаем, произойдут в этом году (а также все неизвестное), олимпийский 2024 год может стать переломным в истории XXI века, отмечается в прогнозе CNN.



Эпохальные выборы в США



Наиболее предсказуемым глобальным потрясением 2024 года может стать избрание Трампа, который станет лишь вторым президентом США, выигравшим срок не подряд. Экс-президент уже открыто говорит нам, что намерен подвергнуть американскую демократию и возглавляемый американцами мировой порядок серьезнейшему испытанию.



Лидер Республиканской партии клянется использовать авторитет президента, чтобы нанести "возмездие" своим врагам и выпотрошить бюрократию, чтобы превратить правительство в инструмент своей личной власти. Сравнения с нацистами на данный момент преувеличены, признает более сочувствующий демократам CNN, но риторика Трампа – включая его навешивание ярлыков на политических оппонентов как на "паразитов" и предупреждения о том, что иммигранты будут загрязнять кровь Америки – "действительно напоминает демагогию 1930-х годов и предвещает потенциально самое экстремистское президентство Америки". За рубежом Трамп сигнализирует, что он бросил бы Украину, а его враждебность к альянсам может даже поставить под угрозу НАТО.



У кандидатов от республиканской партии на первичных выборах остается все меньше времени, чтобы свергнуть Трампа. Если в ближайшие несколько недель в Айове и Нью-Гэмпшире не произойдет переворота, бывший президент будет в большей степени контролировать Республиканскую партию, чем когда он с позором покинул Вашингтон в январе 2021 года. Соединенные Штаы никогда не сталкивались с подобными выборами – с вероятным претендентом, экс-президентом, которому предъявлено 91 уголовное обвинение по четырем уголовным делам, в том числе по предполагаемым преступлениям против демократии, преследуемым специальным адвокатом в администрации его преемника. Если Трамп одержит победу, это будет одно из самых ошеломляющих и зловещих возвращений в политической истории, предрекает CNN.



Заключительная политическая кампания политической карьеры президента Джо Байдена, которая началась, когда Ричард Никсон был в Белом доме, станет следующей битвой в его самопровозглашенной борьбе за спасение души Америки. Команда Байдена заверяет пугливых демократов, что если Трамп возглавит список Республиканской партии, избиратели придут за президентом, чтобы помешать захвату власти экстремистами. Но 81-летнему политику противостоит скептицизм по поводу того, что у него хватит выдержки и проницательности, чтобы отслужить полный второй срок. Высокие цены испортили избирателям его экономические показатели, несмотря на снижение инфляции. Новые глобальные конфликты и вызовы власти США ослабляют притязания Байдена на роль мастера внешней политики. Президентская коалиция также может ослабевать, особенно среди молодежи и избирателей из числа меньшинств. И, в отличие от 2020 года, о нем будут судить по его собственному послужному списку больше, чем о Трампе. А кандидаты от третьей партии, такие как Роберт Ф. Кеннеди-младший, могли бы претендовать на долю голосов против Трампа в некоторых штатах.



Тем не менее, Байдена неоднократно недооценивали как его собственная сторона, так и его оппоненты, отмечает CNN. Демократы считают, что наступление Республиканской партии на права на аборты снова станет основным фактором явки. Поддержат ли Байдена умеренные в пригородах, отчужденные Трампом?



Если политические, экономические и глобальные события сложатся в его пользу, Байден может провести жесткую гонку за переизбрание. Но Трамп привлекает миллионы избирателей, разочарованных в своей экономической безопасности, которые считают его оплотом социальных и расовых перемен, отождествляя себя с его жгучим обвинением "элит" в политике, законодательстве, средствах массовой информации и других институтах. Если избиратели выберут Трампа, они выберут кандидата, который замышлял отменить выборы и который обещает в следующий раз нанести еще более острый удар по демократии.



То, что произойдет в ноябре, может изменить Америку навсегда и вызвать мощные ударные волны по всему миру, констатирует CNN.



Еще больший хаос в Вашингтоне гарантирован



Углубляющаяся борьба Америки за самоуправление будет освещена уже в этом месяце в ходе крупных разборок по поводу иммиграционной политики, отправки помощи Украине и Израилю и основной функции финансирования федеральных операций. Эта драма может привести к отставке правительства и ограничить способность страны обладать властью и влиянием на мировой арене, отмечает CNN.



