Узбекистан. Жавлон Вахабов возглавил Международный институт Центральной Азии

12:04 02.01.2024

Бывший посол Узбекистана США и первый замминистра иностранных дел Жавлон Вахабов стал директором Международного института Центральной Азии.



Жавлон Абдужалолович Вахабов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Распоряжение об этом 29 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает институт.



