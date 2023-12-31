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|СаудАравия, стремительно согласовав все процедуры, присоединилась к БРИКС
18:12 02.01.2024
Еще одна страна - Саудовская Аравия - присоединилась к объединению БРИКС. Об этом сообщает телеканал Al Ekhbariya.
Это сообщение подтверждает портал Alarabiya.net.
Власти Саудовской Аравии называли БРИКС полезным и важным инструментом для улучшения международного экономического сотрудничества.
Ранее президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС, что его страна не присоединится к объединению. По его словам, страна не отказывается от двусторонних связей и придерживается приверженности увеличения торговых и инвестиционных потоков.
Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью.