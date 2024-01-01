"Новый Казахстан". Токаев рассказал народу о развале системы ЖКХ и неработающих ТЭЦ

11:48 03.01.2024

О плачевном состоянии ТЭЦ и ЖКХ высказался Токаев



В интервью Egemen Qazaqstan глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил, справляется ли правительство с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия".



"Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80%. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям".

Касым-Жомарт Токаев

По его словам, отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные "сетевики", намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением "трагедией".



"Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается. В весенне-летний период правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим. Сейчас задача-минимум – не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум – ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу".

Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что "в сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер правительства и акимов не обойтись".



Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, способно ли нынешнее правительство, занятое множеством оперативных вопросов, решать задачи стратегические, а также оценил эффективность его работы в целом.