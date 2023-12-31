Горячие эстонские не парни... В Эстонии ввели равенство браков вне зависимости от пола участников

18:15 02.01.2024

Москва. 1 января. - В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков, по которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз независимо от их пола.



"Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - прокомментировала введение этого закона министр социальной защиты Сигне Риисало.



Она выразила надежду, что необоснованные опасения утихнут и критики этого решения поймут, что ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное.



Помимо брака, однополые пары также получают возможность заключить договор совместного проживания.



Зарегистрированным лицам предоставляется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, а также право на получение субсидий и льгот в случае необходимости. Они могут также перейти к браку в упрощенном порядке.