Контур надежды. Главные итоги уходящего 2023-го, - В.Винников

08:06 03.01.2024 Контур надежды

Главные итоги уходящего 2023-го

Владимир Винников Александр Маслов



Предварительные итоги года принято оценивать к концу декабря, а окончательные - прежде всего по социально-экономическим показателям и на основе большого массива уточненных статистических данных, - как правило, уже в следующем апреле. Но сейчас как раз предновогодье, то есть самое время окинуть пройденный за прошедшие 365 дней путь.



С военно-политической точки зрения уходящий год, как и предшествующий ему 2022-й, был годом трансформации однополярного мира Pax Americana, его преобразования в некое качественно новое состояние. Процесс этот априори масштабный, а потому не мгновенный. При этом базовая заявленная США и их союзниками цель "победить Россию на поле боя" посредством (в основном и по преимуществу) вооруженных сил Украины в течение 2023 года достигнута не была, несмотря на предоставленную киевскому режиму в формате "столько, сколько потребуется" финансовую и материальную помощь, общий объем которой оценивается уже более чем в 200 млрд долл. И начатый благодаря этой помощи "контрнаступ" никаких существенных результатов не принес - если не считать результатом двухдневное продвижение сил ЧВК "Вагнер" по линии Ростов-на-Дону-Москва 23-24 июня, так называемый "пригожинский мятеж", снявший накопленное в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) напряжение внутри российской "властной вертикали" и укрепивший позиции Путина. Впрочем, и военного краха ВСУ, несмотря на безвозвратные потери, явно превышающие 300 тысяч человек, не случилось. При этом контактные боевые действия ведутся в ограниченном формате, преимущественно на территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Что, разумеется, вовсе не означает перехода СВО в некий безвыходный тупик, "патовую ситуацию" для обеих сторон.



Это далеко не так, поскольку в целом глобальная гибридная война в формате "конфликта на истощение" между "альянсом демократий" в лице США с их союзниками и "автократиями" в лице России, Китая, а также ряда других "развивающихся" стран только расширяется и усиливается, она уже не укладывается в рамки длящейся СВО - о чем, свидетельствует, в частности, начатая 7 октября (как раз в день рождения президента РФ Владимира Путина) вспышка ближневосточного конфликта, к которому за прошедшие месяцы уже подключились Йемен и Иран, - "на подходе" Азиатско-Тихоокеанский регион (не обязательно, но скорее всего - в связи с проблемой Тайваня), все более напряженной выглядит ситуация в Африке (прежде всего в экваториальной "франс-Африке", Эфиопии, Судане) и в Латинской Америке (претензии Венесуэлы на Гайану-Эссекибо), и даже в "единой Европе" (Сербия и Балканы).



Но все эти внешние военно-политические трещины, которые сейчас активно расползаются по всему миру, являются закономерным следствием внутренних тектонических процессов современной человеческой цивилизации - процессов, имеющих прежде всего социально-экономическое измерение. Данное измерение является измерением кризиса - "альянс демократий", пока за видимым исключением США и соседних с ними Канады и Мексики, связанных в единый экономический кластер, вступил в режим стагфляции, т.е. остановки производства при повышении цен. Авторитетное нью-йоркское издание The Wall Street Journal даже включило экономику США, наряду с Владимиром Путиным и Илоном Маском, в первую тройку "победителей 2023 года". Но, похоже, подтвердить такую оценку будет сложно, хотя и считается, что американцы сильно выиграли от бегства к ним европейских производителей, а также других плюсов "байденомики", типа сильного доллара и дешевых энергоносителей. Популярный инфоресурс, посвященный финансовым показателям американской экономики, также дает текущий номинальный внутренний валовой продукт (ВВП) Соединенных Штатов на уровне почти 27,8 трлн долл., что на целых 9% выше аналогичного показателя 2022 года.



Но это не рождение новой или возрождение прежней "точки роста", а только "отложенная рецессия" как следствие миграции части производственных мощностей из Европы в Северную Америку плюс использование Канады и Мексики для обхода антикитайских санкций. При этом сами США становятся "экономическим зомбилендом", где корпоративная активность зависит от условий перекредитования (т.н. debtonomics, или "долгономика", в которой объемы кредитов и долгов растут быстрее объемов производства), а вызванные этим обстоятельством риски краха "империи доллара" уже давно находятся за "красной чертой".



Так, по состоянию на 30 сентября 2019 года федеральный долг США составлял 22,72 трлн долл., а сейчас он достиг 33,96 трлн долл., почти в полтора раза больше. Для сравнения: ВВП США 2019 года - 21,346 трлн долл., или 94% от суммы федерального долга, а ВВП США 2023 года, даже в случае самой оптимистической оценки, 27,8 трлн долл., - всего 81,86% от суммы федерального долга. То есть долги Америки вот уже четыре с лишним года растут намного быстрее, чем доходы - примерно на 4% к ее ВВП за год. Федеральный долг США за 2023 год вырос более чем на 2,5 трлн долл., а совокупный долг - с 94 до 104 трлн долл., то есть на 10 трлн долл. Тенденция, однако.



