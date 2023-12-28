 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Улан-Баторе появится метро
12:32 02.01.2024

Согласно постановлению правительства, в Улан-Баторе будет реализован проект метро. Идея и расчеты основаны на предварительном технико-экономическом проекте метро, выполненном в 2013 году при финансовой поддержке Японской организации международного сотрудничества /JICA/.

Общая протяженность первой линии метро составит 17,7 км, подземный тоннель 6,6 км.

Мэр Улан-Батора А.Ньямбаатар заявил: "В соответствии с постановлением правительства подрядчик строительства метрополитена будет выбран путем международного открытого тендера. На основе предварительного технико-экономического обоснования метрополитена, подготовленного международной организацией JICA, будет объявлен международный открытый тендер совместно с консалтинговой службой на строительство и мониторинг метрополитена".

Впервые в 1983 году в столице Улан-Баторе детальный анализ почвы был проведен учеными Советского Союза. В 2005 году Азиатский банк развития провел первое фундаментальное исследование по реализации проекта строительства высокопроизводительного общественного транспорта или метро в связи с ростом плотности населения Улан-Батора. В 2009 году метро было включено в перечень инфраструктурных инвестиционных проектов в рамках исследований и разработок генерального плана города и генерального плана развития Улан-Батора. В 2010 году исследование проекта развития общественного транспорта города также провел Азиатский банк развития. В 2011 году компания Soosong Engineering провела предварительное технико-экономическое обоснование строительства первого метро, двумя годами позднее было проведено предварительное технико-экономическое обоснование строительства метро при финансировании международной организации JICA.

Объявить тендер на определение подрядчика планируется в январе следующего года. По предварительным расчетам для выполнения работ потребуется сумма в размере 1,3 млрд долларов.

Необходимость строительства метрополитена продиктована результатами опроса. На сегодняшний день лишь 30% жителей столицы пользуются общественным транспортом, тогда как в 2007 году их было более 60%.

Автор: Норжима Цыбикова по материалам medee.mn
28 дек 2023

Источник - БУРЯАД YНЭН
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