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|Горячие эстонские не парни... В Эстонии ввели равенство браков вне зависимости от пола участников
18:15 02.01.2024
Москва. 1 января. - В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков, по которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз независимо от их пола.
"Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - прокомментировала введение этого закона министр социальной защиты Сигне Риисало.
Она выразила надежду, что необоснованные опасения утихнут и критики этого решения поймут, что ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное.
Помимо брака, однополые пары также получают возможность заключить договор совместного проживания.
Зарегистрированным лицам предоставляется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, а также право на получение субсидий и льгот в случае необходимости. Они могут также перейти к браку в упрощенном порядке.