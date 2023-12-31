 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ливане израильской ракетой убит зам главы политбюро ХАМАС аль-Арури
00:29 03.01.2024

Заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих погибли после взрыва в Южном Бейруте, передает ливанский спутниковый телеканал Al Mayadeen.
По данным издания, израильский беспилотник нанес удар по зданию офиса палестинского движения тремя ракетами.

При этом представитель ХАМАС сообщил каналу LBC, что глава офиса движения в Ливане Усама Хамдан при взрыве не пострадал.
Об атаке дрона во вторник вечером также заявило Национальное агентство новостей Ливана NNA. Инцидент произошел в районе Аль-Мушарафия. Сообщалось о шести погибших и нескольких пострадавших.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Армия еврейского государства и бойцы движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

Источник - РИА Новости
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