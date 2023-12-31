С наступательным 2024-м! Российское государство: смена эпох, - Николай Сорокин

19:19 03.01.2024 С наступательным 2024-м!

Российское государство: смена эпох

Николай Сорокин



31.12.23



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал сенсационное заявление - конечно, оно сенсационно лишь на уровне правящих в Европе политических недоразумений и откровенных фриков, по сравнению с которыми Боррель - это Демосфен, Перикл и Цицерон, но тем не менее: от исхода боевых действий на Украине зависит существование всего Евросоюза. В интервью газете The Guardian он отметил, что если ЕС не мобилизует все свои силы, "президент Путин победит".



Боррель справедливо полагает, что Россия "не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу", поэтому ЕС нужно "готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени". Ключевые слова здесь - "остальная Украина".



"Возможно, это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы, которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит президенту Путину победить в войне на Украине", - резюмировал Боррель.



"Запад не может себе позволить проиграть войну России против Украины", - высказался министр обороны Британии Грант Шаппс в интервью The Sunday Times. Он призвал существенно увеличить военные бюджеты натовских стран, то есть фактических колоний англосаксов. "К сожалению, мир должен осознать, что нельзя оставаться с бюджетами эпохи после холодной войны. Есть много стран, даже стран G7, которые тратят 1–2% ВВП на оборону. Мы не можем обеспечить наше процветание и образ жизни, экономя на наших базовых оборонных потребностях", - заявил Грант. "Проигрыш Украины может иметь последствия в Индо-Тихоокеанском регионе или в других местах", - имеется в виду предполагаемое присоединение Тайваня к Китаю.



"Независимо от исхода выборов в США Вашингтон захочет заключить мир с президентом России Владимиром Путиным", - это вчера изрек журналист Le Figaro и видный французский геополитик Рено Жирар. Либо американцы изберут президентом Дональда Трампа, который уже говорил, что может решить украинскую проблему в 24 часа, "то есть он спросит у Путина, чего тот хочет", либо администрация Джо Байдена и демократы в конечном счете захотят мира, чтобы сосредоточиться в первую очередь на Китае. Журналист отмечает, что сближение Москвы и Пекина - не в интересах Вашингтона, поэтому с конфликтом на Украине уже почти все ясно.



Рено убежден: "теперь и в Киеве понимают, что не победят Россию и не вернут русскоязычные регионы, поэтому слышно все больше критики ВСУ и действий президента Владимира Зеленского". Запомним эти умозаключения.



Я специально начал с этих трех важных заявлений из Брюсселя, Лондона и Парижа. Все они появились не позднее 23 декабря. На момент написания статьи - это самые свежие мысли западных политиков и ведущих медийщиков. Чем общий рефрен в западных СМИ отличается от того, что было год назад, два года, 10, 30 лет назад? Отличается как лед и пламя, как "Леопард-1" немецкого производства от Т-90М "Прорыв". В прошедшем году сменилась эпоха, произошел окончательный перелом времен, логики и ментальности, время устремилось к такому будущему, которое было еще совсем недавно немыслимо, и подобное развитие событий приходило в головы лишь единицам крупных мыслителей, над которыми, естественно, все смеялись.



Речь идет о смене эпох. В этом году Россия окончательно и бесповоротно откололась от Запада, от его определяющего влияния, контроля и опеки. Мосты сожжены, возврата назад нет, никто и никак всерьез не сможет повлиять на основополагающие паттерны внутренней и внешней политики: любая попытка изменить, например, ход или направленность Специальной военной операции будет немедленно встречена в штыки как большинством народа, так и действующей армией. Запущены столь глубинные процессы, что их уже невозможно остановить никакими верхушечными или побочными решениями.



Вот характерный пример, все произошло несколько дней назад. Выступая на коллегии Минобороны, президент сказал про западные области Украины (понимаете, о восточных областях речи вообще уже не идет): "…Люди, которые там живут - многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, сто процентов - хотят вернуться на свою историческую Родину. А те страны, которые потеряли эти территории, и прежде всего Польша, - спят и видят вернуть. В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но свое не отдадим… Хотят договариваться? Пусть договариваются. Но только мы будем делать это исходя из наших интересов".



Думаю, многие согласны, что услышать подобного рода силлогизм из уст крайне осторожного Владимира Владимировича еще год назад было попросту невозможно.



