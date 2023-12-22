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00:24 Маск обещает нам безумие. И футурологи диагноз подтверждают
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|Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"
11:13 04.01.2024
Петр Своик: "Гарант Казахстана – Путин"
22.12.2023
Лилия ИГЛИКОВА
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