Ливийские реалии: наступивший год легкой жизни не обещает, - А.Веселов

10:12 03.01.2024 02.01.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Внешние игроки вновь активизировались в песках Северной Африки



На обширной территории, протянувшейся на севере Африки вдоль Средиземного моря от Египта до Туниса, где до 2011 года существовала и динамично развивалась Ливийская Джамахирия, сегодня наблюдается некое раздробленное квазиобразование. Виртуальная структура с претензией на государство Ливия вызывает замешательство у всех, кто пытается разобраться в ее хитросплетениях. На Западе страны окопалось правительство национального единства (ПНЕ), Верховный суд и президентский совет. На Востоке – правительство национальной стабильности и палата представителей. На Востоке сформирована ЛНА (ливийская национальная армия) под командованием Х. Хафтара, у ПНЕ есть свои вооруженные силы. Помимо двух армий, подчиняющихся разным политическим силам, существуют различные вооруженные группировки, которые контролируют свои зоны и периодически пытаются их расширить. Бригадиры этих "бригад" то заключают союзы, то воюют друг с другом, то переходят из одной коалиции в другую и обратно, поэтому уличные бои, включая столицу, совсем не редкость.



За 12 лет, прошедших с момента свержения Муаммара Каддафи, лидеры множества военно-политических группировок многократно заверяли о стремлении создать единые органы власти, которые были бы способны положить конец раздробленности и начать процесс возрождения. Постепенно пришло относительное понимание, что необходимо провести выборы, однако на практике с этим не задалось. Обозначим основные вехи на "тернистом пути новой ливийской демократии": первоначально выборы планировалось в 2017 году, затем дата голосования была назначена на 10 декабря 2018-го. Следующей датой объявили 24 декабря 2021 года, при этом не уточнялось, будут ли выборы президентскими, парламентскими или теми, и другими. Поскольку к дате предполагаемых выборов не были готовы ни списки кандидатов, ни соответствующие законы, голосование вновь не состоялось, несмотря на почти 3 млн зарегистрированных избирателей.



Полномочия премьер-министра А. Дбейбы истекли еще в декабре 2021 года, но он категорически отказался уходить в отставку. В ответ парламент назначил новым главой правительства бывшего главу МВД Ф. Башагу, что никоим образом не повлияло на ситуацию, лишь обострив противоречия между Западом и Востоком. Примечательно, что 16 мая 2023 года палата представителей своим решением отстранила Башагу от должности и постановила провести в отношении него расследование по поводу неисполнения своих обязанностей.



Некоторый прогресс обозначился в решениях объединенного комитета "6+6", в который входят представители Высшего государственного совета (Триполи) и палаты представителей (парламент). По заявлению комитета, президентские и парламентские выборы будут проводиться одновременно и могут состояться в начале 2024 года. Однако никакой уверенности, что страна сумеет должным образом подготовиться к выборам и провести их, ни у кого нет. Ведь до сих нет законодательной базы, определяющей полномочия президента и парламента, требования к тем кандидатам, которые будут баллотироваться как в парламент, так и на высшие государственные должности. Да и конституции в стране тоже нет…



Вместо нее в августе 2011 года была наскоро составлена некая конституционная декларация. В 2014-м создана специальная конституционная ассамблея, которая спустя три года представила проект конституции, который не дошел даже до обсуждения. В феврале 2022 года парламент Ливии принял решение о конституционной декларации и формировании комитета из 24 представителей от трех ключевых географических регионов страны. Документ оказался мертворожденным, и в июне 2023-го была предпринята попытка его оживить: глава Совета национальной безопасности (СНБ) Ибрагим Халифа Бушнаф выдвинул свои инициативы. Так, положение о том, что ислам является государственной религией, а шариат - основным источником законодательства предлагается дополнить: любой закон, изданный в нарушение положений шариата, является недействительным. Состав сената предлагается увеличить с 78 до 90 членов, и представительство от трех главных регионов уравнять (по 30 от каждого), хотя численность населения в них очень сильно различается. Только из этих предложений (а есть и другие) видно, что дебаты будут трудными и долгими. Неудивительно, что сам И. Бушнаф признал, что вряд ли выборы пройдут и в следующем году.



Ибрагим Халифа Бушнаф



СНБ был первоначально создан в 2007 году и возглавлял его Муатасим Каддафи – куратор спецслужб и сил безопасности Ливийской Джамахирии. Он был убит вместе со своим отцом в 2011-м, и вот спустя 10 лет Совбез вновь сформировали, причем на основе того же закона 2007 года, который признали действующим. Показательно, что И. Бушнаф открыто заявил, что народ устал, не верит нынешней власти и не исключил победы на грядущих выборах Сейф аль-Ислама Каддафи.



Впрочем, эта кандидатура вызывает яростное неприятие со стороны удельных князьков, дорвавшихся до возможности безнаказанно грабить страну и не желающих покончить с накрывшей страну анархией. Они опираются на поддержку некоторых иностранных государств и даже ООН, что также признал глава СНБ. По его мнению, они не решали и не решают проблемы, поскольку не заинтересованы в этом. Основной костяк, работающий по Ливии в ООН, не менялся уже больше 10 лет, а периодическая смена спецпредставителей генсека ООН не привела к ощутимым результатам. Даже нынешний глава миссии ООН г-н Батили (африканец, хорошо понимающий специфику) не нашел ключ к решению проблемы в Ливии по каким-то причинам, как и вся ООН. 30 октября Совет Безопасности ООН вновь продлил мандат миссии в Ливии, а приоритетными задачами по-прежнему объявлены поддержка всеобъемлющего политического процесса и преодоление всеми ключевыми политическими силами разногласий на пути к общенациональным выборам.



