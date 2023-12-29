Спасут ли режим Зеленского хваленые F-16?

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Первая партия истребителей F-16, скорее всего, уже на Украине

Николай Петров

29.12.2023



"Предоставленные Западом истребители F-16, - пишет еженедельник Newsweek, - могут уже быть на Украине... Американский источник сказал... в среду, что, вероятно, Украина на самом деле получила первые из обещанных F-16".



Бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного Дэн Райс в комментарии Newsweek при этом выразил надежду, что Запад научился не объявлять о новом вооружении", отправляемом на Украину, как делал это ранее.



О появлении F-16 на Украине также сообщил в среду греческий портал Pronews, ссылаясь на источники в России. "Двенадцать истребителей, - пишет издание, - были отправлены в Украину железнодорожным и автомобильным транспортом в начале ноября в ящиках и в собранном виде, а еще дюжина приземлилась три недели назад. Сейчас Украина имеет как минимум 24 F-16, хотя есть сообщения, что два или три F-16 были уничтожены в результате ударов российских ВВС по аэродромам Староконстантинов, Долгинцево и киевским базам".



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в минувшую пятницу проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине.



Как известно, Нидерланды и Дания ранее первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков.



Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей.



А как сообщила во вторник пресс-служба британского министерства обороны, первая группа из шести украинских пилотов завершила подготовительные курсы в Великобритании и уже проходит практику на истребителях F-16 в Дании. В настоящий момент к обучению в Великобритании приступила следующая группа из 10 пилотов.



Согласно пресс-релизу ведомства, в Великобритании украинские пилоты изучали также английский язык с уклоном в профессиональный словарный запас, авиационную медицину, а также тренировались с британскими инструкторами на центрифугах и тренажерах для обучения базовым навыкам. Кроме того, британские специалисты обучали украинских авиатехников обслуживать F-16. Так что нельзя исключать, что на Украине уже и в самом деле фактически могут быть готовы использовать эти самолеты.



Но что это за самолет, который с таким остервенением Киев выпрашивал у США? Американский истребитель F-16 достаточно устаревший и во многом уступает российским самолетам, считает известный военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.



По его словам, преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния и летать на более высокой скорости.



"F-16 разбросаны по всему миру, они есть у 20–25 стран. Что надо было изучить, мы уже изучили, этот самолет знаем, как облупленный. Наши самолеты намного лучше, чем F-16, например Су-30, Су-35. Так что ничего интересного в американском истребителе для нас нет", - сказал Литовкин в беседе с порталом Lenta.Ru.



Эксперт объяснил, что F-16 работает на одном двигателе, а российские истребители - на двух. Поэтому они способны брать на борт больше оружия и боеприпасов, могут летать дальше и дольше. "Наши радиолокационные станции видят дальше, ракеты на самолетах более дальнобойные, скорость у наших самолетов выше. F-16 по большому счету устаревший истребитель", - заключил Литовкин.



По словам генерал-майора Александра Ковалева, бывшего первого замкомандующего 14-й армии ВВС и ПВО, за все время существования различных модификаций и широкого использования F-16 в конфликтах известно об около 50 сбитых им других самолетах. Причем нет ни одного подтвержденного случая, когда самолетом в Сирии, в Египте, да и в остальных местах, сбитым F-16, управлял бы российский пилот или сравнимый с ним по классу летчик. Моральный боевой дух, уровень и мастерство российских пилотов, а также превосходство наших самолетов позволяют говорить о том, что на современном этапе F-16 погоды не сделают", - сказал он в интервью "Российской газете".



А по словам генерал-лейтенанта в отставке Андрея Гурулева, депутата Комитета Госдумы по обороне, американский истребитель F-16 - это аналог нашего Миг-29. Он виден для всех наших средств ПВО и не является малозаметным, его четко обнаружит наша истребительная авиация. Средства обнаружения у нас есть, наши самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100 все прекрасно видят. Крайне тяжело будет что-то им сделать даже при наличии F-16. Я уже молчу про техническое обслуживание. Украинцы сами не смогут. Если же приедут иностранные специалисты, ну, дальше хороший удар по аэродрому, всех их запакуют в пластиковые мешки, повезут обратно.



Когда говорят, что на сегодняшней день у Украины не хватает авиации - они с кем связались-то? У нас только воздушная армия в Ростове имеет 480 летательных аппаратов, им-то кто столько самолетов даст? Ну, дадут 12, 24, пускай 48 будет. Нам от этого ни жарче, ни холоднее. Просто понимаем, что будем поражать", - с иронией отметил Гурулев.



Даже на самом Западе уже не верят, что поставка Киеву американских истребителей поможет ВСУ добиться перелома в боевых действиях в свою пользу.



Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что F-16 будут уничтожены в случае передачи Украине. По его словам, F-16 - это не самолет-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35.



А как заявил Польскому агентству печати португальский генерал Жуан Виейра Борхес, передача Украине истребителей F-16 не выльется в существенное увеличение преимущества украинских сил. Для того чтобы украинские силы могли застать врасплох Россию, им необходимо получить "значительно больше систем наступательного вооружения, чем два-три десятка истребителей F-16, а затем бросить все силы на одно направление".



Генерал уверен также в том, что конфликт в секторе Газа отвлекает внимание мира от событий на Украине и тем самым наносит ущерб Киеву. По его оценкам, в ближайшие месяцы Киев, возможно, будет вынужден пойти на уступки ввиду продолжающегося конфликта. Более того, ему будет все сложнее получать очередные пакеты помощи со стороны США и ЕС.



А как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного чиновника США, передача F-16 не обеспечит Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны. До этого даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки Украине истребителей F-16 фундаментально не изменят ситуацию на поле боя.



Однако российская сторона, тем не менее, считает, что появление на Украине американских истребителей F-16 может обернуться серьезной эскалацией конфликта. Так глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями.



По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.



Если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов, заявлял президент РФ Владимир Путин еще в июне на пленарном заседании ПМЭФ в Петербурге.



"Если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть, как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт", - сказал он. Кроме того, глава государства пообещал, что F-16 будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки Leopard.



Однако в среду поздно вечером спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат на своей странице в Facebook опроверг информацию издания Newsweek о возможном получении Киевом от Запада первой партии истребителей F-16.



"Американское издание Newsweek опубликовало материал "ни о чем" с невероятными событиями о пребывании F-16 на Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов", - заявил он, подчеркнув, что в настоящее время пребывание данного типа боевой авиации на фронте "является нецелесообразным".



Но тут сразу возникает вопрос: кто лучше знает, как на самом деле обстоят дела с военными поставками: США - патрон Киева, или какой-то там спикер с "незалежной", приученный постоянно врать? Источник - столетие

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