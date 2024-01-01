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Аргентина требует от Великобритании вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова
22:49 03.01.2024

Аргентина требует от Великобритании вернуть Фолклендские острова
Буэнос-Айрес, 3 января, 2024, 22:34 - ИА Регнум. Правительство Аргентины во главе с новым президентом Хавьером Милеем призвало Британию вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова, предложив провести переговоры по этому вопросу. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В заявлении указано, что спустя 191 год после незаконной оккупации власти и народ Аргентины вновь подтверждают законные и неотъемлемые права на суверенитет над Мальвинскими островами, островом Южная Георгия, Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими районами.

"Правительство вновь выражает готовность возобновить двусторонние переговоры для поиска решения спора о суверенитете согласно положениям соответствующих резолюции Генассамблеи", - значится в официальном сообщении.

Ответа от Великобритании пока не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранее представленный план Хавьера Милея по передаче стране Фолклендских островов невозможен. Об этом 21 ноября 2023 года написала газета Express со ссылкой на официального представителя британского премьер-министра Риши Сунака.

Милей призвал Британию вернуть их по гонконгскому сценарию.

В 1982 году произошла война между Аргентиной и Великобританией за контроль над Мальвинскими островами. Конфликт продолжался около 2,5 месяца и завершился победой британцев.

Источник - Регнум
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