Главные противники суверенитета - бывшие олигархи и обслуживающая их интересы самопровозглашенная интеллигенция - загнаны в угол, в том числе и перспективой национализации. Эти люди потеряли даже остатки контроля над властью и боятся лишний раз открыть публично рот. Представители "креативного класса", в категорической форме несогласные с позицией большинства населения и политического руководства страны, благополучно "свинтили" за ее пределы, а теперь косяками втихаря возвращаются назад, внезапно осознав, что их "гениальность" на Западе никому не нужна, а их креативность - не востребована.



Фактически события 2023 года носят национально-освободительный характер. Если кто-то думает, что это громкие слова или литературная гипербола, я в нескольких тезисах попробую доказать справедливость подобного утверждения.



Экономика. Как я уже неоднократно писал и говорил, никакой олигархии и, соответственно, монстроидальных "олигархов" в России не существует как минимум с 2012 года. Для сомневающихся в справедливости и неизменности подобных дефиниций поясню в тысячный раз: олигархи - это не просто сверхбогатые дяденьки и тетеньки, а такие дяденьки и тетеньки, которые благодаря своим капиталам реально влияют, а в идеале полностью формируют внутренне- и внешнеполитический курс страны. Такая раскладка существовала в России во время правления Бориса Ельцина и первые четыре года (первый срок) нового руководителя государства Владимира Путина, когда президент России имел по многим вопросам лишь номинальную власть, а экономическим блоком реально руководил олигархический ставленник и один из крупнейших мировых коррупционеров, ныне внесенный в перечень иностранных агентов Михаил Касьянов* по кличке Миша Два Процента.



Переизбравшись на второй срок, Путин немедленно поставил Касьянова "на лыжи" и начал проводить постепенную, тонкую и очень опасную операцию по снижению контроля олигархов за российскими ресурсами и их вмешательства в государственную политику. Олигархи пришли к реальной власти после знаменитых мошеннических залоговых аукционов Чубайса - Немцова 1995–1996 годов. Эта идея, как говорят, пришла в голову российскому банкиру Владимиру Потанину. Правительство нуждалось в живых деньгах, и российские банки скинулись на 2 млрд долларов под залог контрольных и блокирующих пакетов акций лучших промышленных предприятий России - гигантов и флагманов социндустрии, над возведением которых трудились три поколения советских людей, порой в нечеловеческих климатических условиях Севера, отказывая себе во всем. Но заложенные акции правительство и не думало выкупать, поэтому собственниками стали несколько десятков аферистов и непонятных людей с мутными биографиями.



В результате умелых действий нового руководства страны, как многие помнят, из нее спешно выехали Борис Березовский и Владимир Гусинский, до этого контролировавшие, помимо прочего, две основные "кнопки" общероссийского телевидения, а наиболее "креативный" и амбициозный из них - бывший комсомольский вожак Михаил Ходорковский (иностранный агент), подкупивший около половины депутатов Госдумы и несколько ведущих политических партий страны, в том же 2004 году отправился вязать варежки в Читинскую область. Ходорковский стремился стать премьером, после чего планировал ликвидировать пост президента. Разумеется, за ним, помимо собственных наворованных денег, стояла мощнейшая поддержка Запада, к тому времени уже исключившего Путина из числа своих сторонников или даже попутчиков. Ходорковский же открыто заявлял, что первое, что он сделает, став руководителем страны, - это в одностороннем порядке откажется от ядерного оружия и утилизирует ракетно-ядерный щит России.



Постепенно удаляя олигархов от всякого вмешательства в государственное управление, Путин одновременно и ограничил их права собственности на советские предприятия, доставшиеся "капитанам бизнеса" за бесценок. Например, был приобретен группой лиц за (приготовьтесь) 150 млн долларов "Норильский никель", производящий 15% мирового никеля, 42% палладия, 10% платины, треть российской меди. Уже в 2010 году "Норникель" на лондонской бирже котировался в 42 млрд долларов США.



Примерно к концу второго президентского срока Путина практически во всех областях, кроме алюминиевой промышленности, сложилась ситуация, когда собственность "олигархов" была поставлена под жирный знак вопроса и фактически, не во всем, но во многом, превратилась в номинальное право.



В отечественном законодательстве, да и не только, право собственности рассматривают как совокупность отдельных прав или правомочий. В российском праве обычно выделяют правомочия владения, пользования и распоряжения.



Владение связано с физическим обладанием вещью. Под обладанием понимается в том числе и доступ к месту, где вещь находится. Пользование связано с возможностью извлекать выгоды из нее. Распоряжение означает возможность решать юридическую судьбу вещи - возможность продать, подарить, отдать в аренду, уничтожить и т. д.



