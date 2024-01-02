Замыкая/повторяя круг – итоги года, - Р.Рысмамбетов

00:08 04.01.2024 Замыкая/повторяя круг – итоги года

Р.Рысмамбетов: Под конец 2023 года хочется похвалить его. Как говаривали наши предки – страна на месте, мы живы, не сильно болеем – шүкір! Выжившие просто обязаны поблагодарить Всевышнего за этот год. Должны ли мы воздавать хвалу правительству – другой вопрос



Расул Рысмамбетов, 31 декабря 23



Под конец 2023 года хочется похвалить его. Как говаривали наши предки – страна на месте, мы живы, не сильно болеем – шүкір! Выжившие просто обязаны поблагодарить Всевышнего за этот год. Должны ли мы воздавать хвалу правительству – другой вопрос.

Есть несколько итогов года – в зависимости от угла зрения и высоты позиции. Так, разнится инфляция в зависимости от регионов. Часто бывает, что в Таразе цены растут медленнее чем в Алматы, а в Атырау – динамика цен на продовольствие в какие-то месяцы – лучше, чем в Таразе.

Поэтому итоги года у каждого свои. Правительство радуется статистике, простые люди одному мандарину на троих на новогоднем столе, а условно средний класс – тому, что их бизнес не закрылся.

Нет ни капли сарказма в том, чтобы быть довольным итогам уходящего года. После январских событий 2022 года и начала военных действий в Украине – Казахстан прожил эти два года в тревожном ожидании повторения внутренних волнений и левый берег без плана, без четкого видения, на ощупь и слух пожарно реагировал на любой шум в интернете. Даже одиночный скрип в соцсетях вызывал паническую реакцию в экономике, когда правительство (это не только Кабмин, но и акиматы в регионах) запускало руки в закрома Родины и заливало искры бюджетом.

Начавшаяся медленно в 2022 году и набирающая темп в 2023 году смена старых чиновников на их родственников помоложе буквально выкосила среднее звено госменеджмента, обнулив институциональную память в ведомствах. Если это среднее звено средне планировало и слабо выполняло задачи в прошлые годы, то в этом году и захромало и планирование, но продолжило ползти в сторону Нацфонда и ЕНПФ. Активная борьба с коррупцией, начавшаяся еще до 2019 года, стреножила страхом многие ведомства, а в 2022-23 годы раздалась команда "вспышка спереди!" и многие госорганы просто легли, соглашаясь ползти в светлое будущее только по письменному распоряжению вышестоящего руководства.

На уровне простых граждан, налогоплательщиков, есть небольшое недопонимание в какую сторону идет государство, какие четкие экономические планы готовы осуществить, а не пересмотреть госорганы. Очень активные аресты коррупционеров в целом не снижают уровень коррупции, а тормозят вообще любые решения. Недостаток средств в бюджете – не заставляет правительство экономить, а мотивирует Кабмин запускать новые программы и по нескольку раз в год повышать нормы залезания в Нацфонд, а также предлагать повышать налоги.

Никто не спорит, что нынешнее правительство приняло на себя бремя в тот момент, когда вся коммунальная инфраструктура уже начала рассыпаться, что, вероятнее всего, приведет к удвоению трансфертов из Нацфонда уже в следующем году. Однако из отчетов правительства и акиматов мы больше слышим невнятную бравурную песенку, которую, не зная текста, весело бормочут какие-то люди на брифингах.

В 2023 году Казахстан более или менее выработал иммунитет к сложившейся ситуации, однако решительные меры нерешительно ждут нас в стратегических бумагах. Вне всякого сомнения, 2024 год требует реализации планов уже с первых часов.

На уровне Левобережья – года прошел неплохо. Поставлено на утрату несколько национальных проектов, что значительно сэкономило бюджетные средства.

В 2023 году Национальный банк и экономика в целом – победили инфляцию. Если в начале года она была выше 20%, то год мы завершаем на уровне 10.3% (январь-ноябрь) и вероятно это снизится до однозначных значений по итогам года – 9.6-9.8%

Например, цены на продовольственные товары за январь-ноябрь выросли на 9,2% (в октябре 2023г. инфляция в годовом пересчете была 10,4%), непродовольственные товары – на 9,9% (в октябре 2023г. – 11,1%), платные услуги – на 12% (в октябре 2023г. – 11%).

Благодаря снижению инфляции и вероятнее всего более стабильному курсу тенге к доллару в следующем году (в том числе и из-за политики ФРС США) – Казахстан сможет активнее занимать средства и начать перевооружать экономику.

Государство решилось на давно требуемый и непопулярный шаг повышения коммунальных тарифов. Это было сделано в рамках программы "инвестиции в обмен на тарифы". Шаг тяжелый и был сделан в идеальное время – лето, чтобы у людей не возникло ощущение, что срочно нужно протестовать на площадях. В 2024 году рост тарифов продолжится и мы, плательщики тарифов, искренне надеемся, что государство будет следить, чтобы те самые собственники, которые не вкладывались в инфраструктуру прошлые десять лет – теперь смогут это сделать.

В результате не вполне прозрачной договоренности между неназванными людьми – Казахстан вернул себе контроль над банком Jusan. Плюсом тут является дееспособность наших олигархов двигаться в интересах государства. Не вполне понятно, что получат олигархи, которые договорились с американской головной компанией, но результат их глубоководных маневров пока устраивает.