Крошечное республиканское большинство в Палате представителей, ставшее заложником протрамповских радикалов, которые намерены объявить Байдену импичмент и провести массовые сокращения расходов, несмотря на отсутствие действующего мандата, несомненно, еще больше радикализируется в год выборов. Власть нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона уже ослабла, поскольку он оказался перед той же дилеммой "управление против политики", которая поставила под сомнение его предшественника Кевина Маккарти. Суматоха – и отвращение к действующим лицам – таковы, что вполне возможно, что Палата представителей, возглавляемая республиканцами, и Сенат, возглавляемый демократами, могут развернуться в противоположных направлениях этой осенью.



Судьбоносный год для Украины



Клятва Байдена о том, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", никогда не казалась более шаткой. Республиканцы блокируют его обещание выделить 60 миллиардов долларов на новую военную помощь, в которой остро нуждается Украина после того, как ее давно запланированное наступление увязло. "Союзники Путина в Европе, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, тем временем стремятся перерезать Европейскому Союзу путь к Киеву", подчеркивает CNN. Президент Владимир Зеленский непреклонен в том, что Украина будет продолжать борьбу, но если Запад отвернется, он может оказаться перед выбором между переговорами с Москвой и продолжением конфликта, который обескровит его страну.



Ближний Восток на грани



Сможет ли администрация Байдена остановить перерастание войны в Газе в региональный пожар? И уничтожит ли Израиль ХАМАС, прежде чем полностью подорвет свою репутацию за рубежом на фоне резни мирных палестинцев? И как долго сможет продержаться охваченное скандалами правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, учитывая, что он обещал израильтянам безопасность перед тем, как на его глазах наступил один из самых мрачных дней Израиля?



Эти вопросы возникают в сложный момент конфликта, спровоцированного терактами ХАМАС в Израиле в октябре. Крайняя напряженность растет от Индийского океана, через Красное море и по всему региону, когда американские войска и корабли находятся на линии огня, поскольку иранские прокси-группировки в Йемене, Газе и Ливане стремятся оказать давление на Израиль и власть США. В то время как Байден жестко удерживал Израиль после терактов, правительство Нетаньяху, похоже, игнорирует его призывы к снижению интенсивности своих операций в Газе и обещает продолжать борьбу в течение нескольких месяцев. Интересы США и Израиля, похоже, быстро расходятся, поскольку конфликт приводит к серьезным политическим последствиям для Байдена на родине, особенно для молодых и прогрессивных избирателей, а также американцев арабского происхождения в штате Мичиган, критикующих его руководство.



Избиратели могут изменить мир



Сотни миллионов людей за пределами США придут на избирательные участки в этом году. В январе президентские выборы на Тайване могут вызвать новую напряженность в отношениях с Китаем по обе стороны пролива. Ожидается, что в Индии премьер-министр Нарендра Моди добьется переизбрания и укрепит власть. Но его индуистский национализм не мешает США использовать его в качестве оплота против Китая. И "выборы в России - это шарада", утверждает CNN.



Выборы в Европейский парламент открывают возможности для ультраправых, популистских, антииммиграционных партий во Франции, Германии, Бельгии и других странах. Их успех может стать предзнаменованием для Трампа, чей популистский подъем был предсказан голосованием Великобритании за выход из ЕС в 2016 году. Британцы, однако, могли бы использовать выборы, которые, вероятно, состоятся в этом году, чтобы отказаться от хаотичного руководства правых и вернуться к Лейбористской партии после 14 лет в глуши. Это означало бы, что действующие лица повсюду подвергаются риску - еще одно отрезвляющее предупреждение для Байдена.



Оппозиция также чувствует запах власти в Южной Африке, где действующий президент Африканского национального конгресса, охваченный скандалами, рискует проиграть всеобщие выборы впервые с тех пор, как Нельсон Мандела пришел к власти. В Мексике, вероятно, наступит момент "стеклянного потолка", при том, что оба основных кандидата на президентских выборах в июне - женщины.



Новая геополитическая реальность



2024 год углубит новый глобальный расклад. США и их союзники сталкиваются с ослабленным, но все более скоординированным фронтом России, Китая, Ирана и Северной Кореи, у которых разные интересы, но общая цель - подорвать мощь США. Различные варианты этой принадлежности сформировали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, и сейчас между Западом и его противниками идет гонка за влияние на развивающиеся страны "глобального юга", поскольку Китай особенно стремится нарушить правила и обычаи давно установившегося мирового порядка, возглавляемого США. Эти меняющиеся геополитические условия означают, что каждый глобальный кризис теперь становится проверкой доверия к США и силы Байдена - точно так же, как республиканцы стремятся изобразить его слабым и шатающимся лидером в преддверии выборов 2024 года.



