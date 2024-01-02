 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.01.2024
01:38  2024 год будет еще страшнее предыдущего, - Арис Руссинос
00:40  Экс-главу "Алматыэлектротранса" Мурзакаримова объявили в розыск
00:35  Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк
00:32  Убийство спортсменки в Актау: стали известны подробности уголовного дела против полицейских
00:29  Четыре причины удара по Белгороду и пять необходимых ответов на него, - Геворг Мирзаян
00:24  Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
00:15  Кандидатом в президенты США выдвинулся Кеннеди из клана Кеннеди

00:08  Замыкая/повторяя круг – итоги года, - Р.Рысмамбетов
00:05  Сербия: Америка использует оппозицию в качестве рычага давления на президента Вучича
00:01  Украина продолжает обстрел Белгорода... Росгенералы доедают оливье...
Среда, 03.01.2024
22:49  Аргентина требует от Великобритании вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова
19:19  С наступательным 2024-м! Российское государство: смена эпох, - Николай Сорокин
18:18  Иностранных диверсантов больше нет. Токаев рассказал новую версию кантарского восстания
16:23  Иран. Террористы взорвали траурную церемонию у могилы генерала Сулеймани -более 100 погибших
16:16  В Казахстане осужден на 6 лет еще один воевавший за русских в Донбассе
15:22  Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны, - Давид Нармания
15:20  Путину грозят убийством, России - распадом: где реально рванет в 2024-м? - В.Никифорова
14:43  Вину искупил. Осужденный за взятки и лишенный звания генерала РосМВД Трифонов погиб на Укрфронте
14:38  Узбекистан. Канал Чирчик очистили от строительного мусора... после публикаций в СМИ
14:10  Британские ученые установили причину смерти британских расхитителей гробницы Тутанхамона
14:08  Как Россия укрепит БРИКС в 2024 году
12:28  "Газпром" продолжает качать кровавый газ через Украину в Европу
12:18  Аксакалам махаллей в Узбекистане продлят срок полномочий с 3-х до 5-ти лет
12:11  Войны будущего: названы ожидающиеся в 2024 году вооруженные конфликты, - Sky News
11:48  "Новый Казахстан". Токаев рассказал народу о развале системы ЖКХ и неработающих ТЭЦ
11:32  В Узбекистане опровергли информацию о завозе искусственного риса из Китая
11:11  Америка против хуситов на Красном море: кто кого,- Ю.Борисов
10:12  Ливийские реалии: наступивший год легкой жизни не обещает, - А.Веселов
09:22  Африка. Итоги 23-го. Впереди - новые перевороты и их будет много...
08:06  Контур надежды. Главные итоги уходящего 2023-го, - В.Винников
07:17  Вышел в свет философский труд А.Дугина "Интернальные онтологии: сакральная физика и опрокинутый мир" (рецензия)
01:16  Призрак империи: в ушедшем году Австро-Венгрия восстала из могилы, - Олег Хавич
01:12  Есть ли жизнь на экзопланетах? - Угур Гювен
01:00  Достижения 2023: Южно-Китайские море защитят СВЧ-дроны
00:39  Япония: премьер Кисида не самурай, у него на политическое сэппуку-харакири не хватает духа
00:35  Что творится с нашим миром? - Томас Фридман
00:29  В Ливане израильской ракетой убит зам главы политбюро ХАМАС аль-Арури
00:28  Загадочные взрывы и тряс земли в Нью-Йорке
00:26  Спасут ли режим Зеленского хваленые F-16?
00:06  Особо древний некрополь IV-III веков до нашей эры обнаружили при строительстве дорожной развязки на Кубани
Вторник, 02.01.2024
19:28  В Киеве громко, темно и страшно...
18:15  Горячие эстонские не парни... В Эстонии ввели равенство браков вне зависимости от пола участников
18:12  СаудАравия, стремительно согласовав все процедуры, присоединилась к БРИКС
18:08  Разбор завалов в японской Исикаве - извлечено более 70 трупов
16:05  Ножом в шею. Тяжело ранен лидер крупнейшей оппозиционной партии Южной Кореи - Ли Чжэ Мен
14:03  Зеленский анонсировал в 2024-м новый бандер-наступ на Крым
13:00  В аэропорту Токио пассажирский борт столкнулся с военным транспортником - оба горят
12:50  Выпущена многотомная книга "Наследие монголов, распространенное по всему миру"
12:42  От апартеида к геноциду, - профессор Джон Миршаймер
12:32  В Улан-Баторе появится метро
12:29  В первые сутки 2024 года в Узбекистане родились 1859 детей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад в шаге от предательства Украины, - Роберт Кларк
00:35 04.01.2024

The Telegraph UK
Великобритания

Новый год может закончиться для Украины жестоким предательством Запада

Бесхребетные лидеры готовятся предать Украину, пишет The Telegraph. Из-за убедительных успехов России и очевидной беспомощности киевского режима готовность союзников помогать Киеву тает на глазах. Запад расписался в собственной несостоятельности.