Попытки некоторых внешних сил влиять на события в Ливии очевидны. Наиболее показательным является громкий скандал, разразившийся после того, как стали явными контакты ПНЕ с МИД Израиля. 27 августа в Риме состоялась встреча между главой МИД Израиля Эли Коэном и делегацией ПНЕ, в состав которой входили глава МИД Наджла аль-Мангуш, министр связи Валид ал-Лафи, член Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) Абд аль-Маджид Меликта и министр ПНЕ по делам молодежи Фатхалла аз-Зуни. При этом сам глава МИД Израиля Эли Коэн назвал встречу с аль-Мангуш "исторической", так как это первая в истории встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран. Несомненно, это входило в план Вашингтона нормализовать отношения Ливии с Израилем и роль исполнителя была отведена главе ПНЕ. Сам он всячески отрицал свою причастность к организации той встречи, утверждая, что это была частная инициатива аль-Мангуш. И это несмотря на заявление МИД Италии о том, что именно Абдельхамид ад-Дбейба просил о посредничестве, чтобы установить контакты с представителем внешнеполитического ведомства Израиля. Все карты спутала операция ХАМАС, и грянул скандал, который привел к отставке Н. аль-Мангуш. 13 ноября палата представителей Ливии во время заседания в Бенгази единогласно одобрила закон об уголовной ответственности за нормализацию отношений с Израилем. Запрещены полеты авиации Израиля в ливийском воздушном пространстве, а также заход любых судов под флагом Израиля в ливийские территориальные воды. В стратегическом отношении это не изменило планы Белого дома, но рейтинг ад-Дбейбы резко упал – по стране прокатились массовые акции протеста.



ПНЕ признано в качестве правительства Ливии в ООН и многими государствами мира, среди которых и Россия. Что не мешает Москве поддерживать контакты как с Триполи, так и с Бенгази. Впрочем, тем же занимаются Турция, США и ряд других стран, демонстрируя стремление заручиться поддержкой местных властей и использовать все возможности для расширения влияния.



США работают в Ливии как напрямую, так и через своего союзника по НАТО – Турцию. Эти страны заинтересованы в том, чтобы максимально осложнить присутствие РФ в этом стратегическом регионе. Еще 27 ноября 2019 года ПНЕ и Анкара подписали два меморандума о взаимопонимании: один касался военного сотрудничества, другой – разграничения морских зон в Средиземном море. В январе 2020-го парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию, затем мандат был продлен. 24 ноября Р. Эрдоган направил в парламент запрос на продление на два года миссии ВС страны в Ливии (до 2 января 2026 года), и нет никаких сомнений, что обращение получит одобрение.



Глава ПНЕ ад-Дбейба и МИД Турции официально объявили о решении открыть в Бенгази генконсульства, а авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить авиасообщение с городами Триполи и Бенгази, а позднее и с другими городами Ливии. Весьма показательно, что, согласно достигнутым договоренностям, восстанавливать разрушенный ураганом город Дерна будут исключительно турецкие компании. В ливийских СМИ была информация, что маршал Хафтар (ЛНА) якобы обратился в правительство Турции с запросом на приобретение БПЛА "Байрактар".



Наблюдатели отмечают, что после серии встреч военных (заместителя министра РФ Ю. Евкурова и маршала Х. Хафтара) в Москве и Бенгази контакты были диверсифицированы. В середине ноября глава СНБ Ливии И. Бушнаф посетил Москву с официальным визитом. Состоялись встречи с секретарем Совета безопасности РФ Н. Патрушевым, заместителем главы МИД РФ и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки М. Богдановым, а также в МЧС России. 30 ноября М. Богданов провел переговоры в МИД с председателем Высшего государственного совета Ливии Мухаммедом Такалой.



Заметно активизировалось и посольство РФ в Триполи, причем на первый план вышли контакты по гуманитарному направлению. Так, посол А. Аганин встретился с министром по делам молодежи ПНЕ Ф. Аз-Зани (он же – ио главы МИД) и передал официальное приглашение российского Федерального агентства по делам молодежи для участия во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Сочи в начале 2024 года. Аз-Зани проинформировал российского посла о реализуемых министерством программах, включая проект "Опыт демократического обучения для молодежи", летние школы, национальную программу для молодых дипломатов и другие национальные программы, спонсируемые Советом министров ПНЕ.



Глава совбеза И. Бушнаф считает, что терроризм в Ливии искоренен, и главной угрозой является незаконная миграция из стран Африканского Рога, незаконная торговля людьми, оружием и топливом. По его словам, последние 5-6 лет свободной продажи оружия в Ливии нет, как это было после 2011 года. Власти в Триполи и на востоке, а также Совет безопасности контролируют этот вопрос. Понятно, что должность (чиновник находится в ней всего год) налагает обязанности, но невозможно представить, что он не знает: с оружием в Ливии действительно нет проблем – можно купить хоть РПК, хоть ДШК. Практически в каждом доме есть огнестрельное оружие, многие носят оружие с собой в городе, возят с собой в машинах. А уж мелочь типа пистолета или автомата можно легко приобрести не только через знакомых, но даже по объявлению! Цены разные: автомат Калашникова от 500 до 1000 долларов в зависимости от состояния и модели (в наличии – почти весь ассортимент). Распространены бельгийские винтовки FN, помповые ружья, пистолеты GLOCK и др. Но тяжелого вооружения, действительно, уже не найти.



Образец, предлагаемый к продаже в Бенгази. Объявление в СМИ Источник - fondsk.ru

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