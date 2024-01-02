Загрязнение воздуха в Ташкенте усилилось, уровень - "очень вредный"

11:15 04.01.2024

На 18:00 среды качество воздуха в Ташкенте еще больше ухудшилось, сервис IQAir оценивает его как "очень вредный". Город снова в "лидерах" мирового рейтинга.



К вечеру среды качество воздуха в Ташкенте ухудшилось еще больше. В рейтинге международного сервиса оценки уровня загрязнения воздуха IQAir столица Узбекистана вышла на второе место с индексом качества воздуха 223, уступая только Дели (273) и опережая Дакку (220).



