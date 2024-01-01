Иран. Террористы взорвали траурную церемонию у могилы генерала Сулеймани -более 100 погибших

16:23 03.01.2024

- Два взрыва произошли в среду в иранском городе Керман у могилы бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, погибли более 100 человека, еще около 70 получили серьезные ранения и травмы, передает иранское телевидение.



На кадрах, показанных по телевидению, видны разбегающиеся люди и направляющиеся к месту происшествия сотрудники медслужбы.



