 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кандидатом в президенты США выдвинулся Кеннеди из клана Кеннеди
00:15 04.01.2024

В США определился новый кандидат в президенты
Роберт Кеннеди-младший собрал подписи в Юте для выдвижения в президенты США, сообщает Zakon.kz.
В США определился новый кандидат на президента - Роберт Кеннеди-младший собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году. Об этом сообщается на сайте политика.

Ожидается, что 3 января Кеннеди-младший объявит о планах попадания в списке кандидатов во всех 50 штатах страны. Он является племянником бывшего президента США Джона Кеннеди.

В 2024 году жителям США предстоят президентские выборы - событие, которое определит судьбу страны на ближайшие четыре года.

Очередные, 60-е, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США.

С января 2024 года в стране начнутся кокусы и праймериз, которые завершатся летом. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Накануне экс-президент Дональд Трамп объявил, что будет добиваться выдвижения кандидатуры на пост президента от республиканцев в 2024 году. Его представители подали заявку на участие в выборах в Федеральную избирательную комиссию. Действующий президент-демократ Джо Байден еще не объявлял о своем участии в выборах 2024 года, но убежден в возможности победы над Трампом.

Жанель Абдрахманова

Источник - Zakon.kz
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