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|В аэропорту Токио пассажирский борт столкнулся с военным - оба горят
13:00 02.01.2024
В аэропорту Токио загорелся самолет Japan Airlines, 400 человек эвакуировали
Самолет Japan Airlines загорелся в токийском аэропорту Ханэда после того, как столкнулся с самолетом береговой охраны Японии, сообщает NHK.
Столкновение произошло после посадки лайнера, прибывшего рейсом из Титосэ (остров Хоккайдо). На борту возник пожар, его тушат. Пассажиров эвакуировали.
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https://www.rbc.ru/society/02/01/2024/6593d92f9a794799394f9836?from=copy