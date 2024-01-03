Сербия: Америка использует оппозицию в качестве рычага давления на президента Вучича

00:05 04.01.2024

03.01.2024 |

Информационное пространство Балкан может окончательно перейти под контроль англосаксов и глобальных структур



В минувшую субботу, 30 декабря, в Сербии прошло повторное голосование на выборах в Скупщину (парламент) на 35 избирательных участках из более чем 8 тысяч. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии, по результатам обработки всех бюллетеней при явке 58,77% коалиция "Александар Вучич – Сербия не должна останавливаться" получила 1 783 701 голос, или 46,75 % после обработки 100% бюллетеней. На втором месте – оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 902 450 голосами (23,66%). Третье место – у коалиции "Ивица Дачич – премьер Сербии" с 249 916 голосами (6,55%). В Скупщину также проходит коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% (191 431 голос) и блок "Мы – голос из народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который получивший 4,69% (178 830 голосов).



В свою очередь, городской избирком Белграда также провел повторное голосование на муниципальных выборах на нескольких участках. В столице по результатам обработки материалов с 92,46% участков, в столице лидирует коалиция "Александр Вучич – Белград не смеет останавливаться" с 44,55% голосов. На втором месте – прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%, попытавшийся с подачи зарубежных кураторов организовать массовые беспорядки, перекрывая центральные улицы и площади Белграда.



Впрочем, власти оказались наготове (в том числе благодаря информации, полученной от российских коллег), и очередной майдан, грозивший насилием и хаосом, удается успешно купировать. Грамотными действиями полиции удалось предотвратить эскалацию насилия в ночь с 24 до 25 декабря, однако и в предновогоднюю неделю в Белграде было неспокойно, усиленно разгонялись слухи о начале очередной митинговой волны 2 января. Однако ничего подобного не произошло – накануне в столице было относительно спокойно, досрочное голосование на нескольких избирательных участках прошло без эксцессов, начавшая в декабре показную голодовку Мариинка Тепич столь же театрально ее завершила, а Драган Джилас слезно жалуется на не оправдавших его "высокого доверия" западных партнеров, включая американского посла в Белграде Хилла.



По мнению профессора Белградского университета Срджана Перишича, протесты провалились, потому что их организаторы "не могут собрать большое количество людей. Не все белградцы, проголосовавшие на выборах за прозападную оппозицию, хотят идти на демонстрации… Общество в Сербии не разделено, как это было в Киеве и на Украине в 2013 году. В то время на Украине был раскол (общества) пополам, и существовало бесчисленное множество прозападных организаций, которым удалось привлечь на свою сторону молодежь и элиту. В Сербии 85% граждан против НАТО, более 60% – против ЕС. Молодежь в Сербии не прозападная, она национальна". Западные кураторы разочарованы, так как понимают, что граждане не хотят выходить на улицы: "Американский посол тайно поддержал протестующих, но публично поздравил победителей и президента (Сербии) Вучича, поскольку понимал, что протесты не увенчаются успехом". Понимая, что оппозиция не в состоянии победить, Америка использовала протесты в качестве инструмента, призванного "тайно оказать давление на президента Сербии, чтобы тот уступил американским требованиям относительно Косово".



Ранее Вучич заявил о невозможности революции в Сербии, поскольку граждане выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования накануне на некоторых избирательных участках. "Сербская прогрессивная партия благодарит за огромную поддержку и помощь президента Республики Сербия Александара Вучича и народ Сербии, который является нашей силой. Мы продолжим бороться еще упорнее, чтобы ускорить экономический прогресс Сербии, повысить уровень жизни граждан", – отмечается в благодарственном заявлении партии, адресованном главе государства, намеренного продолжать сбалансированный внешнеполитический курс в попытке удержать шаткий баланс в диалоге с Брюсселем, Вашингтоном, Москвой, Пекином, а также Турцией и другими государствами Ближнего Востока.



Ответить положительно на вопрос, удастся ли усидеть на нескольких "стульях" в текущей непростой ситуации, достаточно сложно. Во всяком случае, любые попытки наладить конструктивный диалог с незападными центрами силы и впредь будет наталкиваться на мощнейшее сопротивление – не только уличное, но также кулуарное и информационное. Очередное тому доказательство – разгорающийся скандал из-за утечки документов, согласно которым государственная компания Telekom Srbija втихаря продает свое имущество (1842 телекоммуникационные вышки и инфраструктуру в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории) англосаксонскому медиа-холдингу United Media. Покупка активов входящей в него британской инвестиционной фирмой Actis GP LLP будет финансироваться за счет кредитов Международной финансовой корпорации и Всемирного банка.



Созданный сотрудниками ЦРУ при поддержке британцев и структур печально известного Сороса финансово-информационный спрут в последние годы активно скупает региональные СМИ и провайдеров в соответствии с долгосрочными геополитическими интересами на Балканах. В результате сербские власти однажды могут окончательно утерять контроль за информационным пространством страны, в то время как уже сегодня на в республиках бывшей социалистической Югославии российские СМИ подвергаются цензуре и блокировкам со стороны подконтрольных Западу провайдеров и операторов коммуникационных сетей.