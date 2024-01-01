Британские ученые установили причину смерти британских расхитителей гробницы Тутанхамона

14:10 03.01.2024

"Вскрывать было ошибкой". Какую загадку оставил самый известный фараон

Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона



МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Сергей Проскурин. Ровно сто лет назад британские археологи вскрыли саркофаг Тутанхамона. За грандиозным научным событием потянулся шлейф мистики, известный как "проклятие фараона". Но ученые объяснили, в чем дело. О причине таинственных смертей - в материале РИА Новости.



Игра стоила свеч



"Видите ли вы там что-нибудь? - О да, удивительные вещи. Слишком хорошо, чтобы быть правдой". Этот короткий диалог состоялся 26 ноября 1922-го. Впрочем, какие-либо слова были излишними. Вещи говорили сами за себя. В тот день миру явили гробницу Тутанхамона.



Идеей найти ее британский исследователь-любитель Говард Картер загорелся еще в начале века. Помешала Первая мировая война. Да и спонсоров не было. Мол, искать в Долине царей нечего - все исследовали вдоль и поперек.



Один все же нашелся. Британский богач и собиратель древностей Джордж Герберт, граф Карнарвон, выделил средства. Но шли месяцы, а от археолога - никаких вестей.



Каково же было изумление магната, когда 6 ноября он получил телеграмму из Луксора: "Наконец сделали удивительное открытие в долине: великолепная гробница с нетронутыми печатями; ждем вашего прибытия".



Рабочие Картера расчистили участок, на котором когда-то была деревушка египетских строителей. Ничего интересного. Но исследователь решил, что копать здесь все же стоит. И не прогадал.



Под остатками одной из хижин проступила массивная каменная ступень, за ней вторая, третья. Подземный коридор привел к заштукатуренной стене с печатями. Шакал и девять луков - царские знаки.



Проделав небольшое отверстие, Картер заглянул внутрь. В тусклом свете керосиновой лампы заиграло золото. "Слишком хорошо, чтобы быть правдой".



"Когда мои глаза привыкли к освещению, детали комнаты медленно проступили сквозь дымку. Странные животные, статуи и сосуды - повсюду отблеск золота", - вспоминал археолог.



Роскошная колесница, царский трон, вазы, несколько ларей, множество ценнейших артефактов. И дверь с надписью "Небхепрура". Усыпальница.



Расплата за содеянное



Картер вскрывал ее один, 3 января 1924-го. Лорд Карнарвон неожиданно скончался годом ранее. По официальной версии - от заражения крови: неудачно порезался бритвой в месте укуса комара.



У английской писательницы Марии Корелли было другое мнение. "Самое жестокое наказание ждет незваного гостя, вошедшего в гробницу", - объяснила она.



Сэр Артур Конан Дойл был не только автором детективов про Шерлока Холмса, но и известным спиритуалистом, любителем всего таинственного. По его мнению, Карнарвона убили некие "элементали", созданные жрецами для охраны усыпальницы.



По страницам газет гуляла надпись, якобы высеченная на стене склепа: "Тех, кто войдет в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти".



Картер этим возмущался. "Чувство египтолога [...] - это чувство не страха, а уважения и трепета, [...] полностью противоположное глупым суевериям", - говорил он.



Тем не менее в последующие пять лет при странных обстоятельствах скончались еще несколько человек, причастных к открытию.



В 1923-м ушел из жизни египетский принц Али Камель Фахми Бей, в 1924-м - рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, в 1928-м - археолог Артур Мейс, в 1929-м - секретарь Говарда Картера Ричард Бартель.



"Благотворное проклятие"



Ученые детально изучили настенные надписи в усыпальнице. Никаких намеков на "наказание расхитителям".



Предположили "пещерную болезнь", вызываемую микроскопическими грибками Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути. Египетские склепы - благоприятная среда для их размножения.



"Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности", - указывали английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.



Вероятнее всего, лорд Карнарвон погиб как раз из-за Aspergillus. Их споры "особенно хорошо растут на зерне, которого было много в гробнице Тутанхамона", отмечали специалисты.



Косвенно теория подтвердилась при вскрытии могилы литовского князя Казимира Ягеллончика в 1973-м. Все участники эксгумации умерли в течение нескольких лет от некоей легочной инфекции.



Окончательно миф о проклятии фараона развеяло простое сопоставление фактов. Так, исследователи исключили из "списка жертв" принца Али Камеля Фахми Бея (его застрелила собственная жена) и рентгенолога Арчибальда Дугласа-Рейда (он получил большую дозу облучения).



Известный иллюзионист и научный скептик Джеймс Рэнди в одной из своих книг отметил: средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы - 23 года.



Картер умер в 1939-м в возрасте 64 лет от рака. Сержант Ричард Адамсон, круглосуточно охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982-го. "Благотворное оказалось проклятие", - с иронией подытоживает Джеймс Рэнди.