Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк

00:35 04.01.2024

The Telegraph UK

Великобритания



Новый год может закончиться для Украины жестоким предательством Запада



Бесхребетные лидеры готовятся предать Украину, пишет The Telegraph. Из-за убедительных успехов России и очевидной беспомощности киевского режима готовность союзников помогать Киеву тает на глазах. Запад расписался в собственной несостоятельности.



Украина вступила в 2023 год преисполненная надежд. Ее войска только что одержали целую вереницу стратегических побед - сначала в Херсоне, а затем в Харькове - отбив у русских значительную часть утраченных территорий. Казалось, что вера в скорую победу в западных столицах лишь крепнет.



К концу января европейские и американские лидеры говорили уже не о том, отправлять ли основные боевые танки Запада, а о том, сколько и когда. Тон задала Великобритания. Она не только подтвердила, что ВСУ получат грозные "Челленджеры 2" (Challenger II), но и надавила на Вашингтон и Берлин дипломатически, чтобы они последовали примеру Лондона. Оба поддались ее уговорам. С гарантированными поставками танков надежды на предстоящее контрнаступление были велики.



В 2024 году же настроение царит совсем другое. Контрнаступление на юге не смогло нанести решающий удар по силам Путина. Российская экономика выдержала западные санкции, стремительно милитаризовавшись. Это, в свою очередь, позволило обеспечить непрерывный поток боеприпасов на фронт. Тем временем Украина испытала на себе одну из крупнейших бомбардировок с начала конфликта, а ее единый фронт дает трещины - сказывается всеобщий призыв на военную службу.



Всего несколько месяцев назад Запад провозгласил стойких защитников Украины оплотом либеральных ценностей и свобод, которые мы лелеем. Сегодня же западные правительства дают понять, что их терпение иссякает, а с ним - и готовность оказывать Киеву военную и экономическую поддержку.



Повернуться спиной к украинскому народу сейчас, так быстро и к тому же после нескольких месяцев жестоких боев, значит, не просто расписаться в моральной несостоятельности, но и совершить стратегическую оплошность.



Сомнение правительств в целесообразности нынешней поддержки глубоко разрушительного конфликта, конца которому не видно, понятно и по-своему даже простительно. Даже при лучшем сценарии боевые действия вдоль почти всей тысячекилометровой линии фронта в краткосрочной или среднесрочной перспективе наверняка зайдут в тупик.



Между тем западные экономики и бюджеты все еще восстанавливаются после пандемии и прошлогоднего энергетического шока. Глобальные цепочки поставок по-прежнему в движении, однако ситуация на Ближнем Востоке обостряется, и хуситы все жестче диктуют условия торговли и прохода в Красном море. Тем самым они нанесли еще один удар по хрупкой мировой экономике.



Наконец, есть и самоочевидная проблема: через год в Белом доме может снова обосноваться республиканская администрация. Вместе с этим забрезжила угроза, что американское финансирование прекратится. Даже нынешней администрации Байдена и той приходится бодаться с непокорным Конгрессом. Тем временем в ЕС перевод средств заблокировал венгерский премьер Виктор Орбан.



В совокупности картина вырисовывается самая мрачная. Украинское наступление провалилась, вдоль большей части фронта сложилась патовая ситуация, российская мощь крепнет, а Запад отвлекается на другие вопросы. Несмотря на скромные военные успехи, Киев оказался в гораздо более остром положении, чем в прошлом году.



Однако ситуация отнюдь не безнадежна. Украина наращивает внутреннее производство оружия, чтобы ослабить зависимость от Запада. Зима по-своему благоволит ВСУ: Киев сможет укрепить, защитить и консолидировать территориальные завоевания, достигнутые за последний год, тогда как Россия отчаянно пытается продвинуться вперед. И, конечно же, десятки тысяч украинских солдат прошли обучение за рубежом. Украина сможет воспользоваться затишьем на поле боя, чтобы объединить эти подразделения в сплоченные батальоны и бригады, отсутствие которых отчетливо ощущалось в прошлых наступлениях.



Москва готовится бросить на военные нужды целую треть государственных расходов. Киев не сможет "перестрелять" русских, выпустив больше снарядов. Поэтому ему следует уделить приоритетное внимание системам противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбе, обосновать необходимость передачи артиллерии из европейских запасов и удерживать отвоеванные позиции.



Если это удастся, Россия поймет, что ставка на истощение противника не работает. Хотя она превосходит по военному производству Украину и ЕС, ее экономика все больше переходит на военные рельсы. Путин рассчитывает, что Запад дрогнет первым, а его решимость сломается. Если же мы будем стоять непоколебимо, мы сможем лишить его победы - и даже положим конец его режиму. В противном случае нас ждет победа России, которая в 2024 году закончится не только крахом независимой Украины, но и гибелью всех надежд на европейский суверенитет.



Автор статьи: Роберт Кларк (Robert Clark)