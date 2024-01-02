Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских

00:32 04.01.2024

Полиция Мангистау 3 января 2024 года заявила, что уголовное дело в отношении полицейских прекращено. Однако адвокат потерпевшей стороны рассказала, что дело до сих пор расследуется Антикором, сообщает Zakon.kz.



