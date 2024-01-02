 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Япония: премьер Кисида не самурай, у него на политическое сэппуку-харакири не хватает духа
00:39 03.01.2024

02.01.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

Поможет ли Байден японскому премьеру удержаться в кресле при 80% не желающих этого японцев?

Все большее число японцев отказывает в доверии премьер-министру Японии и его кабинету. Но что еще опаснее для правящей Либерально-демократической партии – это падение поддержки народом погрязшей в коррупционных скандалах самой "партии денежного мешка". На сегодняшний день не одобряют деятельность правительства и его лидера уже 79% опрошенных японцев, что рекордно много. И лишь 16% все еще надеются на изменение ситуации в пользу нынешней администрации. ЛДП, по последним опросам, поддерживают лишь 26%, что явно недостаточно для победы, случись всеобщие выборы в ближайшее время.

Предшественники Кисиды, которые также сталкивались с резким падением поддержки со стороны населения, вели себя достойнее – не цепляясь за власть, смирялись с вердиктом народа и покидали пост политического лидера. Так, сохраняя по японским понятиям честь и достоинство, поступили бывшие премьер-министры Есиро Мори и Есихидэ Суга. Но, похоже, у Кисиды иные, отличные от самурайских, понятия о чести и достоинстве. Вместо того чтобы не только как премьер-министр, но и председатель ЛДП взять на себя ответственность за финансовые махинации партийных фракций, включая его собственную, он пытается изображать из себя этакого стоящего над всеми арбитра, который готов навести в партии порядок и, как он постоянно повторяет, "вернуть ЛДП доверие народа".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида присутствует на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра в Токио, 13 декабря 2023 года. (Киодо)

Но получается это у него, что называется, не очень. Тем более что, как всем очевидно, он решил воспользоваться скандалом для сведения счетов с оппозиционной к нему самой крупной в ЛДП фракции, носящей имя бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Для начала он, не дожидаясь выводов ведущей расследование правонарушений депутатов токийской прокуратуры, удалил из состава кабинета министров и руководства партии всех выходцев из "фракции Абэ", заменив их считающихся независимыми, то есть не входящими во фракции, членами парламента от ЛДП. Однако при этом подобрать желающих оказаться в кабинете, уже названном в Японии "завязшей в болоте лодкой", оказалось непросто. Ибо согласившиеся хоть недолго побыть, как в Японии шутят, "для некролога", в ранге министра политики прекрасно понимают, что, как бы Кисида ни упирался, уходить правительству в отставку придется.

На что рассчитывает Кисида? Главный его козырь в том, что по закону в стране до конца марта (в Японии новый финансовый год начитается 1 апреля) должен быть принят государственный бюджет. Вот он и хочет, ссылаясь на то, что, как у нас говорят, негоже "менять коней на переправе", продержаться для начала до апреля. Вот, дескать, примем бюджет, тогда посмотрим.

Но это не все. Есть у Кисиды еще одна козырная карта в длинном рукаве кимоно – "содэ". Это официальное приглашение нанести государственный визит в США, полученное лично от президента Байдена. Не удивлюсь, если выяснится, что об этом попросил Байдена сам Кисида, стремясь за счет широко разрекламированной внешнеполитической акции поправить свой свалившийся в пике рейтинг. Японские политические обозреватели, зная, как японцы реагируют на такие дипломатические мероприятия, поднимающие престиж страны в мире, допускают, что этот трюк может дать эффект, и Кисида досидит в премьерском кресле до намеченных на сентябрь очередных выборов председателя ЛДП. Однако, по мнению многих обозревателей, это все же будет "последняя гастроль" нынешнего премьера.

При этом существует еще один серьезный подводный риф, наскочив на который Кисида будет вынужден всем составом кабинета выйти в отставку, после чего будут объявлены внеочередные парламентские выборы. Этим коварным рифом может стать раскол ЛДП, что уже имело место в первой половине 90-х годов прошлого века. Две большие фракции – Абэ и еще одного тяжеловеса, бывшего генсека партии Тосихиро Никая, находящиеся в центре прокурорского расследования, не простят Кисиде того унижения, которое им пришлось пережить при изгнании всех занимавших крупные государственные и партийные посты членов их объединений.

