 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане осужден на 6 лет еще один воевавший за русских в Донбассе
16:16 03.01.2024

В Сатпаеве воевавшему против украинской армии казахстанцу дали шесть лет колонии
29.12.23
Суд казахстанского города Сатпаева назначил шесть лет колонии Леониду Г., который, по версии следствия, в 2014-2015 годах участвовал в вооруженном конфликте в составе донбасских ополченцев, противостоящих украинской армии. Об этом сообщает Press.kz.

Издание не уточняет, когда именно первая инстанция вынесла вердикт в отношении 59-летнего казахстанца. Однако известно, что суд Улытауской области уже рассмотрел апелляцию и оставил изначальный приговор без изменений.

Согласно материалам уголовного дела, Леонид Г. в 1998 году переехал из Казахстана в Беларусь, где поселился в Гомельской области. В 2014-м он отправился в Украину, где вступил в ряды ополченцев Донбасса. Иностранец служил снайпером в диверсионно-разведывательной группе.

Казахстанец получил в бою контузию и телесные повреждения от взрыва осколочной гранаты, после чего вернулся в Беларусь. Здесь он привлек внимание правоохранительных органов. В результате обыска силовики нашли у него дома патроны разного калибра и взрывчатые вещества. Леонида Г. осудили за незаконное приобретение и ношение боеприпасов. После отбытия срока (какого именно, не уточняется) иностранца депортировали на родину.

В Казахстане он также стал фигурантом уголовного дела - на этот раз по статье об участии в иностранных вооруженных конфликтах.
Как сказано в судебном постановлении, в период с 2014 по 2015 год обвиняемый, не являясь гражданином стороны, участвующей в конфликте, а также будучи не направленным Казахстаном для выполнения обязанностей в качестве лица, входящего в состав вооруженных сил, умышленно участвовал в боевых действиях "без признаков наемничества".

Уточняется, что на суде Леонид Г. отрицал вину, но свидетели подтвердили, что обвиняемый хвастался военными подвигами и даже рассказывал, что собирается вновь отправиться в Украину для участия в боестолкновениях в качестве наемника.

Это не первый подобный процесс в данной центральноазиатской республике. Так, в ноябре текущего года Казыбекбийский районный суд города Караганды приговорил гражданина Казахстана к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Украины в составе ЧВК "Вагнер".

Источник - fergana.media
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