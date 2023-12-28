|23:44 Новогоднее поздравление Президентов стран ЦентрАзии
20:56 Россия – Запад: точка над "i" в затянувшейся дискуссии, - Юрий Борисов
20:19 В уходящем году мир избавлялся от иллюзий, - Петр Акопов
15:44 Сергей Удальцов: Российские власти живут в параллельной реальности
15:27 Запад снова встал на русские грабли, - Дмитрий Орехов
15:17 Скончался заместитель омбудсмена Кыргызстана Шухрат Айтиев
14:10 Как Узбекистан прожил 2023 год. Главное в политике, экономике и обществе
14:03 Демократию в США убили демократы, - Le Figaro
14:02 Узбеки добром вспоминают советские времена
13:49 Назначены заместители министра иностранных дел Узбекистана - Аълоев, Мадрахимов и Нуримбетов
10:33 Сербия накануне Нового года: оппозиция развернула флаги "евромайдана", - А.Топоров
04:39 В Иране тихо и просто повесили 4-х израильских агентов
03:19 На карте мира появляется новое государство - власти Сомали признали отделение севера страны во главе с "президентом" Мусой Бихи Абди
02:57 Французские проститутки нанесли фашистам больше урона, чем вся французская армия и французское "сопротивление", - В.Бурт
02:52 Русской правящей элите нужна не истина, а иллюзия, - Федор Гиренок
02:41 США готовят вторжение в Йемен - вопреки мнению членов НАТО, - К.Ольшанский
00:19 Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
00:04 Умер журналист, публицист, подлинный патриот Максим Соколов
|В Улан-Баторе появится метро
12:32 02.01.2024
Согласно постановлению правительства, в Улан-Баторе будет реализован проект метро. Идея и расчеты основаны на предварительном технико-экономическом проекте метро, выполненном в 2013 году при финансовой поддержке Японской организации международного сотрудничества /JICA/.
Общая протяженность первой линии метро составит 17,7 км, подземный тоннель 6,6 км.
Мэр Улан-Батора А.Ньямбаатар заявил: "В соответствии с постановлением правительства подрядчик строительства метрополитена будет выбран путем международного открытого тендера. На основе предварительного технико-экономического обоснования метрополитена, подготовленного международной организацией JICA, будет объявлен международный открытый тендер совместно с консалтинговой службой на строительство и мониторинг метрополитена".
Впервые в 1983 году в столице Улан-Баторе детальный анализ почвы был проведен учеными Советского Союза. В 2005 году Азиатский банк развития провел первое фундаментальное исследование по реализации проекта строительства высокопроизводительного общественного транспорта или метро в связи с ростом плотности населения Улан-Батора. В 2009 году метро было включено в перечень инфраструктурных инвестиционных проектов в рамках исследований и разработок генерального плана города и генерального плана развития Улан-Батора. В 2010 году исследование проекта развития общественного транспорта города также провел Азиатский банк развития. В 2011 году компания Soosong Engineering провела предварительное технико-экономическое обоснование строительства первого метро, двумя годами позднее было проведено предварительное технико-экономическое обоснование строительства метро при финансировании международной организации JICA.
Объявить тендер на определение подрядчика планируется в январе следующего года. По предварительным расчетам для выполнения работ потребуется сумма в размере 1,3 млрд долларов.
Необходимость строительства метрополитена продиктована результатами опроса. На сегодняшний день лишь 30% жителей столицы пользуются общественным транспортом, тогда как в 2007 году их было более 60%.
Автор: Норжима Цыбикова по материалам medee.mn
28 дек 2023