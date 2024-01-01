Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны, - Давид Нармания

15:22 03.01.2024

Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны



Давид Нармания



Американская пресса в последние дни уходящего года принялась анализировать происходящее на Ближнем Востоке. Регион, вне всякого сомнения, ключевой - как для мировой экономики (важный топливный резервуар и перекресток протяженных торговых маршрутов), так и для международной политики - из-за обилия заинтересованных сил и конфликтов.



И выводы у западных СМИ отнюдь не радостные. С одной стороны, Wall Street Journal со статьей "Байден подвергает опасности американских солдат", а с другой - New York Times с материалом о том, как "Ансар Алла" представляют собой особый вызов для США. Но чтобы разобраться с причинами проблем, с которыми столкнулась администрация Байдена, нам нужно заглянуть на пару месяцев назад.



Угрозы, о которых идет речь, - это, безусловно, последствия многолетней американской политики, но поворотным моментом стали события 7 октября, которые перевернули страницу в истории всего региона. Нападение ХАМАС положило конец как мифу о неуязвимости Израиля, так и надеждам на единство мусульманского мира. И если последнее было не столь неожиданным, то в способностях Тель-Авива противостоять угрозам собственной безопасности сомнений было крайне мало.



За этим последовала операция Армии обороны Израиля "Железные мечи". Более того, не до конца ясно, чем и когда она закончится. Официальная цель формулируется весьма конкретно - уничтожение ХАМАС. Однако реальность ее достижения под большим вопросом: руководство организации не понесло практически никаких потерь. Вместо этого страдают мирные жители: число жертв среди некомбатантов в Газе превысило 20 тысяч, большинство из них - женщины и дети. Сложно придумать более благодатную почву для радикализма, чем эта.



Вашингтон, как и следовало ожидать, полностью стал на сторону Тель-Авива, и последствия этой поддержки дали о себе знать моментально. Правда, не в тех проявлениях, каких ожидали в Белом доме.



С октября проиранские силы более сотни раз атаковали американские военные объекты в Сирии и Ираке. Долгое время в Вашингтоне заявляли, что силам ПВО удается отражать эти нападения, но 25 декабря в результате взрыва ударного дрона трое солдат получили ранения, один из них - в критическом состоянии.



"Министр обороны Ллойд Остин выпустил заявление, где говорится, что его молитвы с ранеными бойцами. Мило, но господин Остин не капеллан. Работа главы Пентагона в том, чтобы предотвращать подобные атаки и делать все, чтобы войска не были легкой мишенью для шиитского ополчения", - язвит Wall Street Journal. Еще больше от газеты досталось самому Байдену. После слов о том, что для президента нет ничего важнее, чем защита американских солдат, его напрямую упрекнули во лжи, отметив, что сейчас голова хозяина Белого дома куда больше болит о том, как бы не ввязаться в войну с Ираном.



И это очень ярко демонстрирует сложное положение, в котором оказались Штаты. Можно, конечно, долго пытаться сбивать дроны и ракеты, направленные на американские базы на Ближнем Востоке, но преодоление любой ПВО - вопрос нагрузки и времени. При этом сил для устранения угрозы от иранских прокси у Вашингтона пока недостаточно. Это, конечно, можно решить, да только представить себе, как сейчас конгресс и американский народ отнесутся к идее расширить военное присутствие и отправить еще несколько десятков тысяч солдат в Сирию и Ирак, несложно. Как и предугадать итоги президентских выборов в ноябре после такого решения.



В Белом доме это хорошо понимают. Собственно, этим же подтверждается и нерешительность, с которой администрация Байдена действует в противостоянии с йеменскими хуситами.



Поначалу заявления "Ансар Аллах" о том, что они вступятся за палестинцев, мало кто воспринимал всерьез. Ну какую угрозу может представлять страна, которую еще недавно раздирала гражданская война, сопровождавшаяся интервенцией и формально даже не закончившаяся.



Однако теперь из-за постоянных атак под угрозой находится судоходство через Красное море, а это, по разным оценкам, - от 12 до 18 процентов мировой морской торговли. Конечно, можно проложить маршрут вокруг Африки, но это лишние дни, а в этом случае фраза "время - деньги" работает безотказно.



Для устранения этой угрозы Вашингтон решил сформировать целую военно-морскую коалицию, в которую, помимо Штатов, вошли Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Франция. Выглядит внушительно, а в Пентагоне утверждают, что в списке даже больше двадцати стран, но некоторые из них попросили не раскрывать их участия. Но есть одна загвоздка - в реальности участие этих стран ограничивается номинальным присутствием: отправят по несколько офицеров в штаб операции на Бахрейне. Более того, Испания хоть и присоединилась к коалиции, но заблокировала участие в ней ЕС.



Так что разгребать это все Штатам придется самостоятельно. И пока их действия ограничиваются отражением атак на собственные корабли, находящиеся в регионе. Причем для уничтожения дронов за две тысячи долларов тратятся ракеты за два миллиона. Кораблей у Йемена нет, а беспилотники и ракеты запускаются с суши, и как иным способом американский флот может помешать хуситам - совершенно непонятно. Решить проблему может только наземная операция, но пока Пентагон предпочитает не высказывать такие инициативы вслух.



В сухом остатке: и в ситуации с нападениями на базы в Сирии и Ираке, и с атаками на суда у Баб-эль-Мандебского пролива США борются с угрозами, но ничего не делают для устранения их источника. Фактически администрация Байдена оказалась в цугцванге - любой ход, который Белый дом сделает сейчас, поставит Вашингтон в еще более тяжелое положение: денег на поддержку Израиля и Украины уже не хватает, а уж ресурсов на новую ближневосточную войну (в первую очередь политических) нет и близко.



Единственный возможный сценарий здесь - дальнейшее сокращение присутствия США. И события складываются таким образом, что новое "бегство из Афганистана" становится лишь вопросом времени.