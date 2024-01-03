Америка против хуситов на Красном море: кто кого,- Ю.Борисов

11:11 03.01.2024 03.01.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Америка против хуситов на Красном море: зона воспрещения агрессии

Пентагон столкнулся в Красном море с проблемами, подтверждающими самые худшие опасения "адмиралов вчерашнего дня"



Ситуация в Красном море с каждым днем становится все более интригующей. Накануне она достигла очередной кульминационной точки, очевидно – далеко не последней.



В любом случае есть повод подвести промежуточные итоги.



15 декабря с. г. одна из крупнейших в мире датская судоходно-логистическая корпорация AP Moller-Maersk приняла решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю до дальнейшего уведомления. "После инцидента с Maersk Gibraltar и очередного нападения на контейнеровоз сегодня мы дали указание всем судам Maersk, которые находятся в этом районе и должны пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить их рейс до дальнейшего уведомления, – цитирует Reuters выдержки заявление датской корпорации. – Недавние нападения на коммерческие суда в этом регионе… представляют серьезную угрозу безопасности моряков".



Компания направит суда в обходной путь вокруг берегов Африки, вслед за чем сразу несколько крупнейших транспортных фирм объявили о намерении временно избегать маршрутов, пролегающих через Красное море. Среди них бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd и британская нефтегазовая компания BP.



Фактически это означало начало блокады кратчайшего морского пути в Европу из Индийского океана через Суэцкий канал, а в перспективе – многомиллиардные убытки морских перевозчиков от серьезного растягивания и удорожания маршрута доставки товаров, прежде всего в Европу. Тем более что все это происходило в канун новогодних праздников, когда товарные грузопотоки стремительно возрастают.



Сразу же вслед за этим, 18 декабря, в Пентагоне торжественно объявили, что берут на себя обеспечение безопасности торгового судоходства в районе Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Аравийским, начав военно-морскую операцию "Страж процветания" (Prosperity Guardian).



Министр обороны Ллойд Остин беседует с моряками на борту авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78) в ангарном отсеке рассказывает им о принятых решениях, 20 декабря 2023 года. Фото ВМС США



Министр обороны Ллойд Остин беседует с моряками на борту авианосца USS Gerald R. Ford (CVN-78) в ангарном отсеке рассказывает им о принятых решениях, 20 декабря 2023 года. Фото ВМС США



Однако дальнейшее развитие оказалось достаточно противоречивым.



28 декабря десантные корабли ВМС США USS Bataan (LHD-5) и USS Carter Hall (LSD-50) покинули Красное море и пошли на соединение с другими кораблями американской группировки в Восточном Средиземноморье.



Ожидается, что USS Bataan (LHD-5) и USS Carter Hall (LSD-50) останутся в Красном море в течение длительного периода времени в рамках наращивания военно-морских сил США на Ближнем Востоке



Отметим, что данный маневр полностью противоречит ранее объявленным американским командованием планам развернуть эти боевые единицы в Красном море на длительный срок.



"Ожидается, что USS Bataan (LHD-5) и USS Carter Hall (LSD-50) останутся в Красном море в течение длительного периода времени в рамках наращивания военно-морских сил США на Ближнем Востоке", – подтвердили в конце октября два представителя министерства обороны USNI News. Ранее эти два корабля должны были присоединиться к USS Mesa Verde (LPD-19), другому кораблю, приписанному к Батаанской амфибийной группе. Меса-Верде в настоящее время находится в Восточном Средиземноморье. На борту трех кораблей собран внушительный кулак, включая 26-й экспедиционный отряд морской пехоты из Северной Каролины, усиленную 162-ю эскадрилью средних конвертопланов морской пехоты, авиационный и наземный боевой элементы, батальонную десантную группу с боевым элементом материально-технического обеспечения, 22-й батальон боевого обеспечения…



Эта внеплановая ретирада из района повышенной военной опасности выглядит как минимум нелогичной на фоне объявленной Пентагоном операции по защите судоходства, которая, как раз наоборот, требует усиления военно-морского присутствия США в проблемной акватории. Тем более что один из этих ДК оснащен боевыми самолетами вертикального взлета AV-8, которые были бы в этой ситуации отнюдь не лишними.



Самолет AV-8B Harrier, приданный 162-й эскадрилье морской пехоты садится на полетную палубу десантного корабля USS Bataan (LHD-5) класса Wasp. Фото ВМС США



Единственное объяснение, которое в этой связи приходит в голову, сводится к нежеланию американского командования рисковать двумя крупными военными кораблями и связанными с этим крайне серьезными политическими и психологическими издержками. Особенно в связи с уже подтвержденным наличием у хуситов мощного противокорабельного ракетного оружия, представляющего реальную угрозу этим боевым единицам.



Иранские противокорабельные баллистические ракеты Khalij Fars (вариант оперативно-тактической ракеты Fateh-110 c дальностью под 300 км), которые получили в Йемене название Aasif



Иранские противокорабельные баллистические ракеты Khalij Fars (вариант оперативно-тактической ракеты Fateh-110 c дальностью под 300 км), которые получили в Йемене название Aasif



Мы видим, что свою широко объявленную военную операцию ВМС США начали с парадоксального шага – удаления с потенциального театра военных действий двух крупных военных кораблей.



