"Газпром" продолжает качать кровавый газ через Украину в Европу

12:28 03.01.2024

Транзит вырос, объëм обвалился: Европа отмахивается от российского газа



Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину составляет 42,4 миллиона кубометров в сутки, сообщил сегодня, 3 января, "Газпром".



Днëм ранее она была на уровне 40,7 млн кубометров.



В мае 2022 года Украина прекратила приëм транзитного газа через станцию "Сохрановка", сославшись на форс-мажорные обстоятельства и предложив перенести все объëмы транзита на "Суджу", напоминает в эту среду Reuters.



В сентябре 2022 года была полностью остановлена прокачка по основному маршруту поставок российского газа в Европу - трубопроводу "Северный поток".



Транзит голубого топлива через Польшу в Германию по трубопроводу Ямал - Европа, через который проходило до 15% экспортных поставок "Газпрома" в Европу и Турцию, был прекращëн в прошлом году после ответных санкций России в отношении польского владельца газопровода.



Поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году снизились на 55,6% до 28,3 млрд кубометров, показали расчëты Reuters, основанные на среднесуточных данных экспорта по "Турецкому потоку" и украинскому маршруту.



После прекращения поставок по газопроводу Ямал - Европа и "Северному потоку" единственными маршрутами транспортировки российского энергоносителя в Европу остались транзит через Украину и одна нитка "Турецкого потока".



Поставки на европейские рынки в 2023 году упали до 77,6 млн кубометров в сутки в среднем со 174,8 млн кубометров в сутки в 2022 году, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и "Газпрома" о суточном транзите через Украину.



Поставки по нитке "Турецкого потока", предназначенной для европейских потребителей, и украинскому маршруту в 2023 году составили около 28,3 млрд кубометров, тогда как в 2022 году, по данным "Газпрома" и расчëтам британского информагентства, экспорт в Европу был на уровне около 63,8 млрд куб. м.



Экспорт в дальнее зарубежье, включая Китай и Турцию, в 2022 году снизился почти на 46% до 100,9 млрд кубометров. По расчëтам Reuters, в 2023 году объëм поставок просел до около 70 млрд куб. м, в том числе порядка 22,5 млрд ушло в Китай.



На пике экспортных объëмов "Газпрома" в 2018-2019 годах поставки в Европу превышали 175−180 млрд кубометров, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье.