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|Ножом в шею. Тяжело ранен лидер крупнейшей оппозиционной партии Южной Кореи - Ли Чжэ Мен
16:05 02.01.2024
- Лидер оппозиционной Объединенной демократической партии Южной Кореи Ли Чжэ Мен был ранен в ходе массового мероприятия в Пусане, сообщает "Ренхап".
Агентство отмечает, что во время встречи с журналистами в ходе осмотра места строительства нового городского аэропорта неизвестный подошел к политику с просьбой дать автограф, и внезапно ударил его в шею ножом.
Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу Национального университета Пусана, находясь в сознании.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ель выразил глубокую обеспокоенность по поводу безопасности Ли Чжэ Мена и приказал полиции и соответствующим властям провести расследование в кратчайшие сроки.
Подозреваемый был задержан месте происшествия. О состоянии раненого политика, а также о мотивах нападения не сообщается.