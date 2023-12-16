Древний некрополь обнаружили при строительстве дорожной развязки на Кубани

00:06 03.01.2024

Древний некрополь обнаружили при строительстве дорожной развязки на Кубани

16.12.2023



На месте строительства развязки в Верхнебаканском археологи вели раскопки. На площади около 2 тыс. кв. метров обнаружили участок древнего могильника IV-III веков до нашей эры.



Некрополь насчитывает более 20 погребений. По мнению археологов, древнее поселение могло находиться на территории современного поселка Верхнебаканский.



"В узкой балке у поселка, на небольшом участке, отведенном под строительство развязки, обнаружили два десятка древних захоронений с частями скелетов людей и животных. Найдены предметы тризновых обрядов, украшения, изделия из железа: ножи, наконечники стрел и копий. Также нашли фрагменты синопских и гераклейских амфор, простой столовой посуды", - сообщили в пресс-службе УПРДОР "Черноморье".



Археологи предполагают, что жившие здесь люди были скорее всего представителями местных эллинизированных племен. В этом могильнике они могли хоронить усопших на протяжении нескольких поколений.



"О том, что это были не греки, говорит оружие местного производства. В то же время предметы греческой культуры, найденные тут же, свидетельствуют, что если погребенные и не стояли на страже афинской цивилизации, то во всяком случае были ей не чужды", - уточнили в ведомстве.



В одном из захоронений археологи нашли останки пяти человек. В нем были найдены также бронзовые и железные мужские перстни с гравировкой. Все найденные артефакты после изучения передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник. Это несколько десятков единиц хранения, которые пополнят фонды музея.



*****



АРХЕОЛОГИ НАШЛИ НА КУБАНИ НЕКРОПОЛЬ IV-III В. ДО Н.Э.

https://наука.рф/

27 ДЕКАБРЯ 2023



Древние погребения с оружием и украшениями обнаружила экспедиция ИА РАН при раскопках перед строительством транспортной развязки в точке пересечения федеральных трасс А-146 Краснодар – Верхнебаканский и А-290 Новороссийск – Керчь. Всего на территории исследованного участка могильника археологи нашли 22 погребения. Несмотря на ограбление могильника в древности, сохранились не только кости скелетов в анатомическом порядке, но и погребальный инвентарь.



Могильник, датированный последней третью IV – началом III в. до н.э., полностью исследовали на площади 2000 кв. м. Некрополь сильно пострадал из-за крупномасштабных земляных работ в начале 70-х гг. прошлого столетия: террасирования склонов балок и вершин с помощью бульдозера и посадкой деревьев. Земляные работы практически полностью уничтожили каменные и плитовые перекрытия могил, некоторые из которых, вероятно, представляли собой небольшие могильные холмики или наброску плитняка. Также в результате тех работ сильно пострадали, а местами были полностью разрушены, поминальные комплексы – тризны.



В одном из погребений была захоронена лошадь с уздечным набором, в который вошли железные удила с псалиями и налобная круглая бронзовая бляха. Оно связано с парным погребением мужчины и женщины в плитовой могиле. Там сохранились часть скелета, два бронзовых перстня и копье.



Практически полностью сохранилось погребение №10. В изголовье одного из погребенных нашли наконечники копий, в ногах был уложен железный стригель. Шея одного из погребенных была украшена серебряной гривной, которую дополняли две серебряные височные подвески. Помимо этого, среди погребального инвентаря обнаружено несколько железных ножей и бронзовых перстней. Щиток одного из перстней украшен изображением двухколонного портика храма, выполненный пуансоном.



Грабители не тронули лишь одно погребение (№ 15). В ногах погребенного сохранилась раздавленная гераклейская амфора, возле ножки которой была помещена чернолаковая миска. На пальцы обеих рук были надеты пять бронзовых перстней, щитки которых украшены рельефными изображениями, найден один железный перстень. Запястье правой руки украшал бронзовый браслет, слева и справа под черепом нашли плохо сохранившиеся бронзовые височные кольца.



Поблизости от могильных ям археологи обнаружили развалы амфор и простой столовой посуды (кувшины и миски). По мнению ученых, это остатки поминальных комплексов – тризн, но, возможно, это может быть и выброшенный грабителями погребальный инвентарь. Подавляющее количество амфор принадлежит продукции гончарных мастерских Гераклеи Понтийской. Меньшая часть найденных фрагментов амфор произведена в Синопе, встречаются единичные фрагменты транспортных амфор Родоса.