Войны будущего: названы ожидающиеся в 2024 году вооруженные конфликты, - Sky News

12:11 03.01.2024 Прогнозы: события в Газе могут показаться еще "цветочками"



ушедшем 2023 году ХАМАС предпринял беспрецедентное нападение на Израиль - после чего сектор Газа подвергся массированным бомбардировкам и наземному наступлению в ответ. Продолжаются боевые действия на Украине и гражданские войны в Судане и Мьянме. Напряженность также возросла в Южно-Китайском море, а предстоящие выборы на Тайване могут вновь разжечь вражду острова с Китаем. Британский канал Sky News проанализировал эти горячие точки и задается вопросом: что может произойти в 2024 году? Его эксперты пытаются дать прогноз на ближайшие 12 месяцев.



Прогнозы: события в Газе могут показаться еще "цветочками"



Почти со дня начала войны между Израилем и сектором Газа ведутся разговоры и спекуляции о том, что произойдет "послезавтра", отмечает корреспондент Sky News по Ближнему Востоку Алистер Банколл: "Кто будет управлять Газой? Будет ли создано независимое палестинское государство? Усидит ли Биньямин Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля? И кто возьмет на себя ответственность за неспособность предотвратить атаки ХАМАСА? Итак, когда наступит "послезавтра"? Любой, кто ожидает или надеется хотя бы на мгновение израильской "победы", скорее всего, будет разочарован".



Даже если Яхья Синвар, лидер ХАМАСА в Газе, выйдет из подземных туннелей, размахивая белым флагом, военная операция в Газе на этом не закончится, отмечает Sky News.



Израиль уже объявил 2024 год "годом войны", и израильским силовикам потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы полностью зачистить Газу и уничтожить все остатки ХАМАСА до последнего - если они вообще смогут это сделать.



"В качестве важного момента я бы обратил внимание на Бенни Ганца, – отмечает Алистер Банколл. – Согласно опросам, лидер оппозиции является самым популярным политиком Израиля и является кандидатом на пост следующего премьер-министра страны в случае отставки Нетаньяху. Бывший министр обороны и начальник штаба ЦАХАЛА присоединился к военному кабинету не в рамках "политического партнерства, а из-за общей судьбы". Он не намерен оставаться частью правительства Нетаньяху дольше, чем ему необходимо, и поэтому день, когда он уйдет, станет решающим моментом и вызовом для Биби (Нетаньяху)".



Помимо смены политического руководства Израиля, Махмуд Аббас, долгое время занимающий пост и становящийся все более слабым президентом Палестины, может быть вынужден назначить преемника или, по крайней мере, делегировать обязанности ключевым политическим союзникам, отмечает журналист Sky News.



Однако будет чрезвычайно трудно найти кого-то приемлемого как для Израиля, так и для палестинского народа, многие из которого потеряли всякую веру в правящую палестинскую администрацию.



Ливан остается нерешенной проблемой, и если дипломатические попытки оттеснить "Хезболлу" от границы с Израилем окажутся безуспешными, Израиль можно будет убедить предпринять военные действия, прогнозирует Банколл. Война с Ливаном, вероятно, заставит конфликт в Газе показаться незначительным по сравнению с ним и может дорого обойтись Израилю, а также ливанцам.



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Другой автор – корреспондент Sky Диана Магней – строит свои прогнозы насчет украинского кризиса. По ее словам, как бы сильно президенту Зеленскому ни не нравилась терминология, наиболее реалистичной оценкой того, на каком этапе находится конфликт с Россией, кажется, является оценка, данная его главнокомандующим Валерием Залужным. "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет", - сказал он The Economist в ноябре.



"Другими словами, это патовая ситуация, – констатирует Диана Магней. – Грязные - или уже замерзшие - траншеи, кишащие крысами, окаймляющие плотные минные поля, тянутся вдоль линии фронта протяженностью более 2000 км. Наверху мириады беспилотников обеспечивают наблюдение в небе и возможность нанесения ударов по обеим сторонам. За исключением улучшенных возможностей подавления помех, мало что будет двигаться так, чтобы эти беспилотники не заметили".



Беспилотники и усовершенствования в области радиоэлектронной борьбы по-прежнему будут иметь решающее значение. Украина заявляет, что ей нужны технологические прорывы и в ряде других областей. "Это будет зависеть от умных инженеров или ученых, не говоря уже о том, что Украине нужна последовательность со стороны Запада в плане боеприпасов и других поставок", – отмечает Sky News.



Признаки усталости Запада от украинского конфликта могут вдохновить российское руководство перейти в наступление, отмечает корреспондент Sky News, напомнив, что в Москве недавно назвали Одессу "русским городом", что может свидетельствовать о "долгосрочных амбициях по контролю над всем Черноморским побережьем, в настоящее время безумно амбициозных, но время, похоже, здесь на стороне Путина".



Следует ожидать, что Украина станет более амбициозной в плане ударов вглубь Крыма и российской территории, предупреждает в то же время Диана Магней.



Также существует вероятность победы Трампа на выборах и ряд неизвестных факторов, которые может она за собой повлечь, отмечает Sky News и делает вывод, что можно с уверенностью предположить, что украинский конфлкит не закончится в 2024 году.



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А корреспондент Sky News по Азии Хелен-Энн Смит, задается вопросом: могут ли январские президентские выборы на Тайване спровоцировать конфликт в Азии?



Нет сомнений в том, что голосование 13 января усилит напряженность в этом и без того напряженном регионе. Тайвань - самоуправляющийся остров, который Китай рассматривает как отколовшуюся провинцию, напоминает Sky News. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно выражал свое желание "вновь объединить" его, применив силу, если потребуется. Китай рассматривает как глубоко провокационный тот факт, что выборы на острове вообще проводятся.



