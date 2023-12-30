В аэропорту Токио пассажирский борт столкнулся с военным - оба горят

13:00 02.01.2024

В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines, 400 человек эвакуировали



Самолет Japan Airlines загорелся в токийском аэропорту Ханэда после того, как столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, сообщает NHK.



Столкновение произошло после посадки лайнера, прибывшего рейсом из Титосэ (остров Хоккайдо). На борту возник пожар, его тушат. Пассажиров эвакуировали.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/02/01/2024/6593d92f9a794799394f9836?from=copy