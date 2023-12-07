|Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ
14:38 03.01.2024
Экологи бьют тревогу. Чирчикский канал, питающий Ташкент, превращается в свалку и скоро станет мертвой рекой
7 декабря 2023
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На каждом континенте сейчас есть своя мертвая река, которая стала непригодной для какого-либо использования из-за загрязнения. Так, например, официально признан мертвым один из рукавов Ганга на территории Бангладеш. Практически мертв залив в устье Миссисипи: там не выживают почти никакие организмы, несмотря на наличие систем очистки. Самой же загрязненной рекой в мире считается Цитарум на острове Ява, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Этот список в скором времени может пополнить и наш Чирчикский канал, загрязнение которого бытовыми и строительными отходами происходит очень быстро. Это угроза не только для экологии, но и местных жителей. Канал Чирчик – главная артерия питьевой воды для всего Ташкента и области. Он считается главным источником жизни Ташкентского оазиса и на наших глазах медленно умирает.
"Чирчикский канал заполнен отходами. С каждым днем ситуация ухудшается. В канале живут бобры и жители опасаются, что из-за загрязнения воды они вымрут", – информирует Ekolog.uz. На этой специализированной площадке опубликовано много статей, обращений и предложений по поводу канала Чирчик, но ситуация пока не меняется, пишут экоактивисты.
Тревога специалистов за бобров вновь призывает напомнить и о других проблемах Чирчика. Уже не первый год экологи и неравнодушные граждане бьют тревогу о плачевном состоянии некогда полноводного канала. Река засоряется в огромных масштабах: берега заполнены вышедшей из строя техникой и строительным мусором, а также бытовыми отходами, превращающимися в мусорные горы.
Изменяется рельеф реки, снижается уровень русла, расстояние между многолетними берегами неумолимо растет, а самовольная добыча гравия пагубно влияет на поверхностные и подземные воды. Ранее охранная зона реки была заполнена зеленью, а сейчас некогда огромная зеленая площадь уничтожена и утрачена. Как следствие – богатые запасы рыбы тоже исчезли.
Призываем Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата обратить внимание на проблему, принять срочные меры и предотвратить варварство по отношению к реке. Иначе будет поздно!
После публикаций в СМИ и соцсетях на берегах канала Чирчик навели порядок
10 декабря 2023
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. После резонансных публикаций в СМИ и соцсетях о том, что Чирчикский канал загрязнен бытовыми и строительными отходами, там убрали мусор и навели порядок, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Напомним, что Podrobno.uz тоже поднимал эту проблему несколько дней назад. В материале рассказывается о плачевном состоянии главной артерии питьевой воды для всего Ташкента и области. Чирчикский канал заполнен отходами, и с каждым днем ситуация ухудшается.
Государственные инспекторы Управления экологии Ташкентской области посетили этот водный объект и установили, что неизвестные лица сбросили бытовой мусор в канал Бозсу, который проходит через город Чирчик и является протокой одноименной реки. В результате усилий экологов бытовой мусор убран с привлечением специальных служб и техники.
Управление экологии Ташкентской области напоминает об ответственности за выброс мусора в неположенных местах и за его сжигание.
Напомним, что канал Бозсу питает Кадырьинские водопроводные сооружения, обеспечивающие 60% общей потребности столицы в питьевой воде. Их производительность – 1,5 миллиона кубических метров в сутки, общая площадь сооружений составляет 138 гектаров.
На головных сооружениях Кадырьинского водопровода предусмотрена трехступенчатая технология очистки воды:
- отстаивание в горизонтальных отстойниках,
- фильтрация на скорых фильтрах,
- обеззараживание воды.
Перед ними вода проходит через решетки, задерживающие крупный мусор. Проблема засорения каналов Чирчик и Бозсу – не только в наличии крупного мусора, но и в риске распространения инфекций грызунами, переносящими болезни.