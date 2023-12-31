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В Киеве громко, темно и страшно...
19:28 02.01.2024

ПУТИН ДАЛ СИГНАЛ. В КИЕВЕ УЖЕ СТАЛО ГРОМКО, ТЕМНО И СТРАШНО

вид тут - https://tsargrad.tv/news/putin-dal-signal-v-kieve-uzhe-stalo-gromko-temno-i-strashno_940019

Сегодня утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позже начала появляться информация о том, что фиксируются взрывы в Киеве, Харькове. Похоже, это начало возмездия за массированный удар по Белгороду. "Можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе". Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы русских военных.

Часть Киева обесточена - Кличко
С утра появились сообщения о том, что воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях Украины. Это по данным официального ресурса по оповещению.

В частности, сирены ревут в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

Также они звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Неспокойно и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Затем стало известно, что вся карта Украины стала "красной". Тут же появились сообщения о взрывах на территории противника.

ФОТО: © OLEKSANDR GUSEV/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Серия взрывов раздалась в Харькове. Также украинские телеграм-каналы сообщают о том, что "ракеты уже в Киевской области". Угроза по ракетам на данный момент: Сумская, Полтавская, Киевская, Черкасская, Черниговская области.

Кроме того, в нескольких районах Киева отсутствует электричество. Это связано со взрывами. Такое сообщение появилось в телеграм-канале мэра города Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об отсутствии света в нескольких районах Киева.

"Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены", - пишет он.

Также в телеграм-каналах сообщается, что в столице Украины фиксируются проблемы со связью и водоснабжением.

"Мощные взрывы в Киеве, Харькове и Кировоградской области. По объектам нацистов нанесен ракетный удар. Бандеровские паблики сообщают о "Кинжалах", - отметил военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале.

Согласно последним данным, после первых за сегодня ударов возмездия и некоторого затишья взрывы в Киеве возобновились.

ФОТО: © VYACHESLAV MADIYEVSKYY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

"Удары наносятся. И завтра будут"
Напомним, днем 30 декабря киевский режим совершил террористический акт в центре предновогоднего Белгорода. Мирные жители, семьи с детьми отправились к городской елке, кто-то решил прокатиться на коньках - именно в этот момент украинские боевики нанесли удар. В результате погибли 24 человека, среди них дети. Цифра постоянно растет. Всего ранения получили 110 белгородцев. Теперь противник, коварство которого не знает предела, испытывает удары возмездия.

Логичен вопрос: чего касается возмездие за массированный удар по Белгороду - будем ли мы бить по Киеву? Неудобные, но важные вопросы задали раненые русские военные напрямую Верховному главнокомандующему Владимиру Путину. И получили ответы, которых все давно ждали.

Президент России в ответ на вопрос военного прокомментировал и массированный удар врага по Белгороду. Эмоций Владимир Путин не сдерживал и прямо назвал произошедшее террористическим актом.

ФОТО: СКРИНШОТ С T.ME/RVVOENKOR

"Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт. Должны ли мы отвечать так? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю… у меня самого все кипит. Я хочу тебя спросить. Нам нужно так сделать?" - отметил президент.

На что военный добавил, что, конечно, речь не про удары по мирным людям, бить нужно по военным, по инфраструктуре. Он добавил: "Нужен удар, чтобы раз и навсегда, чтобы они не смогли опомниться и нам ответить уже".

Владимир Путин после этого добавил: "А мы так и делаем. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будут".

Русские военные бьют высокоточным оружием по местам, где у противника принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, напомнил президент.

ФОТО: © ALEKSANDR GUSEV/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

Нерабочая украинская ПВО? Подбили два жилых дома…
Как отметил президент России, те удары, которые приходятся по военным объектам противника, достаточно чувствительные.

"Знаете ведь, в чем смысл того, что они делают: они хотят нас: а) запугать и б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Но мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. Безусловно. Ни одно такое преступление - а это, безусловно, преступление - против гражданского населения безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может", - отметил Владимир Путин.

Напомним, что чудовищное преступление, на которое пошел противник, атакуя мирных жителей Белгорода, было совершено ударом двумя кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха" и Vampire чешского производства. Ранее об этом заявили в Минобороны России.

Аналитики выразили уверенность, что целью противника был именно удар по центру города и месту скопления мирного населения.

"Ракетная атака ВСУ по центру Белгорода - по мирным прохожим, по детям на новогодней елке - терроризм. Приказ на совершение такого террористического акта мог отдать лишь Зеленский. И это преступление, и множество других его злодейств доказывают: он - террорист, а возглавляемая им администрация - террористическая организация. Таковыми их и надо признать в России. С террористами переговоров не ведут. Их уничтожают", - заявила политолог Елена Панина.

Как отметил политолог Марат Баширов в телеграм, "в России уважали противников, которые не совершали акты терроризма, геноцида, а воевали по правилам".

ФОТО: © ALEKSANDR GUSEV/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

"Ясный сигнал от президента Путина: мы хотим мира, но на наших условиях, и с той стороны в подписантах не должно быть террориста Зеленского", - добавил он.

Блогер Сергей Колясников считает, что сейчас, в рамках нанесения ударов возмездия, ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения БПЛА и ракет.

"Всю ночь дроны разряжали украинскую ПВО, потом полетели ракеты, а уже после них полетело больше десятка еще более интересных ракет, "Кинжалов". Но не верьте тем, кто клевещет на нерабочую украинскую ПВО. Уже минимум два жилых дома они подбили", - заключил блогер.

Что касается России, то наша страна, по словам Путина, будет наращивать объемы производства снарядов, "причем кратно".

"Им танков поставили 400 с лишним - 450 или сколько там, а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции. Поэтому, несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", - отметил президент.

Источник - tsargrad.tv
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