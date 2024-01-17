Выпущена многотомная книга "Наследие монголов, распространенное по всему миру"

12:50 02.01.2024

CentralAsia (MNG) - К 112-летию восстановления национальной независимости и свободы 29 декабря состоялась презентация первых 11 томов книги "Наследие монголов, распространенных по всему миру".



Всего 20 томов книги будут изданы в рамках проекта, инициированного и реализуемого Национальным музеем Чингисхана и Международной ассоциацией монголоведения при поддержке Министерства культуры.



Министр культуры г-жа Номин Чинбат подчеркнула на церемонии презентации книги, что реализуются комплексные мероприятия, включая регистрацию наследия и памятников культуры, связанных с Монголией, которые сохраняются в странах по всему миру, совместные исследования и создание книг.



В серии книги представлены артефакты, связанные с монголами, которые хранятся в Эрмитаже России, библиотеках и музеях Венгрии и Японии, архивах Национального дворца-музея на Тайване, Музея истории культуры в Норвегии, а также в Иркутском областном краеведческом музее в России, и Дворцовый музей в Копенгагене, Дания.



Первые 11 томов книги "Наследие монголов, распространенное по всему миру" содержат около 5400 предметов, никогда ранее не публиковавшихся, отметил директор Национального музея Чингисхана академик Чулуун Сампилдондов. В настоящее время готовятся к печати наследия, хранящиеся в США, Великобритании, Республике Корея, Узбекистане, Франции, Чехии и Польше.