Казалось бы, сейчас в Японии сложилась напоминающая ситуацию 2009 года обстановка, когда тогдашней Демократической партии (в нее вошли многие покинувшие ЛДП депутаты) в коалиции с другими более мелкими партиями и группами удалось одержать победу на всеобщих выборах и, отстранив консерваторов от власти, сформировать коалиционное правительство. Сейчас же это почти невозможно из-за непримиримых разногласий и соперничества друг с другом руководителей парламентских оппозиционных партий.

Немаловажную роль в формировании будущей власти в Японии, из кого бы она ни состояла, будет играть буддистская партия "чистой политики" – "Комэйто", благодаря коалиции с которой ЛДП долгое время удерживала конституционное большинство в главной палате представителей. На сегодняшний день руководители "Комэйто", лишившись недавно ушедшего из жизни многолетнего духовного лидера поддерживавшей эту партию буддисткой секты "Сокка гаккай" Дайсаку Икэды и не желая, пусть косвенно, быть как-то замешанными в скандале ЛДП, проявляют признаки дистанцирования от старшего партнера по правительственной коалиции.

На руку Кисиде и то, что ни в народе, ни в партии не могут найти устраивающую всех или большинство замену нынешнему премьеру. Как отмечает японское информационное агентство "Киодо цусин", "поскольку общественность все больше устает от финансовых скандалов в политике с участием фракций внутри ЛДП, ожидается, что независимые (внефракционные) законодатели окажутся в центре внимания как потенциальные кандидаты на руководящую должность". В частности, называют имя бывшего министра обороны и генсека ЛДП Сигэру Исиба, которому за его непричастность к скандалу и партийным фракциям симпатизируют на опросах до 20 процентов избирателей. Но его едкие критические замечания в отношении нынешних партийных руководителей и их неприязнь к этому политику, ставшему "телезвездой" на критикующих ЛДП передачах, практически исключают поддержку на выборах ЛДП, в которых решающую роль играют действующие депутаты этой партии. Ибо, как и в США, избрание политического лидера страны не прямое и не всенародное.

Профессор Университета "Нихон" Масахиро Ивасаки напоминает, что Исиба в попытке свергнуть правительство в 1993 году покинул партию. А с момента возвращения четырежды выставлял свою кандидатуру на выборах председателя ЛДП, но неизменно проигрывал. Как однажды сказал мне весьма влиятельный деятель ЛДП, "Исиба-кун никогда не станет премьер-министром".

Но времена и ситуация меняются, и, как известно, существует принцип "никогда не говори никогда". По мнению профессора Ивасаки, законодатели могут поддержать Исибу как лидера, чтобы "выдержать текущую ситуацию и победить на следующих выборах в нижнюю палату, независимо от своих личных предпочтений".

А Синъити Нисикава, профессор политологии в Университете "Мэйдзи", заявил, что следующий премьер будет тщательно обдумывать сроки роспуска нижней палаты до тех пор, пока не утихнет финансовый скандал, одновременно наблюдая за поведением оппозиционного блока. "ЛДП будет ждать, пока оппозиционные партии снова отдалятся друг от друга, хотя недавно они действовали единым фронтом на фоне грандиозного скандала", – считает Нисикава.

По закону очередные парламентские выборы в палату представителей должны пройти через полтора года, в 2025 году. И ЛДП, тем более в случае раскола, весьма выгодно дождаться этого срока. Однако нынешний скандал серьезно всколыхнул японский народ, усилил его гнев по поводу того, как, пользуясь "черными кассами" и "тайными деньгами", жируют "слуги народа", пренебрегая интересами народных масс, жизненный уровень которых снижается на глазах. Поэтому не исключено, что Кисиде не удастся реализовать его "хитроумный план" сохранения власти и под давлением масс и СМИ все же придется нести ответственность за свое провальное лидерство, покинув премьерское кресло.

P.S. Рейтинг поддержки Кисиды упал до 7,9 процентов. При такой "поддержке" цепляться за власть уже просто неприлично...

Источник - fondsk.ru
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