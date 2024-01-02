|Загрязнение воздуха в Ташкенте усилилось, уровень - "очень вредный"
11:15 04.01.2024
На 18:00 среды качество воздуха в Ташкенте еще больше ухудшилось, сервис IQAir оценивает его как "очень вредный". Город снова в "лидерах" мирового рейтинга.
К вечеру среды качество воздуха в Ташкенте ухудшилось еще больше. В рейтинге международного сервиса оценки уровня загрязнения воздуха IQAir столица Узбекистана вышла на второе место с индексом качества воздуха 223, уступая только Дели (273) и опережая Дакку (220).
Индекс качества воздуха в Ташкенте по часам согласно IQAir.Индекс качества воздуха в Ташкенте по часам согласно IQAir.
Воздух в городе сейчас оценивается как "очень вредный" (утром он был "вредный"): концентрация PM2,5 (взвешенных твердых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) достигла 173 мкг/м3. Это в 34,6 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха (суточная рекомендация - 15 мкг/м3, годовая - 5 мкг/м3).
Показатель PM2,5 по часам согласно IQAir.Показатель PM2,5 по часам согласно IQAir.
Утром (в 8:00) показатель PM2,5 равнялся 67,5 мкг/м3, Ташкент был на 17-м месте в мире в рейтинге IQAir.
Данные в этот сервис поставляются с нескольких автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, установленных на территории Узгидромета, посольства США (обе в Юнусабадском районе), в районе площади Дружбы народов (Чиланзарский район) и других.
Эти же данные отображаются на сайте мониторинга загрязнения окружающей природной среды Узбекистана.