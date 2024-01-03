Израиль на Ближнем Востоке: на семи фронтах, - В.Бурт

10:47 04.01.2024 Врагов у еврейского государства становится все больше, а шансов победить – все меньше



Когда в октябре, ответив на террористическую атаку исламского радикального движения ХАМАС, израильская армия вошла в сектор Газа и начала там крушить все подряд, у нее был только один враг. С тех пор число недругов еврейского государства значительно увеличилось. По словам министра обороны Йоава Галанта, Израиль действует на семи фронтах. Но не исключено, что список его врагов увеличится.



ЦАХАЛ ведет тяжелые бои в Газе, пытаясь уничтожить живую силу и военную структуру ХАМАС. Шиитская ливанская организация "Хезболла" подвергает ракетным атакам северную часть Израиля, на что следуют адекватные ответы. Неспокойно в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан, где ситуация грозит выйти из-под контроля.



Израиль ведет обстрелы Сирии в районе Голанских высот, которые не контролирует армия Башара Асада. Целью атак являются проиранские боевики, поддерживающие "Хезболлу". Конфронтация Израиля с самим Ираном пока ограничивается угрожающими заявлениями с обеих сторон. Очередное прозвучало из Тегерана, после того как в окрестностях Дамаска погиб высокопоставленный советник Корпуса стражей исламской революции Сейед Рази Мусави. По утверждению иранской стороны, удар был нанесен Израилем, и он за это поплатится.



Онлайн-газета The Times of Israel, утверждает, что генерал Мусави координировал военное сотрудничество Ирана и Сирии и отвечал за поставки оружия "Хезболле". Видимо, он был важной персоной, поскольку из-за сообщения о его гибели были прерваны передачи на государственном телевидении Тегерана.



В числе врагов Израиля – хуситы йеменского движения "Ансар Аллах", которые атаковали территорию еврейского государства. Теперь они обрушили огонь на корабли в районе Красного моря. Из-за их пиратских действий многие компании были вынуждены сменить направление. Однако хуситы наверняка не оставят в покое еврейское государство, ведь их лозунг – "Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям и победа исламу".



На днях заявило о себе шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", объявившее об успешном ударе по "жизненно важной израильской цели" в Средиземном море. Ранее оно брало на себя ответственность за атаки на военные базы США в Сирии и Ираке.



По заявлению движения, оно будет и впредь поддерживать палестинский народ в секторе Газа, а также давать ответ на "зверства" Израиля. Не известно о возможностях этого движения, но не исключено, что их заявление - не более чем декларация.



Однако главным источником беспокойства Тель-Авива остается Газа. По утверждению командования израильской армии, моральный дух военных высок, они ведут успешные действия, в частности, разрушена большая часть тоннелей ХАМАС, взяты в плен сотни боевиков, уничтожаются руководители движения.



Однако главные цели операции не выполнены – противник ведет ожесточенное сопротивление, в его руках продолжают находиться заложники. Кроме того, Израиль несет потери – не критические, однако такие, на которые болезненно реагирует общество.



По сообщению корреспондента телеканала "Нил Двори", израильские военные готовятся изменить стратегию в секторе Газа – вместо активных действий будут вести вялотекущие бои. Это якобы соответствует требованиям США – ослабить массированные бомбардировки с воздуха и наземные операции в городских районах.



Армия хочет расширить буферную зону, чтобы жители Газы не смогли приблизиться к пограничному барьеру, который называют Железной стеной. Оттуда будут совершаться точечные рейды израильтян, но присутствие войск в секторе будет значительно меньшим, чем сейчас.



Изменение стратегии направлено на истощение ХАМАС, но для достижения окончательной победы потребуется очень много времени. Это подтвердил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви: "У этой войны есть необходимые и нелегкие цели. Она ведется на сложной территории, в плотной застройке, где террористы одеты как гражданские лица. Вот почему война будет продолжаться еще много месяцев, и мы будем действовать разными методами".



Ему вторит председатель комитета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн, выступивший недавно на заседании кнессета. Он отметил, что Израиль "переходит от второго к третьему этапу" − военной операции в Газе, и общественность должна готовиться к длительной войне.



Выдержит ли ее Израиль? Морально, может быть, да – население требует от власти покончить с террористами. Хотя многие граждане уже готовы пойти на мирное соглашение с ХАМАС, чтобы сохранить жизни военных и возвратить заложников. Хотя все больше мучает вопрос – живы ли они?..



Такой изнурительной и тяжелой войны Израиль не вел никогда в истории. И не сталкивался со столь мощными, изощренными и жестокими врагами. Да и не требовалось таких больших денег маленькому государству. В октябре издание Calcalist со ссылкой на данные израильского министерства финансов сообщило, что операция "Железные мечи" обойдется государству более чем в 50 миллиардов долларов. Но расчет основывался на том, что боевые действия продлятся еще не более месяца и ограничатся Газой.



Между тем, столкновения идут уже гораздо дольше и вышли за пределы сектора. Как сообщает агентство Bloomberg, которое ссылается на прогноз Минфина, в будущем году Израилю необходимо увеличить расходы на оборону как минимум на 30 миллиардов шекелей, или на 8,3 миллиарда долларов.



Но и тут необходима ремарка. Расчеты основаны на ожидании, что война с ХАМАС завершится в первом квартале 2024 года. Даже если это произойдет, понадобятся еще 10 миллиардов шекелей - 2,7 миллиарда долларов для эвакуации около 120 тысяч человек из опасных приграничных районов Израиля, восстановления разрушенных во время террористических атак поселений и на увеличение бюджетов правоохранительных органов.



Тем не менее даже таких колоссальных затрат может не хватить, и по-прежнему необходима помощь США. Сколько даст Вашингтон неизвестно, ведь у него на шее тяжким грузом висит Украина. Поэтому Зеленский и его соратники с напряженным вниманием следят за событиями на Ближнем Востоке, опасаясь, что известная поговорка "Рука дающего не оскудеет" утратит свое значение.



…Даже если Израиль в конечном итоге сумеет разгромить ХАМАС, это не избавит его от решения сложнейших проблем. Вот лишь некоторые: что будет с Газой, кто станет ею руководить? И как сделать сектор мирным и стабильным?



Отгородиться от Газы опасно, место ХАМАС могут занять другие, близкие ему по духу группировки. В Газе усилит влияние "Хезболла", туда потянутся другие радикалы – из Ирана, Сирии, Ирака. И через некоторое время территория Израиля может снова оказаться под террористической угрозой.



В кулуарах обсуждается идея передачи управления сектором арабским странам, выступающим против радикального ислама. В качестве вариантов назывались Египет, Бахрейн, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Однако вряд ли они возьмут на себя такое бремя.



Оккупация Газы Израилем – тоже не лучшее решение проблемы. Вряд ли ее жители, которые и раньше, а сейчас тем более настроены враждебно против евреев, будут спокойно терпеть их соседство. Значит, велик риск возникновения нового повстанческого движения.



Впрочем, до решения послевоенных проблем Израилю далеко, а враги тревожат его все сильнее. Все больше нарастает критика руководства еврейского государства в мире, поскольку число погибших в Газе непрерывно растет. Такого морального давления Израиль не испытывал никогда. Страна все больше устает от войны…



Валерий Бурт

3.01.24 Источник - fondsk.ru

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