Кроме того, наиболее вероятный исход - победа кандидата от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Чинг-те - это тот исход, который Пекин сочтет наиболее вопиющим. Это связано с тем, что ДПП занимает самую жесткую позицию в отношении своего могущественного соседа, а также с тем, что сам Лай является более провокационной фигурой, с историей более открытых заявлений в поддержку независимости, чем другие члены его партии.



Нет никаких сомнений в том, что голосование и, вероятно, победа Лая спровоцируют дальнейшую военную активность в проливе, считает Хелен-Энн Смит: "Ожидайте, что десятки, возможно, сотни китайских истребителей и бомбардировщиков направятся в воздушное пространство Тайваня, многие из них, скорее всего, пересекут так называемую срединную линию и войдут в зону его противовоздушной обороны. Также, вероятно, будут проведены крупные военные учения с участием военных кораблей и запуском боевых ракет".



Названы далеко идущие последствия убийства Израилем одного из лидеров ХАМАС



Хотя полномасштабное вторжение все еще очень маловероятно, наибольший риск заключается в том, что возросшая военная активность приведет к какому-либо просчету или несчастному случаю, на который Тайвань и/или его покровители в США почувствуют, что у них нет иного выбора, кроме как отреагировать.



Президент Байден неоднократно заявлял, что США будут защищать Тайвань в случае необходимости, и есть опасения, что, несмотря на недавние дипломатические усилия, отношения между Китаем и США все еще достаточно плохие, и в случае обострения ситуации может не быть адекватных "ответных мер".



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Неспокойно будет и на Черном континенте, предрекает корреспондент Sky News по Африке Юсра Эльбагир.



В частности, ​​Судан оказался втянутым в худший эпизод конфликта, который он видел со времен гражданской войны, которая сама по себе в конечном итоге разорвала крупнейшую страну Африки на две части: "После того, как революция в 2019 году свергла давнего диктатора Омара аль Башира, его бывшие приспешники цеплялись за власть и в конце концов ополчились друг на друга во взрывоопасной конфронтации. Сейчас армия страны сражается со второй по величине вооруженной группировкой - ополчением "Джанджавид", превратившимся в военизированную группировку, Силами быстрой поддержки (RSF) – с помощью обстрелов, авиаударов и пуль, убив по меньшей мере 12 000 человек и захватив в плен сотни тысяч".



Призывы к свободе, миру и равенству, которыми была отмечена революция, теперь сменились призывами к миру и доступу к гуманитарной помощи.



Значительные районы столицы Хартума были осаждены формированиями Силами быстрой поддержки, которые, как утверждается, совершают массовое сексуальное насилие в отношении женщин и девочек и занимают дома гражданских лиц. Гуманитарные конвои подвергаются нападениям с обеих сторон, и миллионы людей изо всех сил пытаются получить доступ к предметам первой необходимости.



В Дарфуре поддерживаемое RSF этническое насилие опустошило неарабские общины, поскольку армейские штабы перешли под их контроль. Всего за восемь месяцев войны 6,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.



Ожидается, что многие другие будут вынуждены бежать, поскольку международное посредничество не в состоянии обеспечить долгосрочное прекращение огня, а финансирование помощи иссякает. Конца войне в Судане не видно, и она будет продолжаться, создавая ужасающий гуманитарный кризис и рассеивая население целой страны по всему миру.



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Военные власти в Мьянме, которые возглавили страну в феврале 2021 года, столкнулась со своей самой большой угрозой после того, как армии этнических повстанцев объединили свои силы и захватили военные аванпосты – и уничтожили пограничные переходы с соседним Китаем, отмечает главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.



Так называемый "Альянс трех братств" объединился для борьбы с силами военного правительства в штате Шан – районе, который граничит как с Китаем, так и с Таиландом.



Это важно по двум причинам, подчеркивает Стюарт Рамзи.



Во–первых, вооруженные группировки действовали независимо друг от друга в течение многих лет и в основном существовали для защиты своих собственных интересов – будь то бизнес или территория - в противоположность борьбе за великое дело; этим "великим делом" является новая федеральная структура Мьянмы (ранее известной как Бирма).



Во-вторых, и это очень важно, на сегодняшний день Китай не сделал ничего, чтобы остановить их. Хотя на протяжении многих лет китайцы номинально поддерживали военные власти Мьянмы, в последние месяцы отношения охладились, в результате чего правящим военным пришлось иметь дело с хорошо финансируемыми вооруженными оппозиционными силами, а также с продолжающимися восстаниями по всей стране.



Альянс "Братство" указал, что, как и многие другие этнические армии в Мьянме, он теперь намерен свергнуть военное правительство и присоединяется к Правительству национального единства (NUG), политической коалиции, ранее свергнутой хунтой.



Ополченцы NUG, широко известные как Народные силы обороны (PDF), не очень хорошо вооружены или опытны, но сражаются с военными после государственного переворота 2021 года.



Многие объединились с этническими вооруженными организациями, которые десятилетиями сражались с военными, отмечает , главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.



Несмотря на то, что у вооруженной оппозиции, как правило, меньше оружия, она смогла продолжать действовать главным образом благодаря притоку молодых специалистов, которые покинули крупные города страны, чтобы взять в руки оружие.



Армия Мьянсы по-прежнему контролирует большинство крупных городов и дорог и использует артиллерию и авиаудары для борьбы с вооруженной оппозицией и этническими вооруженными группировками, которые в основном контролируют сельскую местность.



Объединение этнических армий, ополченцев и НДФЛ может создать импульс, который военные, возможно, просто не смогут контролировать, прогнозирует главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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