Тем не менее, процесс дедолларизации мировой экономики идет гораздо медленнее прогнозов, эмитируемая Федеральным резервом национальная денежная единица США продолжает оставаться самым востребованным платежным средством и объектом накоплений, альтернативные валюты (юань, 5R, биткоин и другие) пока "не взлетают", хотя доллар де-факто уже прекратил выполнять функции универсальных денег - что де-юре было закреплено введением "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты. Принятые двенадцать пакетов санкций Евросоюза и угрозы конфискации "замороженных" за рубежом российских активов только подчеркивают данную тенденцию. Главными же "локомотивами роста" мировой экономики в 2023 году выступали "развивающиеся" страны находящиеся за пределами "альянса демократий". Утвержденное на саммите БРИКС в Йоханнесбурге (август 2023 года) расширение этой международной организации за счет шести новых государств-участников, даже несмотря на последующий отказ Аргентины, стало наглядным отражением данной тенденции. Текущие агрегированные оценки ВБ и МВФ относительно объемов внутреннего валового продукта по паритету покупательной способности (ВВП ППС) крупнейших десяти экономик мира в 2023 году составят, в трлн долл. (в % к официальным данным МВФ 2022 года):



КНР -33,54 (+10,99%)



США - 23,635 (-7,18%)



Индия - 16,611 (+39,58%)



Япония - 5,789 (- 5,8%)



Россия - 5,631 (+18%)



Индонезия - 5,105 (+26,46%)



Германия - 4,985 (-7,2%)



Бразилия - 4,42 (+15,19%)



Турция - 3,807 (+13,54%)



Франция - 3,568 (-3.47%)



Опять же, не стоит забывать о роли западных ТНК в незападных "развивающихся" экономиках, но, как показывает практика: в частности, те же "замороженные" после начала СВО активы РФ за рубежом и такие же зеркально "замороженные" иностранные активы в нашей национальной юрисдикции, - права собственности (владения, распоряжения и пользования) в современном мире становятся все более условными. А в приведенном выше рейтинге страны "альянса демократий" - все без исключения - по итогам 2023 года демонстрируют разных размеров, но вполне ощутимый "минус" своих экономик, зато страны, не присоединившиеся к режиму антироссийских санкций, - напротив, столь же ощутимый (а порой и выглядящий попросту гигантским, как в случае Индии или Индонезии) "плюс". Что стало тому причиной - можно только догадываться, но, скорее всего, здесь налицо суммарный эффект какого-то изменения методики статистических расчетов, благодаря которому оказался исключен ряд традиционных и комплиментарных для "развитых" экономик моментов, типа "коэффициента гедонизма" или "приписной ренты" в США. При пересчете по другим методикам соответствующие результаты наверняка окажутся иными, намного более привычными и щадящими для самолюбия Соединенных Штатов и их союзников по "альянсу демократий", он же - "альянс кривых зеркал". Но и приведенное выше ранжирование, скорее всего, не стоит упускать из виду или списывать со счетов - и не потому, что оно более приятно нашему глазу, но прежде всего потому, что "по гамбургскому счету" оно гораздо ближе к истине, то есть к действительному соотношению сил на мировой экономической арене и к реальным тенденциям изменения этого соотношения сил.



При этом объем промышленного производства КНР в 2023 году должен составить более 11 трлн долл. ВВП по паритету покупательной способности, что значительно выше аналогичного показателя стран "Большой семерки" (G7) в целом, не достигающего и 9 трлн долл. (в т.ч. в США - 4,1 трлн долл., в Японии - 1,72 трлн долл., в Германии - 1,37 трлн долл., в Канаде - 0,54 трлн долл.). При этом промышленное производство в Индии оценивается в 2,6 трлн долл., в России - в 1,42 трлн долл. (рост примерно на 4%), в Бразилии - 0,73 трлн долл. Эти цифры указывают на то, что у стран "альянса демократий" практически нет шансов переломить тенденцию дальнейшего ослабления своих экономических и военно-политических позиций, то есть постколониальное "цивилизационное ядро" коллективного Запада переживает не временную "дисфункцию", а системную деградацию, и некоторые тактические успехи в исполнении тех же США даже частично не компенсируют их стратегического провала. Доказательством чего стало фактическое поражение Украины как "анти-России".



Иное дело, что внятной альтернативы уже признавшему свою несостоятельность глобальному либеральному "западному проекту" у современного человечества как не было, так и нет. У России в том числе. И те "пределы роста", на которые сейчас наткнулись США и их союзники по "альянсу демократий", объективно сохраняют свою актуальность для всех желающих "догнать и перегнать Америку", а не "пойти другим путем" - тем более, что этот "другой путь" пока не просматривается даже в самых общих и фундаментальных своих чертах, не говоря уже о желаемой базовой "сумме технологий": энергетических, информационных, биологических и других. Как представляется, такое вскрытие вакуума целеполагания следует считать главным итогом 2023 года. И если природа, в том числе природа человека, действительно не терпит пустоты, то общецивилизационный запрос на заполнение этого вакуума целей и ценностей, а следовательно - поиски вариантов ответа на такой запрос должны стать приоритетом ближайшего будущего. Поскольку идущий фоновый процесс деградации/"украинизации" коллективного Запада с угрозой такой же деградации/украинизации" мировой экономики и политики в целом никого, по большому счету, вдохновлять не может. Как и выбор между такой "украинизацией", с одной стороны, и Great Reset ("Большим Сбросом") имени Клауса Шваба, он же "культура отмены", с другой. Поэтому можно сказать, что 2023 год обозначил пока еще весьма зыбкий и неопределенный, но все-таки контур надежды не только для России, но и для всего человечества в целом. Источник - завтра

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