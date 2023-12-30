Лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса приговорили к шести месяцам тюрьмы в Бангладеш

10:24 02.01.2024

Суд Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Более 170 мировых лидеров и нобелевских лауреатов призвали приостановить судебное разбирательство, пишет Sky News.



Мухаммад Юнус, который первым использовал микрокредитование для помощи бедным людям, был обвинен в нарушении трудового законодательства страны и был освобожден под залог на слушаниях в Дакке сегодня. У него есть 30 дней на апелляцию.



В центре судебного процесса находится компания Grameen Telecom, которую он основал как некоммерческую организацию.



Глава Третьего суда по трудовым спорам Дакки заявила в своем приговоре, что 67 сотрудников Grameen Telecom должны были стать постоянными и что фонды участия и благосостояния сотрудников не были сформированы.



Она признала Юнуса, как председателя компании, и трех других директоров компании виновными, приговорив каждого к шести месяцам тюремного заключения.



Нобелевскому лауреату также предъявлено еще несколько обвинений, связанных с предполагаемой коррупцией и растратой средств.



Сторонники Юнуса полагают, что обвинения были выдвинуты с целью преследовать его на фоне более широкого сложного политического контекста и холодных отношений с премьер-министром Шейх Хасиной. Правительство Бангладеш отвергло эти обвинения.



В августе мировые лидеры, в том числе бывший президент США Барак Обама, бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и более 100 нобелевских лауреатов призвали Хасину приостановить все судебные разбирательства против Юнусa.



В письме группа заявила, что они глубоко обеспокоены недавними угрозами демократии и правам человека в Бангладеш.



Мухит Турсынали