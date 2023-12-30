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|Узбекистан. Жавлон Вахабов возглавил Международный институт Центральной Азии
12:04 02.01.2024
Бывший посол Узбекистана США и первый замминистра иностранных дел Жавлон Вахабов стал директором Международного института Центральной Азии.
Жавлон Абдужалолович Вахабов назначен директором Международного института Центральной Азии (МИЦА). Распоряжение об этом 29 декабря подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает институт.
Жавлон Вахабов с октября 2017 года до весны 2023-го был послом Узбекистана в Соединенных Штатах Америки. Он также одновременно был послом страны в Канаде и Бразилии. Ранее работал первым заместителем и заместителем министра иностранных дел Узбекистана.
Международный институт Центральной Азии создан в 2020 году, его здание было открыто в Ташкенте летом 2021 года. Это государственное научно-исследовательское учреждение занимается изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией.
С января 2023 года директором института был Владимир Норов. В июне он сообщил, что выходит на пенсию.