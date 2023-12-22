Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"

11:13 04.01.2024

Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"



22.12.2023

Лилия ИГЛИКОВА



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