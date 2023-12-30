Израильская армия не смогла с ходу взять Дженин

08:29 02.01.2024

Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев

Al Jazeera: Израильские военные покидают город Дженин после ожесточенных столкновений



Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев



Дмитрий Зубарев



Израильская армия покидает город Дженин на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По сообщению телеканала, военные Израиля попытались штурмовать лагерь беженцев Дженин, но местное сопротивление вступило с ними в бой к юго-западу от города, вынудив покинуть Ябад, передает ТАСС.



Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится "еще много месяцев".