Уже к 2008 году стало ясно, что из всех трех ключевых составляющих права собственности у новоявленных "хозяев мира" в полной мере осталось лишь владение, по сути, пустая юридическая формальность, и частично - пользование. Налоги, сборы (НДПИ, так называемая цена отсечения, пошлины) доставляли в государственный карман около 60% с каждого добытого барреля независимо от формы собственности компаний, владельцы и акционеры имели на круг в самом лучшем случае 5% с каждой добываемой бочки - что тоже весьма немало. Но, согласитесь, на собственность все это никак не тянет. Оставшаяся выручка также опосредованно контролировалась государством, так как, в соответствии с законодательством, бывших олигархов обязали направлять ее на капитализацию, обновление основных фондов.



В 2023 году хозяева и менеджмент крупнейших сырьевых, металлургических и химических корпораций, доставшихся им в свое время на халяву от социндустрии, располагают еще меньшими доходами: по разным оценкам, не более 3% от реализации нефти, СПГ или удобрений попадает в карман собственников и прочих акционеров, а ведь это и есть национализация - да, скрытая, да, не объявленная и отрицаемая властями, да, неполная, но, как ни крути, национализация.



Повторяю, это все равно очень много и несправедливо, но это никакая не олигархия, более того, это даже не капитализм в полном смысле данного слова. Сегодня эти псевдоолигархи, которые по тем или иным причинам не покинули матушку-Россию, ходят "на цырлах" с поджатыми хвостами по кабинетам правительства и министерств, выпрашивая у профильных подразделений различные бонусы и послабления. Разумеется, всех "запрягли" на помощь нашим ребятам, участвующим в СВО, хотя я считаю, что недостаточно жестко, власть порой продолжает проявлять избыточный гуманизм. Понятно, что ни о каком влиянии на политические решения и речи быть не может.



Очевидно, что у миллиардера куда как больше возможностей, чем у рядового рабочего или инженера, понятно, что на региональном или даже на федеральном уровне эти ребята имеют неслабые связи и могут рассчитывать на крупные госзаказы (если прилично себя ведут), но это уже обычный лоббизм, существующий во всем мире, и даже, о ужас, имевший место в СССР. Лоббизм - это обычное явление, к управлению процессами в стране не имеющее никакого отношения.



Что же касается третьего пункта - распоряжения собственностью, оно отсутствовало и уж тем более отсутствует сейчас полностью: все сделки, связанные с куплей-продажей стратегических компаний и долей в них, рассматриваются и одобряются исключительно в профильных подразделениях правительства и Администрации президента, и никак иначе. Таким образом, общенародная собственность в форме собственности государственной с некоторыми исключениями была восстановлена к середине 2010-х годов.



Постепенно либеральная элита все больше и больше отдалялась или откровенно вычищалась из государственных структур. В начале 2020-х годов за нею остались лишь номинальные позиции в Минфине и Центробанке, при этом такие кадровые атавизмы уже никак не связаны с кукловодством со стороны международных финансовых организаций и не являются нашей данью глобальному центру принятия решений. Эти кадры находятся там строго в личном качестве под контролем правительства и, видимо, считаются крепкими профессионалами. Все конспирологические версии об их связях и получении прямых указаний от международных финансовых структур, в частности, от МВФ, на сегодня неактуальны и попросту смешны.



Несмотря на невиданное санкционное давление со стороны бывших основных торговых партнеров, российская экономика в значительной степени восстановилась и перешла к достаточно уверенному росту. На конец 2023 года прогнозируется итоговое приращение ВВП в 3,3–3,5%, экономика РФ по этому показателю обгоняет абсолютное большинство европейских стран в целом в 6 раз, а американскую экономику мы обгоняем по темпам роста примерно в полтора раза.



При этом в III квартале 2023 года прирост российской экономики составил почти 6% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, а в обрабатывающих отраслях эта цифра варьируется от 9 до 23%.



Эпохальность происходящего заключается в том, что за этот год прямо на глазах существенно изменилась структура российской экономики. "В общем ее росте переработка сейчас составляет 43%, такого не было никогда за историю современной России", - заявил Путин. Инвестиции в оборонную и тяжелую промышленность, агропромышленный комплекс, металлообработку, химию, авиапром и, главное, станкостроение делают свое дело.



У нашей экономики есть все предпосылки продолжить уверенный рост, ведь преимущества относительно основных европейских конкурентов, у которых электроэнергия, топливо, любое сырье значительно дороже, а составляющая конечной цены, связанная с фондом заработной платы, серьезно выше, открывают перед нашим несырьевым сектором гигантские перспективы. Несырьевой неэнергетический экспорт показывает высокие темпы роста: за девять месяцев 2023 года объем экспорта в этом секторе превысил 990 млрд рублей - на 85% больше, чем в 2022 году.



