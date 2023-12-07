Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ

14:38 03.01.2024

Экологи бьют тревогу. Чирчикский канал, питающий Ташкент, превращается в свалку и скоро станет мертвой рекой

7 декабря 2023



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. На каждом континенте сейчас есть своя мертвая река, которая стала непригодной для какого-либо использования из-за загрязнения. Так, например, официально признан мертвым один из рукавов Ганга на территории Бангладеш. Практически мертв залив в устье Миссисипи: там не выживают почти никакие организмы, несмотря на наличие систем очистки. Самой же загрязненной рекой в мире считается Цитарум на острове Ява, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Этот список в скором времени может пополнить и наш Чирчикский канал, загрязнение которого бытовыми и строительными отходами происходит очень быстро. Это угроза не только для экологии, но и местных жителей. Канал Чирчик – главная артерия питьевой воды для всего Ташкента и области. Он считается главным источником жизни Ташкентского оазиса и на наших глазах медленно умирает.



"Чирчикский канал заполнен отходами. С каждым днем ситуация ухудшается. В канале живут бобры и жители опасаются, что из-за загрязнения воды они вымрут", – информирует Ekolog.uz. На этой специализированной площадке опубликовано много статей, обращений и предложений по поводу канала Чирчик, но ситуация пока не меняется, пишут экоактивисты.



Тревога специалистов за бобров вновь призывает напомнить и о других проблемах Чирчика. Уже не первый год экологи и неравнодушные граждане бьют тревогу о плачевном состоянии некогда полноводного канала. Река засоряется в огромных масштабах: берега заполнены вышедшей из строя техникой и строительным мусором, а также бытовыми отходами, превращающимися в мусорные горы.



Изменяется рельеф реки, снижается уровень русла, расстояние между многолетними берегами неумолимо растет, а самовольная добыча гравия пагубно влияет на поверхностные и подземные воды. Ранее охранная зона реки была заполнена зеленью, а сейчас некогда огромная зеленая площадь уничтожена и утрачена. Как следствие – богатые запасы рыбы тоже исчезли.



Призываем Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата обратить внимание на проблему, принять срочные меры и предотвратить варварство по отношению к реке. Иначе будет поздно!



