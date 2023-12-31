 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Загадочные взрывы и тряс земли в Нью-Йорке
00:28 03.01.2024

В Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение
Tекст: Вера Басилая

Сейсмологи США зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 баллов близ острова Рузвельт-Айленд в центре Нью-Йорка, которое совпадало со временем, когда появились сообщения о взрывах и тряске.
По данным американских сейсмологов, землетрясение произошло в нью-йоркском районе Куинс, эпицентр располагался на глубине 5 км. В то же время, спустя восемь минут после пожарным поступило обращение от местных жителей о "серии взрывов и тряске", передает ТАСС.

Генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что на данный момент обращений на горячую линию генконсульства не поступало".

Ранее после серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях.

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Российский консул Захаров сообщил, что местные службы экстренного реагирования связывают причины взрывов в Нью-Йорке с неполадками в электросети и на подстанциях.

СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

Источник - взгляд
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