Сырьевой сектор за этот же год практически на 2/3, что также не имеет аналогов в мировой геоэкономической практике, перестроился на снабжение углеводородами ведущих восточных экономик, в первую очередь Китая и Индии. Да, совокупные нефтегазовые доходы снизятся, видимо, по итогам года на 35%, но в III квартале и они продемонстрировали уверенный рост, например, в ноябре бюджет получил от экспорта углеводородов на 11% выше уровня ноября 2022 года. Но главное - в кратчайшие сроки найдены новые потребители и проложены уникальные логистические маршруты, ведь если с Китаем взаимодействие в этом секторе началось уже 15 лет назад, то с Индией, по большому счету, - только в конце прошлого года. О том, как это удалось (в том числе при помощи "блуждающих танкеров"), мы подробно писали несколько месяцев назад на страницах газеты "Завтра".



Российская экономика образца конца 2023 года уже минимально зависит от западных рынков и научных разработок. Львиную часть технологий удалось "импортозаместить", опираясь в том числе и на полузабытую советскую документацию, на опередившие время разработки советских ученых конца 1980-х годов, особенно это касается оборонных и нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, газосжижающих технологических решений. Многое, что невозможно получить по западному импорту, по тем или иным причинам отсутствует в России, например, в 2022 году внезапно выяснилось, что все высокопроизводительные микропроцессоры российской разработки выпускались тайваньской компанией TSMC, которая, разумеется, ушла с нашего рынка. Был такой полузабытый бывший "олигарх" Владимир Евтушенков, большой друг покойного Юрия Лужкова, который осваивал большие госсредства и клялся возродить отечественную микроэлектронику в Зеленограде, - где он теперь? Впрочем, так же, как и "нанотехнолог" Анатолий Чубайс.



"Для постройки собственной микроэлектронной промышленности, - пишет "Военное обозрение", - придется совершить технологическую революцию. Ограничения, наложенные на импорт полупроводникового hi-tech, не являются исключительно российским "бонусом". Американцы, контролирующие большую часть производителей чипов в мире, аналогичным образом стремятся притормозить развитие Китая. Голландской конторе ASM Lithography, выпускающей самые прогрессивные в мире фотолитографы, Соединенные Штаты запретили продавать продукцию в Китай, не говоря уже о России".



В октябре Минпромторг представил детально разработанный план, в соответствии с которым в России планируют освоить серийный выпуск наиболее необходимых микропроцессоров по топологической норме 28 нм на 300-миллиметровых кремниевых пластинах. Правительство буквально в ручном режиме занимается преодолением отставания в ключевой отрасли современной микроэлектроники. А пока продукция завозится как в режиме "параллельного импорта" из разных стран, так и напрямую закупается в странах - обладательницах данных технологий, игнорирующих западное эмбарго.



Сейчас о состоянии нашей оборонной промышленности больше всего говорит положение на фронтах СВО - видно, что основные проблемы в микроэлектронике в той или иной форме преодолеваются.



Бывший посол США в России Майкл Макфол на страницах разнообразных соцсетей задается тупым вопросом: "В чем секрет современного патриотизма в России? Спустя два года я не понимаю, почему так много россиян поддерживают ненужную, бессмысленную войну Путина".



Этот секрет не в Путине, пишет таблоид Eurasia Daily: "Скорее, не только в Путине, но и в самом народе, который доверил ему управление страной. Секрет - в синергии политического облика лидера России с текущим моментом истории и самоощущением в этом моменте российского народа, его суверенным самоопределением на внутреннем и глобальном уровнях.



В отличие от сменявших друг друга перед нашими глазами лидеров США - Буша-младшего, Клинтона, Трампа и Байдена, Путин пытается как можно более широко представлять своим согражданам суть текущего момента и логику принимаемых им решений. Американские лидеры в этот период выступали все больше с мессианскими лозунгами и короткими сообщениями в социальных сетях о том, кого следует разбомбить, а кого подвергнуть санкциям.



Достаточно сравнить бред Байдена и твиты Трампа с марафонскими конференциями Путина, и станет ясно, о чем идет речь".



В следующих статьях мы коснемся перемен в общественном сознании и поговорим о том, как большинство граждан за мгновенный, по историческим меркам, отрезок времени из аполитичного и сонного состояния вернулось к активной, осмысленной гражданской патриотической позиции, мы ведь с вами наблюдаем этот феномен в режиме онлайн, все происходит прямо у нас на глазах.



С наступающим Новым годом, друзья! Источник - завтра

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