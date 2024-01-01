В Узбекистане опровергли информацию о завозе искусственного риса из Китая

11:32 03.01.2024

3 января 2024, . В соцсетях появились видеосообщения о том, что рис, ввезенный в Ташкент из Китая, искусственный и сделан из целлофана. Таможенный комитет опроверг эту информацию, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Подобные сообщения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Ввозимый в нашу страну рис проверяется на отсутствие различных вредителей и насекомых, а также особо опасных и других инфекций. Ввозить продукт в Узбекистан разрешено только в том случае, если он признан пригодным для употребления или выращивания по заключению соответствующих организаций", – сообщает УзА со ссылкой на Нурбека Саломова, руководителя пресс-службы Таможенного комитета.



В Агентстве по карантину и защите растений также сообщили, что рис из целлофана в нашу страну не завозился.



По информации, полученной из Минсельхоза, ежегодно в Узбекистане засевается рисом более 100 тысяч гектаров. А годовое потребление риса на душу населения составляет 9,8 килограмма, то есть для обеспечения населения республики необходимо 353 тысячи тонн риса ежегодно.



В 2022 году в республике было засеяно 105,8 тысячи гектаров риса и выращено 516,9 тысячи тонн шалы (неочищенного риса), урожай составил 310 тысяч тонн риса. Получается, что страна производит на 43 тысячи тонн риса меньше по сравнению с потребностью населения.



В 2022 году Узбекистан импортировал восемь тысяч тонн риса, а в 2023 году – 53,5 тысячи тонн риса, 10 тысяч тонн риса было импортировано сверх потребления.



Импорт риса по странам распределился следующим образом: из Казахстана получено 29,3 тысячи тонн (54,7%), Из Пакистана – 23,2 тысячи тонн (43,3%), из Таиланда – 599 тонн (1,1%), из Турции –265 тонн (0,5%), из Индии – 126 тонн (0,2%). 21,1 тонны (0,02%) риса было импортировано из других стран.