Украина вступила в 2023 год преисполненная надежд. Ее войска только что одержали целую вереницу стратегических побед - сначала в Херсоне, а затем в Харькове - отбив у русских значительную часть утраченных территорий. Казалось, что вера в скорую победу в западных столицах лишь крепнет.

К концу января европейские и американские лидеры говорили уже не о том, отправлять ли основные боевые танки Запада, а о том, сколько и когда. Тон задала Великобритания. Она не только подтвердила, что ВСУ получат грозные "Челленджеры 2" (Challenger II), но и надавила на Вашингтон и Берлин дипломатически, чтобы они последовали примеру Лондона. Оба поддались ее уговорам. С гарантированными поставками танков надежды на предстоящее контрнаступление были велики.

В 2024 году же настроение царит совсем другое. Контрнаступление на юге не смогло нанести решающий удар по силам Путина. Российская экономика выдержала западные санкции, стремительно милитаризовавшись. Это, в свою очередь, позволило обеспечить непрерывный поток боеприпасов на фронт. Тем временем Украина испытала на себе одну из крупнейших бомбардировок с начала конфликта, а ее единый фронт дает трещины - сказывается всеобщий призыв на военную службу.

Всего несколько месяцев назад Запад провозгласил стойких защитников Украины оплотом либеральных ценностей и свобод, которые мы лелеем. Сегодня же западные правительства дают понять, что их терпение иссякает, а с ним - и готовность оказывать Киеву военную и экономическую поддержку.

Повернуться спиной к украинскому народу сейчас, так быстро и к тому же после нескольких месяцев жестоких боев, значит, не просто расписаться в моральной несостоятельности, но и совершить стратегическую оплошность.

Сомнение правительств в целесообразности нынешней поддержки глубоко разрушительного конфликта, конца которому не видно, понятно и по-своему даже простительно. Даже при лучшем сценарии боевые действия вдоль почти всей тысячекилометровой линии фронта в краткосрочной или среднесрочной перспективе наверняка зайдут в тупик.

Между тем западные экономики и бюджеты все еще восстанавливаются после пандемии и прошлогоднего энергетического шока. Глобальные цепочки поставок по-прежнему в движении, однако ситуация на Ближнем Востоке обостряется, и хуситы все жестче диктуют условия торговли и прохода в Красном море. Тем самым они нанесли еще один удар по хрупкой мировой экономике.

Наконец, есть и самоочевидная проблема: через год в Белом доме может снова обосноваться республиканская администрация. Вместе с этим забрезжила угроза, что американское финансирование прекратится. Даже нынешней администрации Байдена и той приходится бодаться с непокорным Конгрессом. Тем временем в ЕС перевод средств заблокировал венгерский премьер Виктор Орбан.

В совокупности картина вырисовывается самая мрачная. Украинское наступление провалилась, вдоль большей части фронта сложилась патовая ситуация, российская мощь крепнет, а Запад отвлекается на другие вопросы. Несмотря на скромные военные успехи, Киев оказался в гораздо более остром положении, чем в прошлом году.

Однако ситуация отнюдь не безнадежна. Украина наращивает внутреннее производство оружия, чтобы ослабить зависимость от Запада. Зима по-своему благоволит ВСУ: Киев сможет укрепить, защитить и консолидировать территориальные завоевания, достигнутые за последний год, тогда как Россия отчаянно пытается продвинуться вперед. И, конечно же, десятки тысяч украинских солдат прошли обучение за рубежом. Украина сможет воспользоваться затишьем на поле боя, чтобы объединить эти подразделения в сплоченные батальоны и бригады, отсутствие которых отчетливо ощущалось в прошлых наступлениях.

Москва готовится бросить на военные нужды целую треть государственных расходов. Киев не сможет "перестрелять" русских, выпустив больше снарядов. Поэтому ему следует уделить приоритетное внимание системам противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбе, обосновать необходимость передачи артиллерии из европейских запасов и удерживать отвоеванные позиции.

Если это удастся, Россия поймет, что ставка на истощение противника не работает. Хотя она превосходит по военному производству Украину и ЕС, ее экономика все больше переходит на военные рельсы. Путин рассчитывает, что Запад дрогнет первым, а его решимость сломается. Если же мы будем стоять непоколебимо, мы сможем лишить его победы - и даже положим конец его режиму. В противном случае нас ждет победа России, которая в 2024 году закончится не только крахом независимой Украины, но и гибелью всех надежд на европейский суверенитет.

Автор статьи: Роберт Кларк (Robert Clark)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704317700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Актуализацию Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы обсудили в Правительстве
- Введение маркировки лекарственных средств и ювелирных изделий обсудили в Правительстве
- Казахстанцам уже некуда затягивать пояса
- Политолог Данияр Ашимбаев: отсутствие изменений в Казахстане – главный итог 2023 года
- Очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики состоялось в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Вопросы реализации крупных инвестиционных проектов рассмотрели в Правительстве
- Замыкая/повторяя круг – итоги года
- Отношения зашли в тупик: политологи о том, как Казахстан пережил 2023 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  