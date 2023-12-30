В первые сутки 2024 года в Узбекистане родились 1859 детей

12:29 02.01.2024

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В первый день 2024 года в Узбекистане на свет появились 1859 малышей: 847 девочек и 1012 мальчиков. В числе новорожденных 21 пара двойняшек и одни тройняшки, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минздрав.



Больше всего малышей родилось в Кашкадарьинской – 207 детей, и Андижанской области – 201 ребенок, в том числе – одна двойня.



В Самаркандской области родилось 196 детей, в их числе – семь пар двойняшек. А в Ферганской области – 195 младенцев, среди них – четыре пары двойняшек.



В Сурхандарье на свет появилось 185 детей, в том числе одна двойня и одна тройня. В Наманганской области – 178 младенцев, в Ташкентской области – 172 ребенка.



В столице родилось 144 ребенка, в том числе – одна двойня.



Регионы, где родилось менее ста детей за первые сутки нового года:



Бухарская область – 86 (в том числе – четыре случая двойни), Джизакская область – 78 детей, Хорезмская – 72, Каракалпакстан – 67 (среди них – одна двойня), Сырдарьинская область – 42 (в том числе – одна двойня), Навоийская – 36 детей (в том числе – одна двойня).



Отметим, что в другие годы новорожденных по Узбекистану в первый новогодний день было больше: в 2018 году – 1961 ребенок, в 2020 году – 1974 ребенка, в 2022 году – 2316 детей, в 2023 году – 2155 детей; и меньше: в 2019 году – 1708 детей и в 2021 году – 1644 ребенка.