А теперь внимание – следующий из этого фундаментальный вывод. Уже лет двадцать в американской военно-морской стратегии бытует теоретическое допущение о существовании так называемых "зон воспрещения доступа" вблизи побережья недружественных государств. Речь идет о зонах, оснащенных современными системами вооружений класса "земля-море", способными представлять угрозу ВМС США. Американские военные специалисты выражали в этой связи серьезные опасения, что заточенный на проведение морских десантных операций и "многосферный" штурм вражеского побережья флот окажется в такой ситуации недееспособным и фактически утратит свое основное предназначение.



Однако до сих пор это были в основном теоретические выкладки, проверить которые в реальной боевой обстановке особой возможности не было.



Но вот такой редкий случай представился, и американский флот поступил в полном соответствии с собственной теорией. Крупные десантные корабли незамедлительно покинули угрожаемый район в явном опасении серьезно пострадать от воздействия противника. Тем самым опасения американских флотоводцев получили практическое подтверждение, и теперь они дают основания для постановки фундаментальных вопросов о целесообразности существования ВМС США в нынешней амфибийно-ударной конфигурации.



И действительно, даже само пребывание в такой "зоне воспрещения доступа" чревато серьезным риском для крупного военного корабля, не говоря о попытке его использования в ходе десантной операции. С учетом же того, что стоимость противокорабельной ракеты хуситов вряд ли превышает несколько сотен тысяч долларов, в то время как десантный корабль ВМС США тянет на миллиард, его поражение такой ракетой станет фиаско для всего американского флота.



Универсальный десантный корабль ВМС США USS Bataan (LHD-5)



Универсальный десантный корабль ВМС США USS Bataan (LHD-5)



Словом, первый результат объявленной Пентагоном операции в Красном море выглядит для США, мягко говоря, удручающим и наводящим на очень далеко идущие выводы.



Но и это еще не все. Несмотря на вышеупомянутую операцию по защите судоходства, ВМС США блестяще пропускают очередную хуситскую противокорабельную ракету, которая ловит своим бортом контейнеровоз той самой фирмы "Маерск", которая первой заподозрила неладное и своим призывом сменить маршрут поставившая под угрозу все торговое судоходство в восточном полушарии планеты.



А еще через сутки хуситы атаковали то же судно на моторных лодках и пилотам американских палубных вертолетов буквально в последний момент удалось предотвратить его захват. В общем, если бы меня попросили сделать максимально плохую рекламу этой военной операции, то я бы действовал так же, как сейчас действуют ВМС США, продемонстрировавшие свою полную неэффективность. А также неспособность эффективно выполнить громогласно принятые на себя же обязательства.



Пребывая в нервно-паническом состоянии, иные западные "недонельсоны" уже выступили с инициативой срочно разбомбить хуситские ракетные позиции на берегу, благо неподалеку в Аденском заливе крутится авианосец "Дуайт Эйзенхауэр".



USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) в Аденском заливе 27 декабря 2023 года. Фото ВМС США



USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) в Аденском заливе 27 декабря 2023 года. Фото ВМС США



Однако в Пентагоне от таких завиральных инициатив наверняка шарахаются. И дело не только в реальном риске большой войны, которая нынешнему хозяину Белого дома перед выборами нужна, как зайцу стоп-сигнал. Ведь не случайно американцы до последнего времени ограничиваюсь удаленным перехватом йеменских ракет. И лишь сегодня, да и то явно скрепя сердце и, как они утверждают, только в ответ на огонь хуситов, применили оружие против их моторных лодок.



Но лодки лодками, а прямое нападение на хуситский берег в "зоне воспрещения доступа" грозит ВМС США боевыми потерями. И хотя им не жалко для перехвата копеечных хуситских БПЛА даже зенитной ракеты SM-3 стоимостью около 11 млн долл. каждая, все же этих "штуковин" на борту гораздо меньше, чем средств нападения у противника. И, во-вторых, по закону подлости хотя бы одна ракета обязательно проскочит.



И что тогда "непобедимому" американскому флоту прикажете делать с дырой в борту хваленого ракетного эсминца типа "Арли Берк" или, того хуже, в полетной палубе авианосца? Ведь это же позор на всю Вселенную! Перед такими морально-политическими издержками померкнут даже феерические провалы в Афганистане и на Украине. И опять же, что Байдену прикажете докладывать? Что миссия не только не выполнена, но и с треском провалена?



И потому ясно, что никто из американских "гроссадмиралов" на такой большой риск не пойдет. И, следовательно, как говорил герой одного незабвенного фильма, "нет у вас приемов против Кости Сапрыкина". И вот беда – хуситы все это прекрасно понимают. Они отлично видят, в каком сыром неудобстве пребывают их бедовые визави и пользуются этим по полной программе.



Словом, явно преждевременно разрекламированная операция "Страж процветания" терпит крах, едва только начавшись. А вместе с ним – и океанское торговое судоходство, обслуживающее в основном интересы Запада. Что же касается ВМС США, то их дальнейшее процветание по итогам текущих событий может оказаться под очень большим вопросом. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704269460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы обсудили в Правительстве

- Введение маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсудили в Правительстве

- Казахстанцам уже некуда затягивать пояса

- Политолог Данияр Ашимбаев: отсутствие изменений в Казахстане – главный итог 2023 года

- Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики состоялось в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов рассмотрели в Правительстве

- Замыкая/повторяя круг – итоги года

- Отношения зашли в тупик: политологи о том, как Казахстан пережил 2023 год

