СаудАравия, стремительно согласовав все процедуры, присоединилась к БРИКС

18:12 02.01.2024

Еще одна страна - Саудовская Аравия - присоединилась к объединению БРИКС. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.



Это сообщение подтверждает портал Alarabiya.net.



Власти Саудовской Аравии называли БРИКС полезным и важным инструментом для улучшения международного экономического сотрудничества.



Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.



Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью.