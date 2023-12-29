Африка. Итоги 23-го. Впереди - новые перевороты и их будет много...

09:22 03.01.2024 АФРИКА: ИТОГИ 2023 ГОДА



29.12.2023

В 2023 году в Африке произошло множество важных событий. Регион по-прежнему остается ареной конфликтов, но идут и процессы деколонизации.

Новые перевороты

Продолжилась тенденция прошлых лет на приход силовым путем к власти антиколониально настроенных патриотических сил. Наиболее серьезное значение имели события в Нигере. Там 26 июля 2023 года президентская гвардия сместила и задержала профранцузского президента Мохамеда Базума. Впоследствии генерал Абдурахаман Тчиани, командующий президентской гвардией, провозгласил себя лидером военного правительства, создав Национальный совет по защите родины.



В ответ на такое развитие событий Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) 30 июля выдвинуло ультиматум, предоставив лидерам переворота в Нигере одну неделю на восстановление Базума и пригрозив международными санкциями и возможным применением силы. Все активные страны - члены ЭКОВАС, за исключением Кабо-Верде, обязались задействовать свои вооруженные силы в случае военной интервенции под руководством ЭКОВАС. Интервенции так и не случилось. Однако давление ЭКОВАС, за которым стояли Франция и США, способствовало сплочению новых патриотических режимов Западной Африки.



Военные правительства Буркина-Фасо и Мали объявили, что направят войска в поддержку Нигера в случае начала такой военной интервенции, заключив при этом пакт о взаимной обороне и создав "Альянс государств Сахеля". Кризис вокруг Нигера - ключевой страны для французского контроля над Африкой, которая является важнейшим поставщиком урана для Франции обозначил кризис французского присутствия в Африке. Нигер готов к развитию отношений с Россией, в стране прошли массовые пророссийские демонстрации. К концу года Франция вывела свои войска из Нигера, как ранее из Мали.



Несколько иной характер имел переворот в Габоне. 30 августа 2023 года произошла насильственная смена власти вскоре после объявления о победе действующего президента Али Бонго Ондимбы на всеобщих выборах, состоявшихся 26 августа. Это был восьмой успешный переворот, произошедший в Западной и Центральной Африке с 2020 года. Однако новый лидер Габона - Брис Олигуи Нгема - считается связанным с семьей Бонго. И в этом случае переворот скорее носит верхушечный характер и не свидетельствует об изменении геополитической ориентации страны.



Новые конфликты

Старые и новые конфликты раздирали Африку в 2023 году. Уход французов из Мали интенсифицировал как новые вылазки джихадистов, так и старые. После свержения профранцузского президента в Нигере активизировались джихадисты запрещенного в России "Исламского государства". Одновременно бывший лидер туарегских повстанцев Рисса Аг Була объявил о создании "Совета Сопротивления за Республику" (CRR) и начале борьбы с военными Нигера. Туарегские повстанцы в последние годы подняли голову и в Алжире, и в Мали, одновременно с ухудшением отношений этих стран с Францией.



При поддержке военных специалистов из России серьезных успехов в борьбе с террористами и туарегскими повстанцами добились военные Мали на северо-востоке страны. В октябре они взяли населенный пункт Анефис, в ноябре - Кидаль, 25 декабря - Агельхок. Следующий пункт Тессалит - на границе с Алжиром.



А вот в Мозамбике, откуда по ряду причин россияне вынуждены были уйти, в 2023 году ситуация в сфере безопасности продолжала ухудшаться. Связанная с запрещенным в России ИГИЛ террористическая группировка "Аш-Шабааб" парализовала страну и приостановила проекты по разработке месторождений природного газа на шельфе провинции Кабо-Дельгадо для двух крупных энергетических компаний - TotalEnergies и ExxonMobil.



Неспокойно и в Эфиопии. После того как центральному правительству страны удалось помириться с автономным регионом Тыграй, вспыхнул конфликт между центральной властью и амхарскими ополченцами, поддерживавшими Аддис-Абебу в тыграйской войне 2020–2022 годов.



Конфликт начался в апреле 2023 года после того, как эфиопские военные совершили рейд в регион Амхара, чтобы разоружить Специальные силы амхара и других региональных союзников, что привело к сопротивлению местных вооруженных сил и серии протестов в Гондаре, Кобо, Секоте, Вельдии и других городах. Одновременно в Оромии продолжаются стычки между оромо и амхара. В целом рыхлое политическое устройство современной Эфиопии, этнический федерализм, только потворствует межэтническим конфликтам и негативно сказывается на стабилизации обстановки в стране.



В апреле 2023 года вспыхнула и новая гражданская война в Судане. Стороны конфликта: Суданские вооруженные силы (СВС) под командованием Абделя Фаттаха аль-Бурхана и военизированные Силы быстрой поддержки (СБП) под командованием Мохаммеда Хамдан Даголо (Хемети), соперничающие фракциями военного правительства. Конфликт вызван соперничеством за власть, возможное геополитическое измерение связано с ориентацией Бурхана на Египет, а Хемети на ряд государств Персидского залива. По состоянию на 23 декабря 2023 года более 5 миллионов человек были вынуждены покинуть страну в качестве беженцев и более 1,5 миллиона человек покинули ее.



Сворачивание неоколониального присутствия

В 2023 году продолжился тренд на освобождение стран Африки от военного контроля Франции - как прямого, так и от "миротворцев ООН" (миротворческая компонента Организации Объединенных Наций контролируется Парижем в течение двух последних десятилетий). Французские войска покинули Мали и Нигер. Вслед за ними восвояси по инициативе официального Бамако отправились члены миротворческого контингента MINUSMA.



В Демократической Республике Конго также потребовали вывода миротворцев ООН (MONUSCO), которые два десятилетия не могут остановить резню на востоке страны. Более того, миротворцы в ДРК неоднократно обвинялись в насилии над местными жителями.



19 декабря в ответ на заявку ДРК Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за постепенное свертывание миротворческой операции в Демократической Республике Конго.



Миссия будет свернута на год раньше, чем было запланировано. Конголезское правительство уже несколько месяцев призывает к "ускоренному" выводу миротворцев ООН, начиная с конца 2023 года, а не с конца 2024 года. По обновленному графику миротворцы ООН покинут ДРК уже к июлю 2024 года.



В Бенине Лоран Метоннон, генеральный координатор правящего Патриотического фронта (ПФ), призвал в конце 2023 года к выводу французских войск из страны.



Сотрудничество с Россией

Африканские страны продолжили линию на укрепление связей с Москвой. В июне российскую столицу посетила делегация во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, представившая свою инициативу по разрешению конфликта на Украине. В состав делегации также вошли лидер Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилема и президент Коморских островов Азали Ассумани.



Во втором саммите и Экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка 27–28 июля 2023 года приняли участие официальные делегации 48 стран (27 стран были представлены на уровне первых и вторых лиц) и пяти крупнейших интеграционных объединений континента. Россия заключила ряд договоров с африканскими странами. Кроме того, Москва объявила о начале безвозмездных поставок зерна в наиболее бедные страны Африки. Сделано это было на фоне очевидного провала "зерновой сделки" с ООН и Украиной - выходившие из украинских портов суда с зерном везли его куда угодно, только не в Африку. Хотя именно проблемы африканцев служили главным аргументом ООН в пользу ослабления морской блокады Украины. Сами поставки российского зерна начались в конце ноября-начале декабря.



Важной инициативой России в сфере безопасности стало создание "Африканского корпуса" в Минобороны. Это формирование призвано укрепить и централизовать оказание военной помощи странам Африки. После трагической гибели Евгения Пригожина часть формирований ЧВК "Вагнер" перешло в состав новой структуры. Часть действует в автономном режиме. От того, как выстроятся отношения между этими структурами зависит эффективность силовой составляющей российской внешней политики в Африке.



Резюме

Несмотря на огромный человеческий и ресурсный потенциал Африка, остается прежде всего ареной конфликтов. Однако происходят и серьезные изменения. Зачастую государственный переворот остается единственным способом убрать колониальную элиту в условиях, когда так называемое гражданское общество и партийная система полностью захвачены и подчинены прежним хозяевам. Налицо упадок влияния Франции и подъем суверенистских настроений в зоне прежнего французского влияния. Это дает шанс как сами африканцам, так и странам, поддерживающим многополярность - России, Китаю, возможно Ирану и Турции, также активным в Африке. Источник - katehon.com

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