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Аксакалам махаллей в Узбекистане продлят срок полномочий с 3-х до 5-ти лет
12:18 03.01.2024

Срок полномочий председателей махаллей в Узбекистане планируется продлить с трех до пяти лет. В законе об органах самоуправления граждан пропишут механизмы взаимодействия и границы коллегиальной ответственности "махаллинской семерки".
Сегодня, 12:56 Общество
В Узбекистане планируется разработать новую редакцию закона "Об органах самоуправления граждан" (текущая редакция принята в 2013 году). Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиеева от 21 декабря.

Проект закона поручено разработать до 1 марта "исходя из реформ, осуществляемых в системе махалли". Разрабатывать его будут вновь образуемая Ассоциация махаллей Узбекистана, а также заинтересованные министерства и ведомства.

В новой редакции закона планируется предусмотреть:

определение конкретных критериев образования махаллей с учетом исторических особенностей регионов и географического расположения населенных пунктов;
конкретное определение механизмов взаимодействия и границ коллегиальной ответственности "махаллинской семерки", а также укрепление полномочий председателя махалли по консолидации и направлению усилий, поощрению и дисциплинарному наказанию "махаллинской семерки";
внесение махаллями в соответствующие кенгаши народных депутатов предложений о применении повышающих коэффициентов по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с физических лиц;
предоставление приоритета кандидатам, проживающим в соответствующей махалле, при назначении на должности состава "махаллинской семерки";
установление ответственности за непредоставление ответа на запрос либо нерассмотрение вопросов, затронутых в представлении председателя махалли;
предоставление полномочий кенгашам народных депутатов районов (городов) по выражению недоверия председателю махалли в случае допущения им серьезных недостатков и ошибок в своей деятельности и рассмотрению этого вопроса, а также другие вопросы.
В новой редакции также планируется принять закон "О выборах председателя схода граждан" (принят в 2018 году). В нем будут отражены проведение выборов председателя махалли населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, а также требования, предъявляемые к образованию и квалификации председателя махалли.

Среди других вопросов, которые поручено включить в закон, - продление срока полномочий председателя махалли с трех до пяти лет.

Ранее "Газета.uz" писала, что указом президента от этого же числа было утверждено создание Республиканского совета по поддержке махаллей и Ассоциации махаллей. В документе махалля определена в качестве "первичного звена решения проблем населения". В нем также предусмотрено, что с 2024 года во всех районах и городах вводится система "Бюджет махалли".

Этим же указом определены задачи каждого из членов "махаллинской семерки" (бывшая "пятерка"). Их деятельность будет оцениваться по основным показателям эффективности (KPI). В правительстве также создается отдел по поддержке "семерок".

Источник - gazeta.uz
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