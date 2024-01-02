|Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских
00:32 04.01.2024
Полиция Мангистау 3 января 2024 года заявила, что уголовное дело в отношении полицейских прекращено. Однако адвокат потерпевшей стороны рассказала, что дело до сих пор расследуется Антикором, сообщает Zakon.kz.
Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил заявила порталу Lada.kz, что информация, предоставленная департаментом полиции Мангистауской области о том, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции прекращено в связи с отсутствием состава преступления, не соответствует действительности.
По словам Ажар Абдил, расследованием уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов занимается антикоррупционная служба нашего региона и процесс все еще не завершен.
"Материалы досудебного расследования находятся в производстве следственно-оперативной группы, созданной из числа опытных профессионалов, которую возглавил заместитель начальника управления Дастан Сахариев. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление достоверных фактов, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", – заявила Ажар Абдил.
Она подчеркнула, что уголовное дело возбуждено не в отношении полицейских, расследовавших убийство Валерии Шальновой, а в отношении сотрудников, которые никакого отношения к расследованию убийства не имели и в состав следственно-оперативной группы не входили.
"Однако они позволили себе вмешательство в это дело. Следует отметить, что сотрудники следственно-оперативной группы управления полиции Актау во главе с Римой Лобян сделали все возможное и невозможное, чтобы собрать достаточную доказательную базу причастности подозреваемого к совершенным преступлениям, где после согласования с надзирающим прокурором дело было направлено в суд. В настоящее время судебный процесс над подсудимым еще не завершен", – заключила Ажар Абдил.
Тело спортсменки Валерии Шальновой, двукратной чемпионки РК по рукопашному бою, нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье "Доведение до самоубийства". Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье "Оставление в опасности", а в конце концов и по статье 99 УК РК "Убийство".
24 октября 2023 года стало известно, что в отношении полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, заведено уголовное дело. Их подозревали в "превышении должностных полномочий". Позже полиция заявила о невиновности сотрудников, тем временем потерпевшие подчеркнули, что дело дошло до суда только благодаря общественному резонансу.
Жанель Абдрахманова