Возврат Арселора в новом названии Qarmet тоже, по идее, можно назвать победой, если это не мы переплачиваем из каких-то тайных госфондов и выдаем новой операционной компании 355 млн. долларов США под немилосердные 15% годовых. Вообще, вероятнее всего такой заем продолжится в общем объеме в 1 млрд. долларов – каким является размер облигационной программы. Андрей Лаврентьев, владелец новой компании, вроде и спас престиж президента и правительства и ему не должны позволить упасть. Такая смена собственности требует дополнительных пояснений, но думаю уже в первом квартале 2024 года туман рассеется.

Так совпало, что как раз в этот момент правительство решило пополнить госбюджет экзотическим образом, продав долю в Казмунайгаз Нацбанку за потенциально 1,3 трлн. тенге. А вырученные деньги ФНБ Самрук-Казына отдал в бюджет. ФНБ СК уже долгое время будучи образчиком компании замкнутого цикла – забирает деньги у богатых "дочек" и тратит их на бедных – заплатил рекордные дивиденды государству. Раньше этот деньгооборот часто сужался до тонкого ручейка в бюджет. Это и является основной причиной, почему правительство стесняется отдавать фонду в управление все госактивы, предпочитая держать доли в ERG и Казахмыс в комитете госимущества.

В 2023 году государство в лице Агентства финрегулирования (АРРФР) предложило ряд важных изменений в законодательство. Администрация президента и АРРФР весь год провели в, надеюсь, плодотворных переговорах с коммерческими банками, чтобы в 2024 году началось активное корпоративное кредитование казахстанского бизнеса.

Круг бизнеса, которому можно без чудовищных рисков занять деньги – сужается, однако это придется делать, что вероятно заставит АФР снижать требования резервирования. Иначе встречи нынешнего года прошли впустую. Ведь банки не могут дать кредит под высокие риски – потому что в первую очередь это запрещают требования АРРФР.

Инвестиционный фонд Казахстана вернулся в Байтерек. Не просто спорная, а прямо "кривая" приватизация ИФК за копейки наконец откручивается назад и теперь у Байтерека будет дочерняя компания, которая сможет управлять проблемными активами, которые уже накопились.

В экономическом смысле регионы не сильно изменились. Акимы регионов все еще ждут "голоса свыше" и опасаются сами активно развивать регионы по своим планам, предпочитая безопасное выполнение поручений. В ряде региональных социально-предпринимательских корпораций (СПК) идет активная зачистка старых грехов и продажа компаний, через которые извлекались деньги. В 2024 году хотелось бы активнее передавать в регионы тяжесть экономических решений, потому что качество экспертизы где-то похожее – в столице лучше владеют книжными знаниями и мало понимают местные реалии, тогда как в регионах не особо владеют книгами, зато хорошо импровизируют на слух, исходя из местной обстановки.

Большой победой является создание министерства водных ресурсов и ирригации, а также министерства промышленности и строительства. Если министерства осознают свое назначение и роль для будущего, то нас ждут большие победы. Если не осознают, то пропадет вода и не будет промышленности. Любопытно – будут ли отменять продажу стратегических НИИ в водном хозяйстве китайским инвесторам с последующей передачей в МВР? И передадут ли казахстанские государственные Отбасы банк, КЖК и Самрук констракшн в МПС?

Из тревожных ожиданий на 2024 год – это декларирование доходов и грядущее повышение налогов. Меры, казалось бы, логичные и может даже вынужденные. Однако стричь ягнят (облагать налогом микро- и малый бизнес) дело не очень выгодное. Неловкими руками можно зарезать налоговыми ножницами часть ягнят.

Что касается декларирования доходов – мера скорее сомнительная, чем реальная. В условиях, когда у чиновников больше швейцарских часов, чем у бизнесменов, а люксовые машины у министров – лучше, чем у владельцев бизнеса – декларация доходов бизнеса кажется преждевременной. Да, понятно, что многим чиновникам часы подарили богатые родственники, а люксовые машины куплены за госсчет, но все же определенный дисбаланс наблюдается. Когда даже средней руки брокер может украсть личные данные казахстанцев и обзванивать клиентов банков – основными бенефициарами декларирования станут преступники, специализирующиеся на вымогательствах и киднеппинге.

В 2024 году нас ждет более стабильный курс тенге, потому что ФРС США будут снижать ставки, а значит будет небольшая передышка. В этот момент крайне важно правительству пересмотреть многие затраты, тратить только на очень необходимые вещи. Казахстанцы давно уже не такие суровые как в начале 1990-ых, но видно придется возвращаться к первобытному состоянию выживания. Не думаю, что в 2024 году надо ожидать поворота и побед в экономике. Из нынешнего состояния экономики выбежать невозможно, только выползти на зубах и нервах. Бежать мы еще не можем. Но это не должно звучать пессимистично, ведь в государстве есть деньги, высокий инвестиционный рейтинг и все подходящие внешние условия. Нас ждет долгий путь и у нас есть все, чтобы его преодолеть. Ровно через год весь высший госаппарат должен встречать 2025 год с неврозом и истощением, но и довольный тем, что использовал потенциал и возможности. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704316080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы обсудили в Правительстве

- Введение маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсудили в Правительстве

- Казахстанцам уже некуда затягивать пояса

- Политолог Данияр Ашимбаев: отсутствие изменений в Казахстане – главный итог 2023 года

- Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики состоялось в Правительстве

- Кадровые перестановки

- Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов рассмотрели в Правительстве

- Замыкая/повторяя круг – итоги года

- Отношения зашли в тупик: политологи о том, как Казахстан пережил 2023 год

