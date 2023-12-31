Достижения 2023: Южно-Китайские море защитят СВЧ-дроны

01:00 03.01.2024

Беспилотники Поднебесной получили уникальное микроволновое оружие



Дмитрий Капустин



Китайские военные инженеры создали микроволновое оружие для дронов. Новое оказалось хорошо забытым старым: такие технологии впервые опробовали еще во времена Второй мировой войны.



Эксперты уверены, что на новом технологическом витке микроволновое оружие полностью изменит баланс военных сил в мире.



Чипы будут служить вечно и "ослепят" вражеские ПВО и РЭБ



Мощные микроволновые устройства вместе со всем их сложным вспомогательным оборудованием обычно большие и громоздкие. Достаточно вспомнить, сколько весит и занимает места ваша микроволновка, в сравнении с другими кухонными приборами.



Военные могут перевозить такое микроволновое оружие лишь на грузовых самолетах или военных кораблях. Использовать такое оружие можно, чтобы "ослепить" вражеские системы ПВО и РЭБ.



Небольшой микроволновый источник часто имеет довольно слабую мощность и узкую рабочую полосу пропускания. Для усиления мощности необходимо использовать полупроводниковые чипы, которые не справляются с большой нагрузкой. И просто сгорают.



И вот китайские военные инженеры во главе с профессором Ли Цзяньбином из Информационно-инженерного университета Сил стратегической поддержки НОАК несколько лет работали над тем, чтобы сделать микроволновую пушку компактной.



И добились своего.



Профессор Ли не назвал точный размер и вес своего нового микроволнового оружия. Однако уже известно, что генератор можно установить на любом типе беспилотников, об этом говорится в научной статье в журнале High Power Laser and Particle Beams.



Беспилотники теперь будут играть две роли - следить и подавлять



Исследователи называют свое новое оружие Game Changer - то есть оно изменит правила игры в воздушной войне. Микроволновый генератор может работать в сверхшироком диапазоне частот и даже может конкурировать с более мощным оружием, таким как профессиональные самолеты РЭБ.



Китайские дроны могут использовать микроволновый источник в качестве радара. Это означает, что беспилотники могут выполнять одновременно две функции: во-первых, следить за целями на земле, в воде или даже в небе и во-вторых, подавлять сигналы вражеских радаров.



Ранее считалось невозможным втиснуть столько различных функций в крошечную коробку. Это связано с тем, что некоторые компоненты, такие как радиолокационный приемопередатчик и устройства подавления помех, плохо взаимодействуют друг с другом, когда выполняют свою работу.



- А мы те, кто сделал это первыми во всем мире, - гордо заявил журналистам профессор Ли.



SCMP: новые дроны направят в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив



Китай считается неоспоримым лидером по производству беспилотников, как коммерческих, так и военных. Китайские дроны по-настоящему массовые и дешевые; победить в этой гонке вооружений большинство стран не в состоянии, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).



Большинство китайских военных беспилотников выполняют только "традиционные" задачи, такие как воздушная разведка или нанесение ударов. А вот радиоэлектронной борьбой занимается пилотируемая авиация.



- Появление новых беспилотников, вооруженных мощным микроволновым оружием, дало бы китайским военным подавляющее преимущество в Южно-Китайском море и на Тайване, - пишет обозреватель South China Morning Post Стивен Чен.



Действительно, теперь китайская авиация получает возможность даже на большом расстоянии подавлять вражеские радары, будь то самолеты-разведчики, истребители, бомбардировщики или средства РЭБ. Таким образом Китай надежнее защитит свои морские границы.



- Во время противорадиолокационных боев мы можем пролетать прямо над радарами противника. Мы можем поражать их радары раннего предупреждения, наблюдения и управления ПВО. Это защитит наши истребительные группы или тактические ракеты, дав нам преимущество в бою, - говорит разработчик микроволнового оружия профессор Ли Цзяньбинь.



Микроволновые генераторы появятся даже на спутниках



Технологические тонкости открытия засекречены. Однако некоторые детали все же известны.



Глубоко в корпусе микроволнового источника дрона находится устройство, которое команда называет трубкой бегущей волны. Внутри этой трубки вакуум, в котором мощный пучок электронов совершает спиральный танец вдоль внутренних стенок, повинуясь внешним сигналам.



Трубка бегущей волны была изобретена австрийским физиком Рудольфом Компфнером еще в 1942 году. Несмотря на устаревшую технологию, такая схема обеспечивает большую мощность СВЧ по сравнению с любым усилителем на основе полупроводников.



Установка трубки бегущей волны на крошечный беспилотник всегда считалась несбыточной мечтой, потому что устройство и его источник энергии занимали много места. Но китайская команда переработала конструкцию трубки таким образом, чтобы она стала компактной. И при этом без потери мощности.



Кроме того, китайские ученые изменили сценарий использования трубки бегущей волны. С момента открытия она использовалась в качестве микроволнового генератора.



Но китайские ученые подумали: "Почему бы не попробовать наоборот?" - и превратили трубку из генератора в в сверхчувствительную антенну. Она может улавливать и усиливать даже самые слабые радиосигналы.



В перспективе такое же оружие (только более мощное) можно разместить не только на дронах, но и на гиперзвуковых самолетах, спутниках в ближнем Космосе, стратостатах. И вот тогда уж врагу, который захочет покуситься на Южно-Китайское море, точно стоит всерьез бояться.