 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-главу Алматыэлектротранса Мурзакаримова объявили в розыскЭкс-главу "Алматыэлектротранса" Мурзакаримова объявили в розыск
00:40 04.01.2024

Экс-главу ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова 26 декабря 2023 года объявили в розыск, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

В ориентировке сказано, что его разыскивают уже восемь дней.

Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Розыск ведет Департамент экономических расследований по городу Алматы.

3 августа 2023 года стало известно, что бывшего руководителя "Алматыэлектротранса" Бекмырзу Игенбердинова осудили на пять лет за покушение на хищение. До 2022 года он был гендиректором ТОО "Алматыэлектротранс". В конце сентября 2022 года Игенбердинова отстранили от должности руководителя "Алматыэлектротранса" в связи с проведением следственных мероприятий и арестовали. Антикоррупционная служба сообщала, что экс-глава "Алматыэлектротранса" получил от предпринимателя 160 тысяч долларов за подписание актов выполненных работ и выплаты по ним.

Анастасия Стативкина

Источник - Zakon.kz
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