Иммиграция ставит в тупик правительства по обе стороны Атлантики



Нелегальные миграционные потоки обрушиваются почти на каждую крупную развитую страну. От рекордного наплыва на южной границе США до неудавшегося плана Великобритании депортировать в Руанду мигрантов, которые пересекли Ла-Манш на небольших лодках, иммиграция создает ядовитую политическую кашу. Но ожесточенные идеологические разногласия по обе стороны Атлантики означают, что эффективные реформы по борьбе с нелегальной миграцией, перегруженностью пограничных служб и злоупотреблениями в системе предоставления убежища практически невозможны. Крайне необходимые глобальные усилия по борьбе с причинами массового исхода – такими, как изменение климата, войны, несостоявшиеся государства, политический экстремизм и экономический упадок – выходят за рамки ограниченных возможностей слабых правительств. И ухудшающаяся ситуация играет на руку деятелям вроде Трампа и ультраправым лидерам в Европе, таким как победитель недавних выборов в Нидерландах Герт Вилдерс, которые демагогизируют иммиграцию и аутсайдеров и делают политические решения еще более труднодостижимыми.



Разгорится ли снова американо-китайская холодная война?



Байден и президент Китая Си Цзиньпин договорились, как минимум, не допустить обострения опасной напряженности на своем саммите в Калифорнии в ноябре. Но многочисленные давления ежедневно подрывают самые важные дипломатические отношения в мире. Китай расценивает усилия США сбалансировать свое становление сверхдержавой как окружение и незаконную попытку подорвать его законную судьбу. Вызывающие опасения столкновения с участием сил США и союзников, а также китайских кораблей и самолетов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях могут перерасти в серьезный кризис в любое время. Настойчивость Китая в том, что Тайвань должен быть передан под контроль материковой части, представляет собой один из самых больших рисков новой крупной войны. И Китай станет огромной проблемой на выборах в США, сужая пространство для маневра Байдена, в то время как Си Цзиньпин находится под большим давлением дома и никогда не колебался разыгрывать агрессивную националистическую карту для достижения политического эффекта, прогнозирует CNN.



Понимание искусственного интеллекта - это только первый шаг



В этом году правительства активизируют усилия по преодолению социальных, экономических последствий прорывов в области искусственного интеллекта, занятости и безопасности, поскольку все больше компаний, глобальных вооруженных сил и негосударственных воюющих групп проверяют, как они могли бы использовать головокружительные новые технологии. Прорывы ускоряются таким образом, который многие высокопоставленные чиновники едва ли понимают, что затрудняет перспективы регулирования. Но альтернатива состоит в том, чтобы оставить индустрию и ее дестабилизирующее влияние на общество в руках разработчиков и магнатов, которые обрушили на мир необузданные социальные сети, не задумываясь о последствиях.



Надежды на мировую экономику



Американские фондовые индексы в прошлом году пошли на неожиданный спад, поскольку инфляция снизилась, а создание рабочих мест оставалось актуальным в экономике США, которая демонстрирует более высокие показатели, чем в остальном мире. Если Федеральная резервная система сможет совершить мягкую посадку, смягчив свои жесткие меры по процентным ставкам, перспективы переизбрания Байдена могут резко возрасти. Китай надеется на восстановление после трудного года и также может способствовать ускорению глобального роста. Но если Трамп победит в ноябре и будет придерживаться своего плана по введению 10%-ных тарифов на весь импорт, скорее всего, разразится торговая война, которая разрушит глобальную систему свободной торговли и в конечном итоге оставит потребителей в гораздо худшем положении.



Климатический кризис опередит усилия по смягчению последствий



Если существующие тенденции сохранятся, мир ждет еще один год огромных наводнений, массовых лесных пожаров, чудовищных штормов и засухи. Но по мере того, как свидетельства изменения климата становятся все более угрожающе очевидными, во многих странах ослабевает политическая воля к достижению уже установленных целевых показателей выбросов, поскольку становится очевидной стоимость для потребителей, а политические оппортунисты видят в нападении на либеральную экологическую политику выигрыш, отмечает CNN.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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